Natalia Téllez y Pedro Prieto hablan de la verdadera naturaleza de su relación

A lo largo de los años, Natalia Téllez y Pedro Prieto han logrado construir una sólida relación de amistad la cual se ha basado en el cariño y admiración mutua, así como en la complicidad que existe entre ellos. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos durante el paso de ambos conductores por el programa Hoy, donde lograron afianzar aún más su amistad, lo que incluso llegó a generar todo tipo de rumores alrededor, pues debido a la confianza que evidenciaban y a su cercanía, muchos de los seguidores del show llegaron a pensar que entre ellos había algo más que una amistad. De hecho, hasta la fecha aún hay quienes creen que, en su momento, los presentadores fueron pareja. Es por eso que durante la reciente visita de Natalia al podcast de Pedro, Auténtico, el cual conduce con su esposa, Titi Jaques, no dudaron en aclarar las especulaciones en torno a su amistad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Natalia y Pedro aclaran su cercana relación

En medio de la amena charla que la presentadora del programa televisivo Netas Divinas mantuvo con Pedro y Titi, salió a colación el tema del supuesto romance que existió entre Natalia y Pedro, una oportunidad en la que ambos se encargaron de dejar en claro que entre ellos no existe nada más que una sincera amistad y que de hecho, su forma de llevarse entre ellos es bastante peculiar. “De entrada, Pedro siempre estaba saliendo con chavas y a mí me estaban siempre poniendo el cuerno”, dijo Natalia entre risas, dejando en claro que a nivel sentimental, solo coincidieron como amigos. “Generalmente todo el tiempo que compartimos en Hoy, éramos muy amigos, pero siempre estábamos saliendo cada quien con su (pareja)”, agregó Pedro por su parte.

En ese mismo sentido, Natalia fue muy específica al hablar de su amistad con el presentador de origen español, revelando que su forma de llevarse entre ellos siempre fue muy pesada. “Además, Pedro siempre me trató horrible en ese aspecto, me hacía bromas de que estaba horrible, de que parecía hombre, me bulleaba… Pedro siempre me molestaba, pero como yo venía de una cárcel llamada Telehit en donde me bulleaban peor (ya estaba acostumbrada)”, señaló la presentadora. Por su parte, Prieto agregó: “Como hacíamos tanto match y nos llevábamos muy bien y muy pesado (la gente nos empezó a relacionar) … Pero luego ni al caso”, comentó el presentador. “Nunca vi con esos ojos (a Natalia), pero fue más un rollo no sé si de hermandad, por decirlo así”.

VER GALERÍA

Por otro lado, Natalia también se refirió a la época en la que Pedro tuvo varias novias, con las cuales no llegó a congeniar del todo, a pesar de que ella tenía la idea de que era al revés, reconociendo que cuando conoció a Titi todo fue distinto. “Yo sí quiero decir algo a favor de Titi: Pedro tuvo muchas novias, tuvo varias… Y luego Pedro tenía novias que según yo me llevaba bien con ellas y luego ellas no se llevaban bien conmigo, y Titi ha sido una belleza, una joya, porque siempre ha sido buen ped* y siempre has entendido que somos buenos amigos”, comentó.

El día en el que sus bromas los pusieron en aprietos

En esa misma charla, Pedro y Natalia recordaron la ocasión en la que el presentador le jugó una broma sumamente pesada frente a las cámaras del programa Hoy, una situación que se salió de control, a tal punto, que incluso llegaron a ser reprendidos fuertemente por el productor de aquel entonces, Reynaldo López. “Había un clima en el programa Hoy de una tontería tan grande, o sea, Natalia le tiraba pan al ‘Burro’ (Van Rankin), le quitaba la silla”, compartió Pedro sobre el ambiente que se vivía dentro del matutino de Televisa.

Fue entonces que intervino Natalia para hablar de la broma que Pedro le hizo en aquel entonces. “Lo que hiciste fue insalvable, pero además porque Pedro no era así, no era su personalidad, no nos llevamos así, fue como el típico niño bueno de la escuela, que el día que se salta la clase se encuentra al director en la cafetería”, comentó la también actriz, quien se dijo sorprendida por la acción que tuvo para con ella en aquella ocasión. “No sabes cómo lloré, es que nos habló el productor, nos juntó Reynaldo, hizo una junta especial, fue un tema muy grande, se cayó el raiting en no sé qué, me regañó muchísimo por las señoras, las mujeres, fue un pleito enorme”, compartió el guapo español, quien reconoció que la conducta que tuvo fue incorrecta y el resultado de no quererse mostrar tal y como era. “Claro, exactamente eso me pasaba a mí, y Natalia me lo decía siempre en el programa, yo hacía cosas en el programa que me servían de caparazón para no mostrar el verdadero Pedro o al Pedro completo que era yo, y ella me lo decía: ‘El día que muestres el lado este tuyo, el original, el real, te va a querer mucho más la gente’”, expresó.

Fue entonces que Natalia matizó: "Pedro siempre ha estado conectado con un lado sensible, y eso está increíble, pero hay ambientes laborales donde eso puede verse como una debilidad, entonces creo que él se metió en un personaje como de galán inalcanzable y yo le decía: ‘Tú estás mucho más padre que ese personaje que te quieres hacer’”, finalizó.

VER GALERÍA