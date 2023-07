El Chicharito aclara su situación con Sarah Kohan, la madre de sus hijos: ‘No somos novios’

Lejos de las diferencias que desencadenaron su ruptura, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan mantienen un lazo de cordialidad con la finalidad de brindar un entorno de armonía para los hijos que tienen en común, Noah y Nala. Aunque el futbolista suele mantener bajo reserva los temas de su vida privada, no ha dudado en despejar algunas dudas sobre cómo transcurre la convivencia con su ex, quien incluso se ha tomado el tiempo para escribirle a través de las redes sociales, como recientemente ha ocurrido. Recordemos que además en días pasados, Chicharito pudo reunirse con la australiana para disfrutar de la compañía de sus pequeños, imágenes que dejan clara la disposición de la expareja para que todo fluya de manera favorable entre los dos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué escribió Sarah Kohan al Chicharito?

Ávido como siempre a mantenerse en comunicación con sus fans, el Chicharito hizo un anuncio a través de su cuenta de Instagram para invitar a los usuarios a seguirlo en la nueva red social, Threads. “Cáiganle que estaré con todo en esta app hasta que me deje de gustar, (si es que me deja de gustar). Los amo”. Tal fue el revuelo que provocó la publicación, que entre las reacciones que recibió también se pudo leer la de Sarah, quien le lanzó una pregunta al detectar la constante actividad del padre de sus hijos en la plataforma. “¿Estás bien?, todo mi feed eres tú”, escribió la modelo e influencer, un comentario que no pasó desapercibido por los seguidores del futbolista, que de inmediato respondió a su ex de la manera más simpática. “Hahaha, poniéndome mejor que nunca”, dijo.

VER GALERÍA

El Chicharito y la situación con su ex

Dada la familiaridad con la que ambos se comunicaron en redes, varios de los fanáticos del futbolista dieron por hecho que entre los dos se había dado una reconciliación, y fue el comentario de uno de los usuarios que llamó de inmediato la atención del Chicharito: “Que vivan los novios”. Ante tales palabras, el jugador de Los Ángeles Galaxy no dudó en responder, poniendo fin a las dudas sobre su situación y la de Sarah: “No somos novios. Cada vez nos estamos llevando mejor por el beneficio de nuestros hijos”, explicó Hernández en un breve comentario, sin ahondar en más detalles de esta situación de su ámbito personal, la cual ha generado gran interés entre las personas que siguen de cerca su trayectoria sobre las canchas.

VER GALERÍA

Recordemos que a finales de junio el Chicharito mostró fotos de su reencuentro con Sarah Kohan. Lo especial en esas imágenes fue que tanto el futbolista como la modelo aparecen disfrutando de un momento con sus hijos, algo que el mismo jugador celebró al reflexionar sobre su experiencia de criar a los pequeños de la mano de Kohan, más allá de las diferencias que detonaron su separación sentimental hace ya un tiempo. “Aprendiendo continuamente a cocriar a nuestros bebés ¡con todo el amor del mundo!”, dijo Hernández, poniendo en alto así la cordialidad que prevalece entre los dos. De esta manera, el Chicharito pasa la página de los días en los que se mantuvo alejado de sus hijos, algo que en su momento confesó le afectó emocionalmente. “Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar. Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma…”, dijo en entrevista en mayo pasado con Rubén Rodríguez, de FOX Sports México.

La paternidad según Chicharito

Para Javier Hérnández, ser papá de Noah y Nala ha sido una experiencia gratificante, algo que sin duda le ha dado la oportunidad de vivir una faceta de la que se siente enteramente agradecido. Así lo reveló en una publicación que anteriormente hizo a través de sus redes sociales. “Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir estos momentos que estoy viviendo. Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto…”, confesó.

VER GALERÍA