Ilusionada, Natalia Esperón comparte que se convertirá en abuela por primera vez

Luego de una etapa alejada de los reflectores, en la que se volcó por completo al cuidado de sus tres hijos: Natalia, Mariana y José -a quienes tuvo durante su relación con Pepe Bastón-, Natalia Esperón ha retomado por completo las riendas de su carrera y también siendo más activa en las redes sociales, donde suele compartir algunos detalles de su vida personal y familiar, mostrándose siempre orgullosa de su faceta más especial que es la de madre. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando de lo más emocionada compartió una noticia muy especial con todos sus seguidores: la próxima llegada de su primer nieto.

La emocionante noticia

Así lo ha hecho saber la intérprete a través de su perfil de Instagram, donde ha revelado que su hija mayor, Natalia, a quien cariñosamente llama 'Talita', se encuentra en plena dulce espera de su primer hijo, una noticia que tiene sumamente ilusionada a la actriz, quien no cabe de la emoción ante la nueva etapa que está por comenzar su hija y ella, quien finalmente se convertirá en abuela. La noticia la ha dado a conocer el intérprete a través de una fotografía en blanco y negro en la que aparece la futura mamá pasando con un conjunto deportivo de dos piezas color blanco, el cual le ha permitido presumir por todo lo alto su pancita de embarazo. Al pie de la imagen, la intérprete ha escrito unas palabras en las que mostrado su emoción ante la inminente llegada del nuevo miembro de su familia, que ya han podido saber será un niño. ¡Mi corazón esta lleno de amor y emoción! Pronto tendré en mis brazos a José María. ¡Talita eres una mamá valiente y llena de amor!”, expresó la intérprete conmovida.

Natalia no pudo evitar también reconocer las virtudes del esposo de su hija, el empresario José María Eugui, quien seguramente está ansioso por la llegada de su nuevo bebé. ¡Eugui el mejor papá y esposo!”, comentó la actriz emocionada, reiterando el gran amor y orgullo que siente por su hija al verla formar su propia familia de la mano de José María, nombre que también llevará el pequeño que está por llegar. “¡Te admiro y te amo con todo lo que soy! ¡Tenía tantas ganas de compartir esta noticia tan bella! ¡Y pronto les presentare a nuestro gordito hermoso! ¡Abuela!”, agregó con ilusión.

Lo que había dicho Natalia sobre convertirse en abuela

A poco más de un año de que su hija mayor Natalia llegara al altar, la actriz confesó recientemente en el programa Faisy Nights sus ganas de debutar en el papel de abuela: “Esperemos que mi cumpleaños me traiga muchas sorpresas. Si me piden mis deseos de cumpleaños, lo primero es salud para disfrutar a toda mi familia, la salud de toda mi familia, trabajo y mucho amor también. Le pido a la vida ser abuela, espero que pronto, ya cumplió un año, a lo mejor pronto seré abuela, mucho trabajo y salud”, comentó la actriz en noviembre pasado, antes de celebrar sus 48 años de edad. Según comentó Natalia en su último encuentro con la prensa, ver a su hija mayor convertirse en mamá sería un sueño hecho realidad: “Me encantaría, sería una bendición ser abuela”, le confesó a los medios de comunicación.

Sus hijos, el mejor regalo de la vida

Más sincera que nunca, Natalia abrió su corazón y habló del papel más importante de su vida, el de mamá, una faceta por la cual decidió alejarse de las telenovelas: “Cuando terminé Agujetas de Color de Rosa, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, confesó la actriz sobre su retiro temporal de las telenovelas el programa Faisy Nights.