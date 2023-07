¿Qué fue lo que le pasó a Galilea Montijo durante la última gala de La Casa de los Famosos?

La cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos sin duda estuvo llena de muchas emociones, especialmente tras la salida de Raquel Bigorra, quien se ha convertido en la cuarta eliminada de la casa. Y aunque todo en el show fue sumamente emocionante, sin duda Galilea Montijo fue quien terminó robándose el show, y no solo por su espectacular look denim con el que impactó nuevamente durante la gala, sino también por la forma en la que la presentadora titular de este proyecto articulaba algunas palabras, levantando todo tipo de especulaciones y teorías en torno a su forma de hablar, a tal punto, que el tema se hizo viral en redes sociales. Es por eso que la presentadora no ha tardado en explicar la razón de su particular forma de hablar durante la gala, en la más reciente emisión del programa Hoy, en donde con su característico sentido del humor habló al respecto.

¿Qué fue lo que sucedió con Galilea este domingo de expulsión?

Luego de haber compartido con sus compañeros sus impresiones sobre lo vivido la noche del pasado domingo, tras la eliminación de Raquel Bigorra, Galilea se tomó unos minutos para hablar sobre lo ocurrido durante la gala y el por qué se le dificultaba pronunciar algunas palabras, mostrándose muy sincera al respecto. “Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa, o un poquito más adelante... Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno me están poniendo injerto de hueso”, compartió entre risas. “A mitad del programa como que se despegó, tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo que se saliera la prótesis que traía”, compartió la intérprete entre risas.

Por otro lado, Galilea también abordó los señalamientos de algunos internautas, quienes especularon con su tropezada forma de hablar, aclarando de una vez por todas la situación. “Una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agüita de Jamaica (el vino), pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo, y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría, entonces, nada más una disculpita para todos esos que pensaron eso de mí”, compartió la guapa tapatía, dando así carpetazo al asunto, no sin antes reconocer el apoyo que recibió de parte de su compañero Diego de Erice, quien la asistió como conductor a lo largo de la gala.

El increíble look de Galilea

Cómo ya es costumbre, Galilea Montijo no dejó a nadie indiferente con su look durante la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos. Y es que a diferencia de los otros fines de semana, en donde la también actriz optó por glamurosos vestidos, en esta ocasión decidió dar un vuelvo de 180 grados en su estilo, pues optó por un look completamente de mezclilla, con el que lució guapísima y muy sexy, pues la presentadora apareció frente a las cámaras con un conjunto de dos piezas, compuesto por un top de escote profundo, bordado con pedrería, así como unos shorts confeccionados con la misma tela que su top y unas botas largas a juego.

Galilea complementó su look con un cinturón de hebilla vaquera, también bordado con pedrería, así como unos aretes en forma de serpiente. En cuanto a su beauty look, Gali optó por un maquillaje en tonos ocres y distintos cafés, resaltando su mirada con sombras más oscuras, sellando su look con el pelo recogido en una trenza alta que caía por su espalda.

Los 50 nunca lucieron tan bien

En medio de una etapa de cambios y de nuevas oportunidades, Galilea Montijo ha celebrado su cumpleaños número 50, una edad que ha recibido con los brazos abiertos y que ha asumido con total ilusión. “Yo creo que el número es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte…”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Sobre las situaciones de su entorno personal que han acaparado el interés público, y los comentarios a raíz de estos acontecimientos, dijo: “Mucho contraste, pero a todo trato de sacarle lo positivo, por algo me pasan las cosas, buenas, malas, dolorosas, tristes. Trato de entender que la vida me está dando lecciones, algo tengo que aprender siempre de algo…”.