Renata Notni y Diego Boneta disfrutan del verano recorriendo las islas griegas

Tan pronto llegó el verano y las celebridades han comenzado a hacer maletas y han puesto rumbo hacia los destinos de playa más paradisiacos del mundo. Tal es el caso de Renata Notni y Diego Boneta, quienes continúan paseando su amor de país en país, siendo Grecia el país elegido para arrancar sus románticas vacaciones de verano. Así lo han compartido en sus redes sociales, donde se han dejado ver de lo más enamorados y felices, disfrutando por todo lo alto del sol, la playa y el mar, dejando en claro que se encuentran en un momento inmejorable, tanto en lo personal como en lo profesional, algo que se ha visto reflejado en la complicidad que evidencian a simple vista y que sin duda ha quedado capturada en las fotografías que han compartido con sus fans.

El verano más romántico

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja de famosos ha compartido con sus seguidores algunos vistazos a su verano de amor, una oportunidad en la que han dejado de lado la discreción con la que suelen manejar su relación, protagonizando los posados más espectaculares en los que han tenido como testigos y principales cómplices a los hermosos paisajes de la costa griega. La primera parada de los actores fue Santorini, un destino en el que disfrutaron de algunos paseos en yate en las aguas del Mar Egeo, de sus increíbles atardeceres y de sus únicas vistas panorámicas a la costa, un escenario perfecto para disfrutar de su relación al máximo, especialmente tras la temporada de arduo trabajo a la que se han sometido.

Luego de Santorini siguió Mykonos, donde la pareja tuvo la oportunidad de encontrarse con algunos amigos, con quienes pasaron una velada a la luz de las velas y a la orilla del mar, así como degustar de la comida del lugar. Este destino también ha sido la locación perfecta para los posados más especiales de la actriz, pues la pudimos ver de lo más guapa caminando por la orilla del mar, y en otras imágenes de lo más feliz al lado de Boneta y sus amigos, pasándola muy bien y feliz de estar disfrutando de estos instantes muy bien acompañada.

Lo que ha dicho Renata sobre los rumores

Hace unas semanas, Renata Notni se refirió a las especulaciones que la han rondado en las últimas semanas, las cuales apuntan a que estaría en plena dulce espera de su primer hijo con Diego Boneta, algo que dijo aún no está dentro de sus planes, por lo que por el momento no hay ni boda ni hijos. “No estoy embarazada… Me reí mucho (con los rumores), pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar”, comentó la actriz con total sinceridad, en declaraciones retomadas por el programa Hoy. “Por el momento no tenemos planes ni de boda ni de bebé, ni nada por el estilo”, agregó.

Lejos de molestarse por los rumores, que desde que inició su relación con Diego la han perseguido, agradeció el hecho de que la gente desee que le vaya muy bien también en lado personal. “Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos, y eso está increíble”, comentó Renata, quien aprovechó el momento para bromear con la situación, reiterando de esta manera que no está embarazada. “Pero no, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”, dijo entre risas. “Yo me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía, tanto de ustedes como de la gente, y eso se agradece muchísimo, es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar buenos augurios siempre, y eso es increíble”, agregó.