¿Niño o niña?, Alex Fernández y Alexia Hernández celebran el gender reveal de su bebé

Fue en mayo pasado cuando Alex Fernández y su esposa, Alexia Hernández, dieron la noticia de la dulce espera de su segundo hijo. La emoción al interior de la famosa dinastía musical ha sido tal, que incluso Alejandro Fernández celebró este acontecimiento sobre el escenario: “¡Voy a ser abuelo otra vez!”, expresó el intérprete durante su reciente concierto en la Plaza de Toros México, instante en el que recibió las felicitaciones y gritos de emoción de sus fieles seguidores. Mientras tanto, los orgullosos papás preparan todo para el momento de dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, y qué mejor manera de hacerlo que dando a conocer el sexo de su bebé y el nombre que llevará, un instante para el recuerdo que además han decidido compartir a través de sus redes sociales.

El sexo del bebé de Alex y Alexia

Cercano como suele ser con sus fanáticos, Alex dio la sorpresa la tarde del 5 de julio al compartir un vistazo del gender reveal organizado en familia, el cual quedó plasmado en un clip que el joven presumió en su cuenta de Instagram. En el video de tan solo algunos segundos aparece el cantante cargando en brazos a su primogénita Mía, mientras que Alexia gira unos círculos color rosa y azul de un tablero colocado frente a ellos. Vestidos de blanco, miraron emocionados una nube de humo rosa que se elevó de inmediato por encima de ellos, con lo cual confirmaron que el bebé que esperan será niña. La reacción de sus invitados fue tal, que lanzaron felicitaciones a los futuros papás, orgullosos de escribir las páginas de esta etapa colmada de gratas satisfacciones.

¿Cómo se llamará su bebé?

Con el corazón en la mano, Alex también agregó una breve pero profunda dedicatoria a su bebé, haciendo evidente el profuso sentimiento que los invade en este instante, en el que la paternidad ha sido una faceta que los ha llenado de total motivación. Por si fuera poco, el joven reveló el nombre elegido para su hija, algo que también ha provocado sorpresa entre sus seguidores. “¡Bienvenida Nirvana! ¡Ya queremos conocerte! Vienes a darnos felicidad plena, te amamos!”, escribió el cantante. Del mismo modo, Alexia puso en alto su felicidad al replicar en sus historias de Instagram algunos de los clips de sus invitados, dejando ver que en la celebración se ofreció un banquete y hasta ella partió un pastel en el que se podía leer la frase: “Felicidades, Alexia”, uno de los momentos más inolvidables del encuentro familiar.

Las reacciones de Alejandro Fernández y América Guinart

Como era de esperarse, Alejandro Fernández y América Guinart no tardaron en reaccionar al importante capítulo familiar protagonizado por su hijo y su nuera. El Potrillo escribió al pie del video: “Los amo”, para reiterar así el fuerte cariño que tiene por ambos, testigo de la gran unión que existe entre el matrimonio, que apenas en diciembre de 2022 cumplió su sueño de celebrar su boda religiosa. Por otro lado, América, feliz de su papel como abuela, expresó su sentir: “¡Wow! ¡Otra muñeca para mi colección! Te amo mi vida. ¡Felicidades! ¡Seguirá siendo el consentido de tu casa!”, escribió en los comentarios de la publicación, la cual ha acumulado miles de “me gusta” y varios comentarios con buenos deseos de los seguidores de Alex, quien ha sido muy transparente al abordar públicamente este aspecto de su ámbito familiar.

Estos han sido días de grandes festejos para Alex y Alexia. Aunado a su éxito sobre los escenarios, el hijo El Potrillo ha tenido la dicha de dar la bienvenida al segundo aniversario de su boda civil con la guapa joven, un instante en el que se dedicaron emotivos mensajes por esta especial fecha que recuerdan con total cariño. Fue así como Alexia escribió a su esposo muy emocionada, destacando lo mucho que la llena de felicidad caminar de su mano día con día. “Lo mejor que tengo es el amor que me das. 2 años casados por el civil. Te amo Charro”, dijo. Recordemos que ambos se conocen desde que eran pequeños, por lo que la confianza y la cercanía se fortaleció conforme pasó el tiempo. “Nos conocimos en la primaria, en quinto de primaria, cuando teníamos 11 años, estábamos en el mismo salón, él se cambió de escuela, nos dejamos de ver y hasta prepa no volvimos a encontrar. Me invitó primero a una fiesta de su cumpleaños, luego de ahí me invitaba a montar al rancho, al boliche, hasta que me dijo que si quería ser su novia”, contó Alexia anteriormente a las cámaras del programa Ventaneando.