Juan Soler se sincera sobre la fuerte razón por la que tuvo que viajar a su natal Argentina

Lejos de su natal Argentina, Juan Soler logró consolidar una exitosa carrera en la televisión mexicana. Sin embargo, el actor tiene muy presente lo importante que es para él mantenerse cercano a los suyos, por lo que cada que su agenda se lo permite vuela de vuelta a su país, sobre todo cuando ocurren situaciones extraordinarias. Esta vez, el galán de telenovelas no dudó en hacer una pausa en sus actividades para viajar y reencontrarse con sus seres queridos, según compartió recientemente en una entrevista, en la que además reveló la fuerte razón por la que tuvo que emprender esta escapada, pues su madre atravesaba por una situación de salud de la que él permaneció muy pendiente.

¿Qué ocurrió con la mamá de Juan Soler?

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Juan se sinceró con la prensa para hablar de su viaje a Argentina, dando detalles de la evolución que tuvo su madre, quien estuvo bajo tratamiento médico, según conto. “Fui a Argentina por una cuestión médica de mamá, la tenía en terapia, entonces fui a verla, a acompañarla, a estar con ella. El día sábado, antes de regresar, ya la mandaron a casa, entonces me veo con mucha tranquilidad, estoy muy feliz…”, dijo el intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. Con el corazón en la mano, el actor habló de lo mucho que lo reconfortó este viaje, pues además pudo compartir con otros integrantes de su familia, con quienes suele comunicarse desde México haciendo uso de la tecnología.

Juan celebró que en esta reciente visita a su país pudo disfrutar de su nieta Alfonsina, una de sus mayores de ilusiones en estos instantes en los que la realización profesional y personal van de la mano para él. Orgulloso de esta etapa, ahondó en más detalles de cómo vivió su vuelta a la tierra que lo vio nacer. “Estuve también con mi nieta, con Alfonsina, que tiene dos años, que es un bombón, que es espectacular…”, aseguró durante la charla, en la que además habló de su experiencia al reencontrarse con su primogénita, Valentina, quien este 4 de julio celebró su cumpleaños número 33, aunque él no pudo quedarse para festejarla. “Mi hija, que me hace sentir tremendamente orgulloso… está cumpliendo años, por esta rueda (de prensa) no pude quedarme, lamentablemente, pero sí revitaliza mucho. Siempre te llena de energía cuando estás con gente que amas…”.

Cómo es vivir lejos de los suyos

Desde que Juan tomó la decisión de poner en marcha la maquinaria para conquistar sus sueños, tuvo muy claro que debía irse de Argentina. Tras salir de su país se mudó a México, en donde logró escribir una historia desde cero, sin imaginar que un día la suerte y el éxito estarían de su lado. Por supuesto, hoy asume con madurez esa importante transición, a pesar de lo que implica saberse lejos físicamente de sus seres queridos. “Siempre que cualquier persona hace una elección viene pegado una renuncia. Tienes que renunciar. Cuando tú tienes que renunciar, lo digo en todos los ámbitos de la vida, no me arrepiento para nada, tampoco lo sufro ni lo padezco, disfruto muchísimo cada vez que voy, disfruto muchísimo cada vez que regreso y disfruto muchísimo cada vez que hablo por teléfono o hacemos videochats ahí con la familia para contarles lo que estoy haciendo…”, explicó.

Al hablar de lo feliz que le hace vivir en México, Juan hizo énfasis en la manera en que hoy concibe su presente, orgulloso de sus logros, sus decisiones y de los resultados de cada paso que ha dado a lo largo de este tiempo, en el que ha podido evolucionar en todos los sentidos. “Ya estamos así adaptados, hay que ver las cosas no con: ‘¡Qué lástima!’. No (mejor): ‘¡Qué alegría que estás cumpliendo tus sueños, qué alegría que tienes tu familia bien, qué alegría que tienes la oportunidad de darte la vuelta e ir a ver a mamá, de darle la mano y decirle cuánto la amo’…”. Por el momento, Soler descartó mudarse de México, pues afirma que este país es su casa a la que siempre volverá, tal cual lo hizo cuando tuvo que trabajar por un tiempo en Estados Unidos.

