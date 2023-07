Andrea Legarreta y Erik Rubín se unen para celebrar los logros de su hija Nina: 'Eres una maestra de vida'

Para Andrea Legarreta y Erik Rubín mantener los lazos familiares ha sido una de sus prioridades desde que tomaron la difícil decisión de tomar caminos separados, noticia que hicieron pública a principios de este año con un mensaje en conjunto en el que aclaraban que su historia de amor continuaba como padres de sus dos hijas, Mía y Nina. En medio de este complicado proceso, en el que han dejado saber que aún no definen el curso que seguirá su relación de pareja, la conductora y el ex Timbiriche han cerrado filas para celebrar con gran entusiasmo el logro académico que su hija menor ha alcanzado tras superar con entereza e ímpetu cada prueba. Dando muestra de lo unidos que están, los Legarreta-Rubín han acompañado a la más pequeña de su hogar al significativo acto que ha dado cierre a este importante ciclo en la vida de Nina, quien además ha tenido un papel de gran relevancia durante la solemne ceremonia.

Los Legarreta-Rubín celebran la graduación de Nina

Además de su destacada carrera en el medio artístico, la hija menor de Andrea y Erik ha cosechado un éxito más, pues la joven actriz concluyó sus estudios a nivel secundaria con el mérito a la excelencia. Cobijada por el amor de sus padres y su hermana mayor, Nina asistió a su ceremonia de graduación, donde tuvo la oportunidad de compartir unas palabras frente a sus compañeros, maestros y padres de familia, tal como se observa en el video que compartió la conductora de Hoy a través de su cuenta de Instagram para dar cuenta de lo orgullosa que está del camino que ha recorrido su hija.

En las imágenes se observa algunos fragmentos del festejo mientras de fondo se escucha el tema Somewhere Only We Know. Además de una recopilación de las tradicionales fotos familiares que capturan el enorme cariño y la admiración mutua que existe en la familia de la presentadora, también se observan algunas imágenes de Nina posando con su reconocimiento en el que se reconoce la dedicación, la responsabilidad y la perseverancia de la actriz, que terminó esta fase de su formación con un promedio de 9.5, según se lee en la carta.

El conmovedor mensaje de Andrea Legarreta a su hija

Ante este significativo paso que ha dado su hija, Andrea le dedicó unas conmovedoras palabras en las que destacó su entereza para enfrentar cada reto de la vida: “Dulce, adorable, inteligente, amada y bella en todos los sentidos, Nina… ¡El nivel de orgullo que sentimos por todo lo que eres, es inmensurable! ¡Te felicitamos tanto por todo lo vivido, aprendido y superado en esta etapa de tu vida! Sabemos que hubo etapas muy duras y complicadas y con tu temple, superadas… ¡Sabemos también que puedes con todo! Eres una maestra de vida en todos los sentidos, amor…. Dichosos los que compartimos vida e instantes a tu lado y nos iluminas con tu luz…”.

Motivándola a cumplir cada una de sus metas, la conductora le expresó el profundo amor “¡Sigue avanzando! ¡Te falta mucha vida y muchas experiencias! ¡Sigue soñando y luchando por alcanzar tus sueños! ¡Sigue creciendo y aprendiendo… ¡Que tus hermosos amigos sean para siempre! ¡Sigue llenando la memoria del corazón con los más dulces, maravillosos y divertidos recuerdos de todo lo que amas y con todo lo que amas! ¡Felicidades por tu reconocimiento a la excelencia! ¡Mereces eso y más por tu resiliencia y empeño! ¡Vamos Nina! ¡La vida te espera con nuevas aventuras! ¡Te amamos y estaremos por y para ti, apoyándote por siempre amor! Dios te llene de bendiciones, amor precioso”.

Famosos felicitan a Nina Rubín por su logro

Asimismo, la conductora expresó su agradecimiento a los docentes del colegio de su hija por su labor y les mandó sus mejores deseos en lo que está por venir a los amigos de Nina que también dieron por concluida esta etapa: “¡Felicidades a todos tus compañeros de generación! ¡Les deseo lo mejor en la vida! Pueden con todo. Gracias a los maestros y personal del colegio por su apoyo en todo momento. Gracias por su amor y compromiso”, escribió al final de su mensaje, que su hija agradeció con un “te amo tanto” seguido de varios emoticones de corazón. Además de Erik Rubín, famosos como Galilea Montijo, Tania Rincón, Cynthia Urias, la productora Andrea Rodríguez y Diego Schoening felicitaron a la actriz, quien recientemente regresó a la pantalla grande al prestar su voz al personaje de Chelsea en la película animada Krakens y Sirenas: Conoce a Los Gillman, de Dreamworks.

