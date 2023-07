El cambio que se hizo en últimas fechas al testamento de Talina Fernández

Con la misma claridad con la que Talina Fernández manejó cada uno de los asuntos de su vida y su carrera, así ha sucedido con sus últimas voluntades, pues la presentadora se encargó de ser muy puntual a la hora de repartir sus bienes, procurando ser equitativa con cada uno de sus seres queridos, evitando así conflictos entre sus herederos tras su partida. Algo a lo que el hijo de Talina, Pato Levy, se refirió en un reciente encuentro con la prensa, en donde con total apertura habló de cómo fue que su madre se encargó de dejar las cosas muy claras respecto a su herencia, procurando que cada uno de los miembros de su familia, en especial sus hijos y sus nietos reciban algo de lo que en vida logró construir.

La última voluntad de Talina

De lo más honesto, Pato se reunió con la prensa que se apostó a las afueras de la casa de Talina, lugar donde la comunicadora fue velada tras su muerte, en donde respondió a los cuestionamientos de la prensa, especialmente relacionados con la herencia de la comunicadora, revelando que justamente hace una semana, acudieron ante el notario para hacer algunos cambios, sin saber que la partida de la presentadora estaba cerca. “Le dije: ‘Oye, mami, a tu testamento le hacen falta cosas que tenemos que arreglar’… Me respondió: ‘¡Vamos!’”, compartió Levy.

El hijo mayor de la periodista evitó entrar en detalles respecto a los cambios que hizo Talina en su testamento, aunque dejó en claro que todo quedó como ella quería. “Todo quedó perfecto, justo como ella lo quería. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para que nadie se pelee”, explicó. “Ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada, todos en la familia estamos muy unidos, nos queremos mucho y no va a haber rebatinga de nada”, agregó.

En cuanto a quiénes serán lo herederos de Fernández, Pato Levy fue muy claro, pues dijo que la última voluntad de su madre fue que sus hijos recibieran todos sus bienes repartidos de forma equitativa, para evitar así algún tipo de conflicto. “Todos en partes iguales. Todo se divide entre Mariana, los hijos de ella (más bien), ‘Coco’ y yo”, especificó sin entrar en mayores detalles.

Los hijos de Mariana Levy, su más grande orgullo

Tras la partida de Mariana Levy, Talina Fernández quedó al cuidado de su nieta mayor, María Levy, y siempre al pendiente de sus dos nietos menores, Paula y José Emilio, quienes en aquel entonces vivieron con su padre, José María Fernández ‘El Pirru’ y más tarde con Ana Bárbara, quien mantuvo una relación con el viudo de Levy. Es por eso que para la periodista verlos desarrollarse y encontrar su propio camino siempre fue motivo de orgullo, tal y como lo mostró durante una charla que sostuvo con Isabel Lascuraín en abril de este año, en la que habló de su relación con sus nietos. “María es mi gallo. Como es de la naturaleza, se fue a vivir medio año a Valle de Bravo y medio año a sus exposiciones de fotografía, ya es escaladora profesional”, narró.

Sobre la reciente incursión al mundo de la actuación de su nieta Paula, dijo: “Ya está en el CEA tiene sangre de María y mía. Pau está viviendo sola en México y está yendo al CEA, en Televisa”. Por último, contó por qué se distanció de su nieto menor: “José Emilio se vino a vivir a mi casa, un año y, de repente me dijo: ‘Voy a Cuernavaca con mis cuates’, no regresaba y no regresaba… se regresó a vivir con su papá. Yo ahí como el muro de Berlín, no tengo nada que ver con ese señor”, finalizó.

¿Qué pasa con la herencia de Mariana Levy?

Hace apenas unas semanas, Talina Fernández tuvo un encuentro con la prensa, luego de haber recibido un emotivo homenaje por su exitosa trayectoria en los medios de comunicación, en donde confesó que lo que más desea es que sus nietos tengan acceso al patrimonio que les dejó su mamá; sin embargo, es un tema que está fuera de sus manos: “Yo no sé, en cuestiones de la herencia, nada más en 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate. Yo no soy abogada, no te sabría decir, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia, ha sido un largo camino y yo de leyes no sé nada. Mis nietos pasan momentos difíciles de falta de dinero, entonces, yo quisiera que esto ya se solucionara”, confesó la conductora a las cámaras del programa Hoy.

