'A mí la mediocridad me parece inaceptable', Sofía Rivera Torres tras su experiencia en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha convertido en una batalla de estrategias dando pie a un sinfín de teorías y especulaciones entre el público. Sin duda, una de las expulsiones que tomó por sorpresa a los seguidores del programa fue la de Sofía Rivera Torres, quien era considerada, incluso por la producción, como una de las contendientes más fuertes no sólo para llegar a las últimas semanas sino también para ganarse un lugar en la semifinal. Teniendo un panorama más claro de las reacciones que ha generado su participación, la conductora ha compartido cómo hace frente a los comentarios que circulan en redes sociales en torno a cómo jugó sus cartas sobre todo después de la reciente salida de Ferka Quiroz, con quien llegó a compartir dormitorio en la controversial casa tras su cambio del llamado Team Infierno al Team Cielo.

En medio de la euforia que ha generado el reality de Televisa, Sofía asistió al programa De Primera Mano en donde hizo frente a los señalamientos que ha enfrentado por parte de la comunidad de internet: “A mí la mediocridad me parece inaceptable, si voy a caer mal yo voy a caer súper mal, a caer gordísima, entonces yo lo que le dije a Ferka fue: ‘Pues si yas nos están tirando de esto, ya está divertido’”. La también actriz dejó claro que nunca existió una rivalidad con Ferka ni mucho menos con Marie Claire, tal como aseguraron algunos de los participantes: “En realidad entre nosotras siempre nos llevamos bien, siempre nos caímos bien, a tal grado de que cuando (Sergio) Mayer me empezó a decir: ‘Tú amiguita Marie Claire te dejó nominada’, yo sé que no”.

La conductora se refirió a las tácticas que algunos participantes pusieron en acción en un intento de dividir: “En esa falsa nominación, que nunca existió o que fue parte de este juego mental de Sergio, que yo no sabía que iba a haber fuego amigo dentro de mi mismo equipo, que me tenía que cuidar hasta de mi equipo”. Mencionó que la unión entre las concursantes femeninas era auténtica a pesar de que una parte del público no lo llegó a percibir así: “Ese vínculo, que quizá por lo que noto no se percibió fuera de la casa, sí existe sin duda entre las mujeres”.

¿Existe una 'Regla de Oro' en La Casa de los Famosos?

Sofía señaló que poseer el liderazgo en la casa conlleva un gran riesgo: “Hacerte líder en esa casa es peligrosísimo, es volverte un blanco, si te soy sincera a mí no se me antojaba ser lider, sin duda, no lo hice consciente ni a propósito”. Sin embargo, de haber continuado en la competencia indicó que le hubiera gustado compartir esa posición con Paul Stanley y Ferka: “Llevar la batuta los tres e irnos campechaneando, que no haya un sólo líder, yo creo que por eso Poncho (de Nigris), Sergio y Wendy (Guevara), de alguna manera, lo tienen así dividido para que no sólo una persona se exponga a ‘vamos por este’”.

Luego de que saliera a la luz la llamada ‘Regla de Oro’, un pacto entre varios de los concursantes para protegerse de futuras nominaciones, Sofía señaló: “Hay muchas cosas que no se pueden contar, que no es mi lugar contarlas, que ya se ha empezado a especular y hablar de qué es la Regla de Oro, quiénes formaban parte, cuándo sucedió, yo como se los dije a Poncho y Sergio, no es mi lugar revelar los secretos de estado ni lo voy a hacer”. Tras escuchar la declaración de la actriz, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente si fue traicionada por sus compañeros del reality, a lo que ella respondió: “A mí y a muchos otros”.

A pesar del reto que significó permanecer dentro de la casa sin comunicación y alejada de su esposo, Eduardo Videgaray, y su familia, para la conductora el día más difícil se dio una vez que fue expulsada, ya que tuvo que permanecer aislada por varias horas: “Tuvimos una semana previa encerrados en el hotel que, sin duda, fue una locura, porque desde ahí empiezas a aislarte, no saber nada de la gente, pero creo que lo más difícil, mucho más que antes de entrar a la casa es saliendo de la casa. El día que tu sales eliminada te toca ir a la gala, te echas toda la gala de eliminación, y yo salí buscando, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi niña? Mi celular me valía”, contó, “Veo a Eduardo, lo abrazo y en eso me jala la producción y me dicen: ‘Ya te vas’, y yo: ‘¿A dónde?’ Y me dicen: ‘Te vas de regreso al hotel, un día más, sin celular, sin computadora, sin contacto con nadie, sin reloj', todo un día después de estar con muchísima gente y estás ahí entre las cuatro paredes dándole vuelta a todo lo que pasó, eso sí es una tortura”, desconocía los motivos.

Pese a este duro momento y los desafíos que enfrentó, Sofía confesó que fue una gran experiencia: “El día después de que salí, el lunes en realidad no se me preguntó gran cosa de los integrantes, de la casa, de la experiencia, yo también dije qué raro, me imaginé que hubiera sido por algún motivo de esa índole, para seguir neutra y no saber qué está pasando afuera todavía. Pero con todo y todo fue una experiencia padrísima. No me arrepiento”.

