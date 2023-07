'Sigue sin poder oír', Anahí y las secuelas que dejó su accidente en el oído

En medio de su felicidad por la próxima gira de RBD, Anahí se recupera del incidente que sufrió el 20 de junio pasado, cuando al realizarle el molde de sus in ears, o monitores que son usados durante los conciertos en vivo, sufrió la perforación de uno de sus tímpanos. La intérprete reportó lo sucedido a través de las redes sociales, incluso mostró imágenes en las que se observa la lesión, misma que fue tratada al acudir de inmediato al hospital. A pesar de todo, mantiene una actitud positiva, lo que implica que no cancelará ninguno de sus compromisos con la banda de música pop, que ya se prepara para volver a los escenarios, según confirmó el esposo de la guapa cantante, Manuel Velasco, quien le ha brindado su total respaldo en estos instantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Cómo se encuentra Anahí?

El político, quien aspira a contender por la presidencia de México en 2024, habló de la situación de su esposa en estos momentos, quien se ha acoplado a la circunstancia para no detener el ritmo de trabajo a pesar del inconveniente en su oído lesionado. “Ella sigue con la misma molestia. Si hace movimientos rápidos se marea, pero está ensayando con sus compañeros todos los días, con mucha emoción por esta gira que será la más exitosa de Latinoamérica…”, contó Velasco en declaraciones retomadas por TVyNovelas, espacio en el que explicó cómo Anahí logrará, de cierta manera, resolver este inconveniente. “Nosotros estamos optimistas de que ella va a estar bien, pero no sabemos si va a estar al cien por ciento del oído que tiene la afectación, pero con el otro oído va a realizar los conciertos y está ahorita preparándose y ensayando con todas sus fuerzas y con toda la ilusión…”, dijo.

En otro momento de su encuentro con los medios de comunicación, Velasco explicó que la situación de Anahí requerirá tiempo, de acuerdo con los pronósticos que hasta este momento les han dado los especialistas. “Es un proceso que no es rápido, entonces como puede durar un mes más, como puede durar tres meses más, no te dan una fecha exacta los doctores…”, dijo ante los reporteros, destacando la actitud positiva con la que asumen este episodio que ha acaparado la atención entre los fans de la también actriz, quien a pesar de todo sigue muy activa en las redes sociales, compartiendo vistazos de su día a día.

VER GALERÍA

¿Tomará Anahí acciones legales?

Debido al incidente, Anahí ha tenido que acoplar su rutina y tener paciencia en su evolución. Sin embargo, la posibilidad que existe de llevar el asunto a las instancias legales, es un tema sobre el que la cantante y su esposo ya han conversado, así lo reveló Velasco a los reporteros que lo escuchaban con total atención. “Es una decisión que ella va a tomar, si a mí me preguntaras, yo creo que sí debería de tomar acciones legales porque pues no puede ser que gente que se dedica a eso te pueda generar afectaciones de por vida. Pero también, sin embargo, ella no lo desea hacer, es una decisión de ella y yo la voy a respetar, soy muy respetuoso de sus decisiones y lo que ella decida…”, contó el político, quien reiteró el incondicional apoyo que ha brindado a su esposa en estos momentos, en los que la motivación es inmensa ante la cercana fecha en que ella pueda reencontrase con su público.

Lo que pasará con la participación de Anahí en el tour

Además de seguir ensayando, Anahí tiene muy clara una cosa, pues su decisión de continuar con sus planes implica que no cancelará ninguna de las fechas que ya están programadas para la gira. “No se va a cancelar ni a posponer ninguna fecha. Todavía sigue igual el oído, el último diagnóstico, que ella misma lo informó a través de sus redes sociales, sigue igual el oído, sigue sin poder oír. Sin embargo, ella está consciente, como nos dijo el doctor, que puede ser un proceso que tal vez para la fecha de los primeros conciertos, no esté al cien por ciento, los va a realizar con el otro oído, va a hacer un esfuerzo mayor pero lo va hacer…”.

VER GALERÍA