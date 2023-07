El momento en el que una compañera de Talina Fernández se enteró de su partida justo antes de entrar a cuadro

La muerte de Talina Fernández ha dejado a su familia, compañeros, colegas y fans con el corazón roto. Sin embargo, todos ellos han encontrado consuelo en las enseñanzas, recuerdos y anécdotas que lograron construir a su lado a través de los años, así como su legado en el mundo de la comunicación y la televisión en México, pues sin duda siempre será recordada por su labor como periodista, locutora y presentadora, pues además tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con sus compañeros de trabajo. Una de ellas fue Raquel Bigorra, quien al momento del fallecimiento de Talina se encontraba aún al interior de La Casa de los Famosos, por lo que la lamentable noticia no llegó a sus oídos el pasado 28 de junio, cuando ocurrió su partida. Sin embargo, luego de su expulsión, la presentadora finalmente se enteró del fallecimiento de su compañera tan solo unos instantes antes de entrar a cuadro en el programa ¡Cuéntamelo Ya!, al que asistió como invitada para hablar de su experiencia dentro de la casa, sin imaginar que sería ahí donde se enteraría de esta triste noticia.

¿Cómo reaccionó Raquel a la noticia?

A través de las redes sociales del programa, se compartió un video en el que se puede observar el instante en el que Maky, presentadora de ¡Cuéntamelo Ya!, consuela a Raquel, quien se rompió completamente al recibir la noticia, mientras Odalys Ramírez, otra de las presentadoras de show, le limpia las lágrimas, cobijándola con un fuerte abrazo y ella les hace algunas preguntas. “La conductora no había tenido acceso a su teléfono y así reaccionó ante tan triste noticia”, fue el mensaje con el que la producción del show acompañó el clip en redes sociales, un instante que se dio entre cortes a comercial y antes de que Raquel fuera entrevistada.

A su salida del show, Raquel atendió a algunos medios de comunicación que se encontraban a las afueras de Televisa, en donde relató cómo fue el instante en el que recibió la noticia, revelando que fue Maky quien le compartió la información. “Maky estaba muy apenada porque, pues me rompí y me decía, tengo muchísima pena Raquel, porque yo no sabía que tu (no sabías)”, comentó la también cantante, quien relató cómo fue la reacción de sus compañeras al verla llorar, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. En ese mismo espacio, la cubana habló de sus experiencias al lado de la fallecida presentadora, mostrándose agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar con ella. “Siempre hablo de ella, siempre me acuerdo de ella, ahora que trascendió la veo como un angelito, como una maestra de carrera también, que me enseñó muchas cosas de la conducción, del entretenimiento, una mujer maravillosa", concluyó.

Recuerdan a Talina en La Casa de los Famosos

Cabe recordar, que a pesar de que los habitantes de La Casa de los Famosos están completamente incomunicados y no tienen idea de lo que está pasando en el mundo fuera de la casa, llamó la atención que en una de las tantas charlas que tuvieron los habitantes tocaran el tema de la carrera de Talina Fernández, mientras hablaban de algunos íconos de la televisión mexicana, por lo que fue inevitable que la ‘Dama del Buen Decir’ no saliera a la plática. De hecho, Raquel fue la recordó la ocasión en la que Talina prestó su voz para la película de Disney Vacas Vaqueras. "¿No vieron una de unas vacas? La hizo Talina, qué bonita, divina... ella es divina. Recién creo que lo abrió (su canal de Youtube) está haciendo recién entrevistas, si te invita ve porque ella es toda una reina y es una maestra", comentó en aquella ocasión Bigorra, sin saber que la presentadora había fallecido.

En esa ocasión, Raquel destacó el hecho de que Talina sentó un precedente para las mujeres dentro de la televisión mexicana, considerándola una de las pioneras. "Fue de las primeras mujeres que tuvo programa ella sola, historia en la televisión porque costaba mucho trabajo para que la mujer pudiera tener... abrir un programa como mujer ¡uy! Años”, recordó.

