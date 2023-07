'Tu capacidad de amar y ser amada no tiene edad', ellos fueron los grandes amores de Talina Fernández

Talina Fernández ha pasado a la historia de la televisión. Luego de su partida y tras poco más de 50 años de carrera en el mundo del entretenimiento, la Dama del buen decir deja un legado para la pantalla chica de México y los países de habla hispana. La conductora fue pionera en la industria, pues junto a Lolita Ayala fue de las primeras mujeres en tener su propio programa, todo un hito para la década de los años 70. Además, su trayectoria fue versátil, ya que con formación académica en enfermería se abrió paso en el campo del periodismo, mismo que más tarde la llevó a entrevistar a las más grandes estrellas del momento en los recién llegados formatos nocturnos. De igual forma lideró espacios familiares de concurso, producciones de variedades y hasta interpretó algunos papeles para la ficción. Sin duda su vida es meritoria de reconocimientos, pero, ¿fue posible que una mujer exitosa lograra destinar tiempo al amor? De acuerdo con sus propias palabras ella siempre fue una persona “coqueta, noviera y enamoradiza”, por ello, hoy recordamos algunas facetas de la vida en pareja de Talina Fernández.

La Dama del buen decir contrajo nupcias en tres ocasiones a lo largo de su vida, además procreó a tres hijos producto del amor de su primer marido; sin embargo, la lista de amores de Talina inicia mucho más atrás, pues en palabras de la conductora comenzó desde el preescolar. En entrevista para ‘El Minuto que Cambio mi Destino’, y tras ser cuestionada por temas del corazón, Talina confesó que desde muy joven fue coqueta, frase a la que acompañó de una enternecedora anécdota. “Fui muy noviera, en primero de kínder me tocó ir vestida de rosa, y el niño más bonito de la clase iba vestido de pasto, lo vi y dije: ‘es para mi’. Los papás de ambos nos tomaron una fotografía agarrados de la mano, y eso duró el noviazgo”, relató. Y aunque lo anterior fue un inocente momento de la infancia, la presentadora admitió que esa fue la primera vez que se enamoró: “Debo haber tenido como cuatro años”, añadió.

Posterior a ello realizó un breve recorrido por su etapa educativa, sin mencionar nombres en línea con la discreción y elegancia que siempre la caracterizó. “Después me fui como hilo de media, tuve un gran amor toda la primaria —en el Colegio Alemán—, otro gran amor en la secundaria, y luego me fui a estudiar a Estados Unidos, en un pueblo mormón con una escuela de monjas”. A su regreso a México, Talina mostró interés por la medicina, pero por un peculiar comentario de su madre se inclinó por la enfermería, sin renunciar al área de la salud. “Siempre fui enamoradiza, yo quise estudiar medicina y mi mamá me dijo: ‘Flaca, no vas a terminar, eres muy coqueta y te vas a casar antes’, entonces estudié enfermería”, contó a Nayo Escobar.

Y su madre tuvo razón, pues a los 19 años, cuando cursaba el tercer semestre de la carrera se unió en matrimonio a Gerardo Levy, un hombre francés con el que estuvo nueve años casada. Pocas veces Talina se refirió a su vida personal, y menos cuando existía alguna situación negativa de por medio, ya que siempre sostuvo que hablar mal de otros no era correcto. Debido a ello son mínimas las referencias a cada una de sus nupcias, aunque del padre de sus tres hijos se separó debido a diferencias en el modo de ver la vida, las cuales adjudica a las edades que ambos tenían al momento del divorcio en 1972. “Fue un extraordinario hombre, con un genio, 11 años mayor que yo, y yo con la inquietud de saber, de conocer. Él no era así y yo me aburría, yo me aburría y quería comerme al mundo”, dijo. Durante su participación en ‘MasterChef Celebrity’ Fernández reconoció que fue Gustavo quien le enseñó a cocinar, teniendo como especialidad los platillos franceses.

Su segundo matrimonio fue junto a Alberto Velasco, con quien estuvo por seis años; ambos se conocieron desde niños en el Colegio Alemán. Fiel a su estilo y tomando la vida con humor, así se expresó: “Es alguien a quien quiero profundamente, pero tenía un problema con el zíper del pantalón, nada más veía a una mujer guapa y se le bajaba. Gracias a las infidelidades me divorcié de él”, contó. Su tercer matrimonio fue el más largo, pues estuvo casada por 34 años con el político Alejandro Carrillo Castro, de quien se divorció en 2015 y optó hasta el último momento por no hablar de él.

Pero la lista de amores no terminó con su último matrimonio, pues de nueva cuenta le dio una oportunidad al corazón, esta vez de la mano de su novio José Manuel Fernández. La pareja se dejó ver en múltiples eventos, siempre cariñosos y siendo el soporte uno de lo otro. “Tengo un novio, es un gran compañero, vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias, mis hijos están encantados (…) pero esto quiere decir que el amor no se acaba nunca, tu capacidad de amar y ser amada no tiene edad, cuando piensas ‘eso ya no es para mí’, Dios te da la sorpresa y te dice ‘todo ese amor que has estado guardando, ahí te va un señor para que se lo des’, linda, linda historia”, concluyó.

¿Cómo se conocieron José Manuel y Talina?

Luego de que Talina otorgara una entrevista a Mara Patricia Castañeda en la que a modo de broma dijo “quiero un setentón”, José Manuel se puso en contacto con todos sus familiares vía redes sociales para decirles con ilusión que la Dama del buen decir se refirió a él, aunque nunca le envío mensaje directo a ella.

Ese mismo año, el 31 de diciembre mientras Talina hacía sus compras en el supermercado, una joven la abordó por informarle que su tío estaba enamorado de ella. “Talina, tengo un tío que quiere contigo”, me dijo la mujer. “Pues llévamelo”, le contestó. Tras esto ambos tuvieron una reunión en el hogar de Talina y desde entonces se quedaron juntos. “Nos caímos a todo dar desde el primer día, no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido, porque eso de que a ver si en noviembre me cae bien pues yo no tengo la seguridad de que voy a llegar”.