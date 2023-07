Raúl Araiza de Galilea Montijo tras lo ocurrido en la gala de La Casa de los Famosos: 'Ella es profesional'

Son días de trabajo intenso para Galilea Montijo, quien a la par de aparecer cada mañana al frente del programa Hoy, se encuentra enfocada en la conducción de las galas del reality televisivo de La Casa de los Famosos. De hecho, el domingo pasado, la presentadora atravesó por un momento complicado, pues debido a un problema dental le costó trabajo articular algunas palabras, un detalle que no pasó desapercibido por el público y que dio pie a ciertos comentarios. Ante lo ocurrido, no solo fue ella quien alzó la voz para poner fin a las especulaciones, pues ahora su colega y amigo, Raúl Araiza, puso en alto el profesionalismo de la tapatía, explicando un poco de los procedimientos médicos a los que se debe someter con su dentista.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser con la prensa, El Negro, como le apodan en el medio, fue cuestionado sobre lo ocurrido con Galilea el fin de semana pasado, revelando que ambos acuden con el mismo especialista, por lo que está al tanto de lo que sucede con la presentadora. “Ella sí trae un tema, ya ves que ahora se atornillan las muelas, como tiene bonita sonrisa… ya estaba sufriendo ese tema… Me dijo, porque vamos con el mismo (dentista). No puede ser más profesional, trabajando muchísimo. Ya ven que cuando empezamos a sobretrabajar estamos cansados… Ella está trabajando mucho y también visitando a su familia…”, explicó, declaraciones retomadas por la periodsta Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Luego de lo sucedido durante la gala de La Casa de los Famosos, en la que salió eliminada Raquel Bigorra, los usuarios en redes comentaron sobre Galilea y su manera de articular las palabras. Por su lado, Araiza explicó qué fue lo que pasó con su compañera y el procedimiento al que se debe someter para que todo pueda estar en orden en ese sentido. “La verdad es que le tienen que poner una corona… el tornillo tiene que encarnarse a la mandíbula o al hueso y se tarda cuatro o cinco meses…”, dijo el también actor, quien reconoció que, al igual que Montijo, él también debe atenderse con el mismo médico por una situación similar. De esta manera, despejó las dudas entre quienes no han perdido de vista a la tapatía a lo largo de estos días, en los que cada una de sus apariciones en el reality se convierte en noticia.

VER GALERÍA

Araiza defiende a Galilea

En otro instante de la conversación, Araiza destacó el enorme compromiso que tiene Galilea con cada uno de sus proyectos profesionales, incluso más allá de cualquier inconveniente que pudiera presentarse, como lo sucedido el pasado fin de semana durante la transmisión en vivo. Así mismo, hizo mención de su apretada agenda laboral, una rutina en la que Gali se ha enfocado a lo largo de este periodo de grandes cambios en su vida. “Pero es totalmente profesional ella, hasta tendría derecho, pero no ha tenido espacio ni tiempo (para descansar) … Ahorita iba a ir al dentista, no es que ella estuviera tomando…”, dijo Araiza ante las cámaras y los micrófonos dejando ver la empatía que tiene por su compañera, con quien ha demostrado tener excelente química durante las transmisiones del programa Hoy.

¿Qué dijo Galilea Montijo?

Transparente como suele ser, Galilea explicó el pasado lunes en el programa Hoy qué fue lo que le pasó en la transmisión de La Casa de los Famosos, negando por completo todo lo que se dijo sobre su persona a través de las redes sociales, espacio en el que además se replicaron algunos fragmentos de su conducción en la gala. “Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa, o un poquito más adelante... Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno me están poniendo injerto de hueso. A mitad del programa como que se despegó, tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo que se saliera la prótesis que traía…”, dijo la tapatía, quien fue enfática al rechazar las versiones que trataron de dar explicación a su forma de hablar. “Una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agüita de Jamaica (el vino), pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo, y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría, entonces, nada más una disculpita para todos esos que pensaron eso de mí”.

VER GALERÍA