¿Qué opina Sofía Castro sobre el noviazgo de su padre, el 'Güero' Castro, con Mimi Morales?

En octubre del año pasado, José Alberto ‘El Güero’ Castro confirmó que, tras una temporada disfrutando de la soltería, se había dado una nueva oportunidad en el amor al lado de la actriz Mimi Morales, con quien a lo largo de estos últimos meses ha construido una sólida relación, con la cual el productor se encuentra sumamente emocionado, pues además cuenta con el respaldo total de sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes le han hecho saber que, mientras él sea feliz, para ellas está bien. Tal y como lo comentó Sofía durante una reciente entrevista, en la que se encargó de dejar en claro lo feliz que se encuentra por su papá.

¿Sofía apoya su papá en su nueva relación?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, que la mayor de las hijas del ‘Güero’ Castro se refirió a la relación que su padre mantiene con Morales, y aunque no quiso entrar en mayores detalles, sí hizo evidente el apoyo que siempre le ha demostrado no solo a su papá, también a su mamá, Angélica Rivera, en todos los sentidos y especialmente en temas del corazón. “Yo siempre lo he dicho, mientras mis papás estén contentos yo voy a estar contenta y feliz”, comentó la intérprete, quien reiteró su total respaldo a su padre, quien se encuentra muy enamorado de su novia. “Así que, si él está contento, yo estoy contenta”, expresó.

Cabe recordar, que hace unos meses, Sofía Castro fue cuestionada respecto a la vida romántica de su padre, algo de lo que la actriz habló con total apertura, dejando en claro su gran sentido del humor, respondiendo si es que ha asumido en algún momento un papel de vigilante. "No, bueno, de repente (sí)", dijo entre risas. "Todo el mundo piensa que: 'seguramente las prospectas de tu papá te han de tener terror', claro que no, de verdad soy muy buena hijastra", aseguró. La joven actriz dijo que lo más importante para ella es la felicidad de su padre, por lo que le refrendó su apoyo incondicional ante sus decisiones en el plano sentimental. La pareja que él escoja siempre la voy a respetar y mientras él esté contento, yo voy a estar contenta", comentó en aquella ocasión.

Lo que ha dicho el 'Güero' Castro sobre su noviazgo con Mimi

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, luego de la presentación de la telenovela Cabo, en octubre del año pasado, que 'El Güero' Castro accedió a hablar de algunos temas de índole personal, especialmente de su vida amorosa, luego de que hace unos días surgieran algunos rumores de que se encontraba en una relación con la actriz Mimi Morales, con quien trabajó en la telenovela Por Amar sin Ley, y en la que habría surgido el primer flechazo. Al ser cuestionado por estos rumores, el productor abordó de la mejor manera los cuestionamientos de la prensa, confirmando que, en efecto, se encuentra muy feliz en ese aspecto. “Nos estamos conociendo”, expresó Castro un tanto sonrojado y con una sonrisa en el rostro.

Y aunque ‘El Güero’ Castro prefirió no ahondar en mayores detalles sobre su relación con la guapa actriz de 46 años, que además es originaria de Colombia, el productor se limitó a comentar: “El amor es el amor, cada uno de ustedes lo vive de una manera particular”, dijo ilusionado, dejando en claro que por ahora su relación con la actriz apenas comienza y que se encuentra en las primeras etapas.

En la mejor etapa de su vida

Sin duda alguna, las cosas pintan muy bien para José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien disfruta de una etapa de mucha plenitud en todos los sentidos, pues continúa cosechando éxitos gracias a telenovelas como Cabo y Tierra de Esperanza, en la que ha podido trabajar de la mano de su hija Sofía. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que además de hablar de su trabajo, se refirió a la familia que ha formado al lado de Angélica Rivera y del cariño que tiene por ella, pues han logrado formar una cercana relación tras su mediático divorcio. “Me siento en una etapa de mi vida muy productiva”, comentó el productor en una charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Fue entonces que fue cuestionado por la famosa actriz y exprimera dama de México. “La quiero mucho”, respondió ‘El Güero’, haciendo evidente la buena relación que tiene con la madre de sus tres hijas.

