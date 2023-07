Pato Levy, hijo de Talina Fernández, revela cuál será el destino de las cenizas de la comunicadora

Luego de la lamentable partida de Talina Fernández, su familia se ha encargado de que se cumplan al pie de la letra sus últimas voluntades, las cuales están abiertos a respetar y a llevar a cabo según ella quería. Algo de lo que el hijo menor de la presentadora, Pato Levy, ha hablado durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total apertura se refirió al destino final en el que descansarán los restos de su madre, algo que Talina siempre tuvo claro y que en vida se encargó de hacérselo saber a sus hijos, para que así sus deseos pudieran cumplirse.

La última morada de Talina

Así lo compartió durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en la que con los sentimientos a flor de piel se refirió a lo que Talina Fernández quería que pasara con sus restos, así como los planes que tienen como familia al respecto. “Los restos me los voy a llevar a la casa y en lo que decidimos qué hacer, tenemos ahí un mueble muy bonito con las fotos de mi hermana Mariana, que mi mamá lo tenía en su cuarto con sus velitas, sus cigarritos que a Mariana le gustaban. Bueno, pues ese mueble ahora va a servir para poner los cigarritos de mi mamá, las fotos de mi mamá, y cada que vez que pasemos por ahí ponerle una florecita blanca, mandarle besos al cielo, y honrarla con estar bien nosotros, honrarla con seguir haciendo bien nosotros, y no tirarnos, porque lo más fácil es tirarnos todos, y pues no, no nos vamos a tirar”, compartió Pato conmovido y con la voz entrecortada.

En ese mismo sentido, el hijo de la querida periodista reveló que las cenizas de la querida periodista serán repartidas, por lo que una parte se quedará en su casa, mientras que otra será depositada en un lugar de lo más significativo para ella y para sus hijos. “Acapulco para ella siempre fue muy importante, sus papis tuvieron casa (ahí), ella siempre fue a Acapulco, sus amigas, Kika, Angélica María, mi madre tenía una casita en Acapulco, entonces sus cenizas las vamos a llevar a Acapulco, yo me iré a tirarlas al mar, y lo que pensábamos era poner, ahí debajo de la virgencita que está en el mar, voy a poner una plaquita ahí escondida entre las piedras, con el nombre de mi mami y sus fechas”, detalló Levy.

El cambio de último momento que Talina hizo a su testamento

En otro encuentro con los medios, Pato Levy también habló con total transparencia de la última voluntad de su mamá sobre sus bienes, revelando en aquella charla que justo una semana antes de su partida, la comunicadora decidió hacer algunos cambios a su testamento, con la intención de que todo lo que poseía se repartiera en partes iguales entre sus dos hijos y los hijos de Mariana Levy. “Le dije: ‘Oye, mami, a tu testamento le hacen falta cosas que tenemos que arreglar’… Me respondió: ‘¡Vamos!’”, compartió Levy.

El hijo de la ‘Dama del Buen Decir’ evitó entrar en detalles respecto a los cambios que hizo Talina en su testamento, aunque dejó en claro que todo quedó como ella quería. “Todo quedó perfecto, justo como ella lo quería. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para que nadie se pelee”, explicó. “Ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada, todos en la familia estamos muy unidos, nos queremos mucho y no va a haber rebatinga de nada”, agregó.

En cuanto a quiénes serán los herederos de Fernández, Pato Levy fue muy claro, pues dijo que la última voluntad de su madre fue que sus hijos recibieran todos sus bienes repartidos de forma equitativa, para evitar así algún tipo de conflicto. “Todos en partes iguales. Todo se divide entre Mariana, los hijos de ella (más bien), ‘Coco’ y yo”, especificó sin entrar en mayores detalles.