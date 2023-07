'La muerte de Julián sí retrasa la sucesión', José Manuel Figueroa sobre la herencia de Joan Sebastian

Luego de la muerte de Joan Sebastian, ocurrida en julio de 2015, los hijos del cantante comenzaron un largo proceso para poder reclamar la herencia de su padre, pues murió intestado. Y aunque todos los vástagos del 'Poeta del Pueblo' poco a poco se han ido poniendo de acuerdo, tras casi ocho años, el reciente fallecimiento de Julián Figueroa ha venido a complicar las cosas para ellos, pues ahora tendrán que iniciar un nuevo proceso para reorganizar la repartición de bienes del cantante, pues ahora será el hijo de Julián, el pequeño José Julián, quien reciba la parte de la herencia que le correspondía a su papá. Algo de lo que José Manuel Figueroa ha hablado en un reciente en encuentro con la prensa, en el que con total apertura explicó cómo va el tema de la herencia de su papá y los obstáculos a los que se han enfrentado tras la inesperada partida de su hermano.

¿Qué ha pasado con la herencia de Joan?

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, José Manuel Figueroa se mostró abierto a la hora de ser cuestionado por la prensa respecto a la herencia de su famoso padre y el proceso que se ha visto retrasado debido a diversas circunstancias, una de ellas, la reciente muerte del también hijo de Maribel Guardia. "Desgraciadamente, la muerte de Julián sí retrasa la sucesión (testamentaria) de mi padre, un poco. Obviamente, tiene que entrar también José Julián”, comentó el intérprete en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, dejando en claro que respecto a ese tema, las cosas fluyen muy bien con Maribel, su esposo y la viuda de ‘Juliancito’, Imelda Tuñón. “Lo bueno, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo y van marchando hacia el mismo lado, Marco, Imelda y Maribel y eso es positivo para nosotros”, comentó el artista.

Por otro lado, José Manuel Figueroa fue muy puntual a la hora de señalar que, si bien, la reciente partida de su hermano ha retrasado un poco las cosas respecto a la herencia de Joan Sebastian, el proceso se ha alargado por casi ocho años, en gran medida por culpa de su hermana, Juliana Figueroa, quien se ha mostrado renuente a aceptar los acuerdos a los que han llegado todos los hermanos. “Todo lo que se ha peleado durante ocho años o la situación que ha limitado o ha entorpecido el proceso de mi padre, no ha sido fácil. Quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido ver a sus hijos unidos y juntos. Respeto su decisión, su forma de pensar si ella (Juliana) cree que es de esa forma, adelante, no pasa nada”, comentó el intérprete. “Creo que ya llega un momento, en la madurez de cada persona, que se percata que es mejor un buen arreglo que un mal pleito”, sentenció.

La despedida de José Manuel Figueroa para Julián

Sin duda alguna, el fallecimiento del único hijo de Maribel Guardia, a quien la actriz tuvo durante su relación con Joan Sebastian, ha sido un acontecimiento difícil de afrontar para todos los que querían al joven cantante. Y es que además de ser hijo de dos de las estrellas más queridas del mundo del espectáculo, Julián tenía apenas 27 años al momento de morir y recién comenzaba a formar una familia al lado de su esposa, Imelda Tuñón, y de su pequeño hijo José Julián. Tal y como lo mencionó José Manuel Figueroa en redes sociales, donde se mostró sumamente consternado por la muerte de su hermano, a quien le dedicó una sentida despedida en su perfil de Instagram. "Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, qué difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón. Un beso al cielo a estos dos seres que amo”, se podía leer en la publicación del artista, la cual acompañó de una fotografía en la que se le podía ver al lado de Julián y de Joan, la cual musicalizó con el tema Un Vals para Julián, tema que Joan le compuso a su hijo.

De acuerdo con el propio José Manuel, la relación con su hermano Julián en los últimos tiempos era buena, incluso, había hablado con él hace poco para invitarlo al evento que organizó para conmemorar el natalicio número 72 de su padre, el pasado 8 de abril: “Fue la semana pasada, por el alboroto que armé en Juliantla, lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado y lo respeté, lo entendí, yo muchos años también busqué eso el momento de privacidad con la tumba de mi padre. Me pidió que no me sintiera, pero lo entendí”, explicó José Manuel quien compartió créditos con su hermano Julián en 2016 en la serie basada en la vida de su hermano donde interpretaron al Poeta del pueblo en diferentes etapas de su vida.

