Lolita Ayala recuerda su entrañable amistad con Talina Fernández: 'Nos queríamos profundamente'

A lo largo de su prolífica carrera, Talina Fernández trabajó a lado de destacadas figuras del periodismo y de la televisión mexicana, que en los últimos días le han rendido sentidos homenajes recordando su profesionalismo, su dedicación y, en especial, el entusiasmo con el que siempre afrontó cada aspecto de la vida. En sus primeros años en la pantalla chica, La Dama del Buen Decir formó una gran mancuerna a lado de Lolita Ayala, reconocida voz dentro de los medios de comunicación del país. Más allá del tiempo que compartieron frente a las cámaras, las conductoras construyeron una cercana amistad que se fue fortaleciendo a través de las décadas desde que se conocieron mientras estudiaban en Estados Unidos. Con el recuerdo de las grandes experiencias que vivieron juntas aún presente, Lolita expresó la tristeza con la que enfrenta la partida de su querida amiga, quien hace apenas unas semanas atrás la entrevistó para un contenido de sus redes sociales.

Conmovida, Lolita destacó el carisma, la alegría y el carácter optimista de la inolvidable presentadora dejando ver el enorme aprecio que se tenían. “Me embarga una tristeza profunda porque era muy amiga y muy querida. Nunca la olvidaré porque fue una mujer asombrosa, realmente una mujer con una chispa y una simpatía increíbles, entonces es muy triste que se haya ido”, comentó en una entrevista para Grupo Fórmula con José Córdova, quien señaló que también tuvo la oportunidad de convivir con Talina, de quien recordó su privilegiada voz.

Además de hacer mención de su talento artístico, la conductora habló del gran sentido del humor de Talina: “Cantaba muy bonito, contaba historias y contaba chistes. Una mente asombrosa también, con una memoria increíble”. Añadió que hace apenas unos días atrás sostuvo una conversación con Talina para su canal de YouTube: “Me entrevistó hace 3 semanas, un mes máximo, no recuerdo la fecha exacta, pero vía Zoom porque ahora como no tenía trabajo se dedicaba a entrevistar a personas conocidas y me habló y me dijo: ‘Dame una entrevista, por favor, porque con eso voy a comer’. Le fue muy mal económicamente al final y pues claro que le di la entrevista”.

Sobre el estado de salud de Talina Fernández

Lolita se refirió a las complicaciones de salud que presentó Talina indicando que nunca perdió la alegría que le caracterizaba: “Ya se le veía mal de su cara, pero en su ánimo no se notaba nada. Encantadora, como siempre”. Asimismo, la periodista hizo una breve mención sobre los años que laboraron juntas tras la fusión de Canal 8 y Telesistema Mexicano, que dio origen a Televisa. “Ahí tuvimos más tiempo de estar más cercanas y pues estuvimos en noticieros y programas, una mujer de verás asombrosa. Lástima que se nos fue”, dijo, “No la voy a olvidar nunca”.

Lolita Ayala y Talina Fernández, una amistad de décadas

En una segunda entrevista para el programa Venga la Alegría, Lolita contó que en los últimos años pudo disfrutar más de su amistad con Talina, incluso realizaron un viaje al otro lado del mundo en una embarcación, “Mi amistad con Talina duró desde que teníamos 14 años hasta la fecha, unos 60 años. Nos queríamos profundamente, nos veíamos muy seguido, íbamos a Acapulco seguido, nos fuimos en un viaje al Oriente de un mes en un barco, o sea, era muy íntima (la relación). Platicabamos de todo, me contaba su vida, todo, todo, para mí es una pérdida profunda”.

Más adelante, la periodista ahondó en los fuertes dolores que sufrió Talina en las semanas previas a su hospitalización: “Hablé con ella por teléfono y me dijo que no estaba produciendo leucocitos y que se sentía muy mal, pero no que fuera tan grave, me lo compartió por teléfono, no la vi. La quise ver la semana pasada y Coco, su hijo, me dijo que no podía porque estaba en un grito de dolor, que tenía mucho dolor en los huesos, que estaba con medicamentos muy potentes para quitarle los dolores y que en ese momento no se le podía ver”. Finalmente, Lolita habló de los extraordinarios recuerdos que conserva de su amiga. “Siempre con su chispa de gracia, era simpatiquísima, siempre contaba chistes, era muy aguda para su trato. No tienes idea, divertía a la gente, con quien estuviera, era maravillosa”, agregó.

