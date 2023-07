El 'Canelo' Álvarez celebra el cumpleaños de Fernanda Gómez con una lujosa fiesta y una romántica sorpresa

A lo largo de su historia de amor, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha dejado en claro lo importante que ha sido contar con su esposa Fernanda Gómez, quien sin duda se ha convertido en el mayor apoyo para el boxeador, algo de lo que hemos podido ser testigos en cada una de las peleas del tapatío, en donde siempre se mantiene al pie del ring respaldándolo. Es por eso que al celebrar el cumpleaños de Fernanda, el ‘Canelo’ ha consentido a la madre de su hija María Fernanda con una increíble fiesta de cumpleaños, en la cual ha reunido a todas las personas importantes en la vida de su mujer para celebrar su vida.

La celebración de Fernanda

Ha sido la misma Fernanda quien ha hecho eco de esta celebración en sus redes sociales, donde además de retomar las felicitaciones de sus amigos y familiares, también ha compartido algunos vistazos de la increíble fiesta que tuvo para celebrar su cumpleaños. Como era de esperarse, la producción de este festejo fue de lo más espectacular, tal y como suelen ser los festejos de los Álvarez-Gómez, pues se encargaron de cuidar cada uno de los detalles, algo que pudimos ver en los increíbles arreglos florales que adornaron el lugar en el que se llevó a cabo esta celebración. “Te amo, mi hermosa”, fue el mensaje que el Saúl le dedicó a su mujer a través de sus historias, dejando en claro así el gran amor que tiene por ella, aunque siendo sumamente discreto, tal y como ha manejado todos los asuntos de su vida personal de forma pública.

Por otro lado, Fernanda también presumió parte de la gran sorpresa con la que el ‘Canelo’ la consintió, pues en un video que publicó en sus historias de Instagram pudimos observar una habitación repleta de arreglos de rosas, un pastel y cientos de globos en forma de corazón, algo que sin duda llenó de emoción a la guapa modelo, quien sin duda ha tenido un día de celebración muy especial.

La familia, el logró más importante del 'Canelo'

Más allá de los éxitos alcanzados y de la satisfacción de dedicarse a lo que más le apasiona, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene muy claro que lo más importante es su familia, la cual es su principal motor en todo momento. “Tengo a mi familia, gracias a Dios, que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me preguntaban: ‘¿Cuál es tu logro más grande en la vida?’. Les dije: ‘Tener a mi familia’. Al final de cuentas, uno no entiende y uno no sabe lo que es la familia hasta que realmente te pones a ver y a analizar todo por fuera todo lo que ves y todo lo que vives. Tener la esposa que tengo, los hijos que tengo pues es el logro más importante que he tenido en mi vida, esa es la verdad…”, confesó durante una charla que sostuvo recientemente con Javier ‘Chicharito’ Hernández a través de TikTok.

A pesar de la discreción con la que el ‘Canelo’ y Fernanda han manejado su relación, ha quedado en claro que el amor de la pareja ha ido creciendo y consolidando conforme han ido pasando los años, algo que se ve reflejado en los románticos viajes que suelen hacer por el mundo y por el incondicional apoyo que Fernanda siempre le ha demostrado al boxeador en todo momento y especialmente arriba del ring, pues sin importaras distancias, ella siempre está en primera fila. Tal y como lo expresaba Fernanda durante los días previos a la pelea del ‘Canelo’ en Guadalajara, hace unos meses: “Lo amamos y somos sus fans número uno”, dejando en claro así su admiración.

