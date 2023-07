'Me enojan mucho', Hailey Bieber habla sobre los rumores de una enemistad con Selena Gomez

Cuando eres una celebridad con fama a nivel internacional, cuya vida profesional y privada están expuestas en todo momento al escrutinio público, resulta natural que se desencadenen decenas de malos entendidos que pueden derivar en grandes conflictos. Ese es el caso de Hailey Bieber y Selena Gomez, quienes desde hace meses han vivido momentos de tensión relacionados a la presunta rivalidad que protagonizan, o al menos esa es la narrativa que sus fanáticos han alimentado, no obstante, en más de una ocasión las propias involucradas han dejado claro el tipo de vínculo que sostienen entre sí, siendo las más recientes las declaraciones de Hailey, que de nueva cuenta intenta poner punto final a la polémica. La esposa a de Justin odia los rumores sobre su supuesta enemistad con la intérprete de ‘Bad Liar’. Durante una entrevista en el último episodio de 'The Circuit', conducido por Emily Chang, en Bloomberg, la modelo se dijo incomprendida, reconoció sentirse muy molesta por este tipo de rumores, aclaró que todo era un tonto drama inventado que hiere sus sentimientos y confirmó que no tiene ningún problema con Selena.

En el programa de entrevistas a celebridades, influencers y emprendedores que conduce Emily Chang, Hailey afirmó que para ella “internet no es la vida real, mi vida real son las personas a las que amo”, y Emily le recordó que internet no siempre es un lugar agradable, que a veces ha sido muy duro con ella y su matrimonio con Justin, recordó los rumores sobre sus supuestas diferencias con Selena y la forma violenta en que reaccionaron algunos de los seguidores de la famosa cantante y ex novia de Justin Bieber. A lo que Hailey respondió: “Hay narrativas que realmente hieren mis sentimientos y me enojan mucho”, sin embargo, advirtió que no creía que todo este escándalo y mal entendidos se tratara de un asunto entre ella y Selena Gomez “No se trata de una confrontación entre dos mujeres, se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narraciones completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas, que pueden ser realmente peligrosas”, añadió.

Fueron apenas dos minutos en los que la también empresaria se vio en la necesidad de abordar –una vez más— el tema con la intención de enterrar de una vez por todas el pleito impulsado por los mismos seguidores.

¿Por qué se dice que ambas tienen problemas?

Recordemos que en febrero de este año se expandió el rumor de que Hailey y Selena se estaban peleando luego de que la esposa de Justin compartiera un video en TikTok que algunos seguidores de Selena tomaron como una burla de Hailey Bieber y Kylie Jenner en contra de la artista, quien horas después anunció a través de un video en directo de TikTok que borraría sus redes sociales. Desde entonces, Hailey fue objeto de una reacción violenta de parte de los seguidores de Selena quienes comenzaron a acosarla en redes sociales llegando incluso a amenazarla, la acusaron de copiar su estilo y criticaron los nuevos rumbos que su carrera profesional estaba tomando.

En respuesta, Selena decidió romper el silencio, les pidió a sus fans que pararan el odio y acoso a Hailey, y en una de sus historias en Instagram les dijo que dejaran de hacer comentarios negativos en contra de ella: “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa, esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto termine”.

Durante la entrevista, Emily Chang calificó estas supuestas diferencias como una “vieja narrativa frustrante” de dos mujeres “enfrentadas entre sí por un hombre”, y Hailey Bieber inmediatamente coincidió con ella dándole la razón: “¡Por un chico, es horrible, lo odio! Lo he odiado desde el principio y vuelve a ser incomprendido (…) Es tan decepcionante que la gente todavía se comporte de esta manera con un hombre (…) es lamentable el mundo en el que vivimos.”

También reconoció que hasta ahora 2023 no ha sido su año pues ha tenido que enfrentar una dificultad tras otra, pero procura tomárselo a la ligera: “Me gusta hacer bromas sobre cómo me siento porque a veces es más fácil que admitir que no la estoy pasando bien”, concluyó.