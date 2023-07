Ale Capetillo revela la razón de su reciente visita al hospital: 'Estoy malita del riñón'

Para Ale Capetillo, las redes sociales se han convertido en el medio perfecto para acercarse a sus seguidores y compartir con ellos los detalles más importantes de su día a día, especialmente ahora que se encuentra viviendo en España y que su familia se encuentra lejos. Algo que se vio reflejado recientemente, luego de que la joven hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo hablara del problema de salud por el que pasó recientemente, el cual incluso la hizo ir a un hospital para ser atendida de inmediato, donde finalmente fue diagnosticada adecuadamente, pues en inicio Ale llegó a pensar que sus malestares eran provocados por un golpe de calor, cuando en realidad era un problema mayor, del cual, afortunadamente, ya se recupera.

¿Qué pasó con Ale?

La tarde del pasado domingo, Ale causó preocupación entre sus fans al compartir una serie de historias en las que se le podía ver desde el hospital, mientras era atendida, luciendo una pulsera médica y conectada a un suero. “Chiquirrines, ¡amo que estén al tanto!", escribió en una primera fotografía. "Me vine a hacer análisis porque me seguía sintiendo mal y con fiebre”, agregó, dejando en claro que todo se encontraba bajo control y que dentro de sus malestares, todo estaba bien. “Gracias a Dios no ha sido nada grave", aclaró, mostrándose agradecida con sus seguidores por la preocupación mostrada y las muestras de cariño que le hicieron llegar tras informar sobre su estado de salud, aunque sin compartir detalles sobre el padecimiento que la hizo ir a urgencias.

Por fortuna, Ale continuó sintiéndose mejor, por lo que este lunes reapareció en sus redes, donde se ha dejado ver desde su convalecencia, tomándose el tiempo para explicar a sus fans qué fue lo que sucedió con ella y la razón por la que tuvo que ser atendida. “Hoy ha tocado descansar y no entienden lo difícil que es para mí descansar, el no hacer nada… Bueno en mi cabeza es no hacer nada, pero en realidad estoy cuidándome”, compartió Ale en un video que compartió en sus historias de Instagram. “El diagnóstico: no fue un golpe de calor, como todos lo pensamos, estoy malita del riñón, pero ya tengo antibiótico y ya voy a estar mejor, pero esto no o vi venir”, agregó.

Finalmente, Capetillo reveló que venía sintiéndose mal desde días atrás, aunque no hizo caso de las señales que su cuerpo le envió entonces, por lo que no dudó en aconsejar a sus seguidores. “Me tiró, pero todo fue porque lo dejé pasar mucho tiempo, desde hace ocho días que les dije que me sentía mal, lo dejé pasar mucho tiempo, antes de ir a checarme”, compartió. “Así que si se sienten mal en estos momentos, váyanse directito al doctor, que les sirva de experiencia, definitivamente a mi sí me sirvió de experiencia. Y pues nada, lo que toca ahora es reposar, y esperemos que mañana sea un día en el que ya me sienta un poquito mejor y así consecutivamente”, finalizó.

El capítulo más valiente de su vida

Sin duda alguna, Ale Capetillo ha tenido que enfrentarse a muchas primeras veces desde su llegada a Madrid, España, donde actualmente radica. Y es que sin duda, dejar su país para enfrentarse a una vida independiente lejos de su familia y de su gente, la ha hecho valorar aún más todo lo que tiene en México, pero también para reconocer sus propias fortalezas, tal y como ha sucedido en los momentos más difíciles, como lo fue su reciente enfermedad, algo de lo que habló recientmente en una entrevista concedida a HOLA.com México. “La recompensa detrás del miedo”, nos dijo convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que siempre está pensando en ellos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.

