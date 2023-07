El orgullo de Lucero tras el debut de su hija Lucerito Mijares en la obra musical El Mago

Desde hace unos años, Lucero Mijares dio muestra del gran talento del que es poseedora, logrando incluso hacerse de una buena base de fans y ganarse la admiración de sus famosos padres, Lucero y Mijares, con quienes tuvo la oportunidad de compartir el escenario en más de una ocasión. Y aunque en un inicio la jovencita comenzó su carrera de la mano de sus papás, ha llegado el momento de hacer su debut en solitario y comenzar a labrar su propio camino profesional. Y qué mejor que hacerlo que protagonizando la obra de teatro El Mago, en donde interpreta a Dorothy. Tras el estreno, el cual se llevó a cabo el pasado 30 de junio, no ha tardado en reaccionar Lucero, quien se ha mostrado sumamente orgullosa del talento de su hija y de todo lo que ha logrado en tan poco tiempo, deseándole lo mejor en esta etapa que está por comenzar.

El mensaje de Lucero para su hija

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía en la que se puede observar a su hija menor caracterizada como Dorothy, posando de lo más feliz para la cámara, mostrándose sumamente emocionada por todo lo que está ocurriendo en su vida a nivel profesional. Al pie de la imagen, Lucero ha dedicado unas palabras a Lucerito, en las que ha dejado en claro lo orgullosa que se encuentra de ella. “¡Nuestra Dorothy en El Mago! Estoy sin palabras desde ayer, ver su debut y este maravilloso musical es un espectáculo sin igual. ¡Qué talento de toda la compañía! ¡Está increíble!”, expresó emocionada.

Su experiencia sobre los escenarios

Aunque lleva varios años presentándose en grandes escenarios y haciéndose de una buena base de fans, quienes sin duda esperaban el debut oficial de la joven intérprete. Algo de lo que Lucerito se siente miy orgullosa, pues sin duda ha sido muy emocionante para ella ver como sus seños se han ido haciendo realidad, en gran medida gracias a su arduo trabajo y, por supuesto, su enorme talento y carisma, lo cual ha heredado directamente de sus famosos padres. Sin embargo, para ella sigue siendo complicado saberse bajo la mirada del público. “La verdad me pongo muy nerviosa, hasta podría decir que tengo un poco de pánico escénico pero lo único que queda es preparase y seguir…”, dijo a la prensa, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Paty Cuevas para su canal en YouTube.

Sobre el hecho de haber dado el salto a la vida pública, Lucerito fue cuestionada sobre cómo asume esta situación, y de si hay algo que hasta el momento le parezca complicado. “Creo que no ha habido nada así que diga: ‘Está horrible eso’, pero pueden ser más las críticas, pero no me afecta mucho…”, dijo. Así mismo, aseguró que se siente plena proyectando una imagen fiel de sí misma, algo que considera de gran importancia. “A mí me encanta cómo soy yo exactamente… me gusta mucho que me vea de mi edad, a veces hay gente que se ve más grande de lo que es… afortunadamente he podido mantener esta imagen…”, señaló la joven, quien tiene una cercana relación con Lucero y Mijares, quienes han sido testigos de su innato talento musical, convirtiéndose en los mejores cómplices para ella.

El orgullo de Lucero por su hija

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Lucero se mostró muy feliz de ver a su hija haciendo lo que más le gusta y triunfando sobre los escenarios, destacando el ímpetu de la jovencita para entregarse a su pasión por la música y el teatro, algo que le ha valido el reconocimiento de un público que siempre quiere más de ella. “Está increíble, creo que esta niña ha tenido mucha suerte del cariño que le da la gente y que el público la conozca, la reconozca por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace…”, explicó la intérprete, quien además dijo estar abierta a dejarse sorprender por lo que pueda pasar en próximos años. “A ver qué le depara el destino, poco a poco pues irá haciendo más cosas. Su mundo es este rollo de la artisteada pero sin dejar de divertirse, entonces yo agradezco profundamente a la gente que la quiera, que la conozca, que la siga…”.

