Sofía Castro descarta celebrar pronto su boda con Pablo Bernot

La ilusión prevalece en el corazón de Sofía Castro, quien está a punto de celebrar cuatro años de noviazgo con Pablo Bernot. A lo largo de este tiempo, la actriz ha trazado planes de la mano de su pareja, como el hecho de contemplar una futura boda e incluso hacer realidad su sueño de formar una familia. Sin embargo, esa decisión tendrá que esperar por ahora, así lo reveló la intérprete en una reciente entrevista, en la que explicó los motivos por los que hoy asume su circunstancia de esa manera, a diferencia de lo que solía pensar meses atrás, cuando parecía que la idea de llegar al altar era algo que estaba por ocurrir en menos de lo esperado. Mientras tanto, disfruta enfocada en sus proyectos profesionales, contando siempre con el apoyo incondicional de su familia, sus mejores cómplices en todo.

Amable, Sofía se tomó unos minutos para conversar con las cámaras del programa televisivo Hoy, espacio en el que reaccionó sorprendida ante la exactitud con la que la prensa recuerda la fecha del inicio de su romance con Pablo. “¡Llevan muy bien las cuentas! Sí, ya voy a cumplir cuatro años…”, dijo, para luego expresar cómo se encuentra en estos instantes en los que poco a poco ha logrado conquistar cada unas de sus metas, tanto personales como profesionales. “Bien, muy contenta, muy agradecida, la verdad ha sido un año muy importante para mí, se estrena la película en Hollywood, ahorita la novela, en lo personal muy contenta, entonces pues muy agradecida…”, explicó durante la charla, visiblemente tranquila por esta etapa de grandes satisfacciones en todos los sentidos.

¿Por qué no se casará pronto Sofía Castro?

En confidencia, la actriz no pudo evitar que su entrevistador le preguntara sobre sus planes de boda, dejando ver que, a diferencia de lo que había declarado tiempo atrás, esta vez ha tomado una decisión importante para ella, pues ese importante compromiso tendrá que esperar. “Todavía no. No sé por qué todavía me quieren casar y casar y casar…”, respondió sonriente a la pregunta, para luego ser puntual con los motivos por los cuales ha preferido que todo se dé de esa manera. “(Para) disfrutar a la familia y sobre todo la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y ya, será cuando tenga que ser…”, dijo en otro instante de la plática, en la que abordó otros aspectos personales, como el del apoyo que brinda a su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro, que actualmente se encuentra enamorado de Mimí Morales.

Recordemos que fue a principios de marzo de 2023 cuando Sofía celebró tres años y medio de noviazgo con Pablo, y qué mejor manera de hacerlo que publicando en redes sociales una fotografía en la que aparecen los dos juntos compartiendo un abrazo. “Felices 3.6. Te amo”, escribió la joven actriz al pie de la imagen. Desde el inicio de su noviazgo, la también hija de Angélica Rivera ha compartido detalles de su relación, dando muestra de la grata convivencia que mantienen y de lo mucho que la compañía y apoyo de su galán han logrado hacerla sentir reconfortada. “Sí, estoy muy contenta, muy enamorada, la verdad, creo que ahora sí, por fin me llegó el bueno, creo que eso es algo que se siente y estoy feliz. No es porque sea mi novio y porque esté enamorada, pero Pablo es un gran compañero”, dijo a Venga la Alegría en 2019.

¿Quién es Pablo Bernot?

El joven que se robó el corazón de Sofía Castro suele mantener un bajo perfil, aunque gracias a las publicaciones de su novia se ha podido conocer un poco más de él. Se sabe que Pablo es hijo de una reconocida familia de Cuernavaca, Morelos, y que además se dedica a trabajar como director de nuevos proyectos en el negocio de sus padres, un prestigiado hotel ubicado en aquella ciudad. Pablo, quien tiene tres hermanos, Francisco, Diego y Lorenza, también es amante de los deportes, destacando en el campeonato Ironman 70.3, prueba deportiva que se conforma de carreras de triatlón, ciclismo y natación. Ahora, el joven también vive con ilusión su romance con Sofía, ambos orgullosos de la gran complicidad que los une.

