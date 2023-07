La productora de La Casa de los Famosos hace frente a los rumores: 'Todo el mundo puede especular'

El reality sensación de la televisión mexicana, La Casa de los Famosos, sigue generando conversación entre el público que no pierde de vista las transmisiones del mismo, así como las nominaciones y las galas de cada domingo, las cuales conduce Galilea Montijo. A raíz de su creciente popularidad con el paso de los días, el programa en el que participan personajes como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Paul Stanley, -tan solo por mencionar a algunos-, ha sido objeto de especulaciones, entre ellas la revelación de una supuesta lista con el orden en que se darán las eliminaciones y hasta el nombre del famoso que resultará ganador. Ante el revuelo que esta información ha provocado en redes sociales, sobre todo tras la salida de Raquel Bigorra, la productora del reality, Rosa María Noguerón, ha puesto punto final a los rumores, abordando lo que se ha dicho y poniendo de frente la transparencia en la que se desarrolla el concurso que se transmite por la plataforma ViX.

De lo más directa, Noguerón habló de los dichos en torno a La Casa de los Famosos, refiriéndose a la supuesta lista que se ha viralizado a lo largo de estos días, en la que por cierto, el nombre de Raquel Bigorra figura como el de la cuarta eliminada de la popular casa. “La lista filtrada es completamente falsa. No hay nada arreglado y ustedes lo han visto con el voto…”, dijo la productora en una entrevista concedida al diario mexicano El Universal. Anteriormente, la realizadora televisiva había hablado abiertamente de esta situación y de los comentarios relacionados con el programa, haciendo énfasis en la formalidad con la que se ha desarrollado todo durante la competencia, la cual otorgará al famoso que resulte ganador la cantidad de 4 millones de pesos.

‘Las especulaciones coinciden’

Una de las conversaciones más recurrentes entre los usuarios en redes, es la del orden de la supuesta lista en la que se muestra cómo se dará la salida de los famosos. Al respecto, la productora Rosa María Noguerón destacó que si bien todo es especulación, las coincidencias pueden ocurrir. “Todo el mundo puede especular al tener como socios a las redes sociales que potencian el éxito de un proyecto como este. Es bien importante que consideren que la gente puede especular y a veces las especulaciones coinciden…”, explicó. En ese mismo espacio, afirmó que en el concurso de La Casa de los Famosos todo se da con apego a la legalidad, pues además hay personal que se encarga de verificar la transparencia del proceso. Así mismo, hizo énfasis en el respeto que se tiene por el voto del público, al que se le pide apoyar a sus concursantes favoritos durante las galas de cada domingo.

Noguerón fue firme ante lo que se dice, exponiendo que existen procedimientos para que todo se dé con apego a la legalidad. “Televisa es una empresa que lleva tantos años haciendo proyectos de televisión tan exitosos, que está de más juzgar si nos prestaríamos a algo así, la gente es la que vota y la que decide. Estamos auditados por un notario público, es una plataforma seria. Además, quienes nominan son los habitantes, no hay manera en que nosotros influyamos”, dijo durante la charla con el medio antes citado. De hecho, lo especificado en esa lista no se cumplirá esta semana, pues el supuesto próximo expulsado, Jorge Losa, ha ganado la inmunidad y no podrá ni siquiera estar nominado.

Alguno de los expulsados podría volver a La Casa de los Famosos

La popularidad del reality La Casa de los Famosos ha llevado a la producción a planear algunas estrategias para darle giros interesantes al programa. Según comparte su productora, incluso se contemplaría el regreso de alguno de los eliminados según el curso de las transmisiones. “Alguien podría volver a entrar. Es un proyecto en el que se puede todo. A veces autorizas el complot, a veces hay temporada en la que sucede el repechaje, podría pasar, eso depende de cómo esté funcionando el contenido de la casa en el momento en que empiecen a salir más habitantes…”, contó. Hasta ahora, también permanecen en el concurso Apio Quijano, Jorge Losa, Bárbara Torres, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Mariana ‘La Barbie’ Juárez, quienes a diario se involucran en dinámicas, discusiones y situaciones que han generado gran interés entre los televidentes así como de los usuarios en redes sociales.

