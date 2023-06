Leonardo García rompe el silencio sobre la herencia de su padre

A casi tres meses del fallecimiento de Andrés García, un tema que ha acaparado los titulares de la prensa mexicana es la repartición de los bienes del actor, esto luego de que se diera lectura a su testamento, el cual, según información difundida por Ventaneando, designaba como herederos a su viuda, Margarita López Portillo -que quedó también como alcabecea-, y al hijo de ella, así como al primogénito del intérprete, Andrés Jr., y su hermana, Rosa María García, cada uno con el 25 por ciento, mientras que su segundo hijo, Leonardo García, y Sandra Vale -exesposa del famoso- se quedaron con una parte de un inmueble ubicado en el estado de Guerrero. Tras darse a conocer el contenido del documento, Roberto Palazuelos, quien fue muy cercano a Andrés hasta hace unos meses cuando se produjo su distanciamiento tras una serie de controvertidas declaraciones, reveló que se iniciaría con la impugnación del testamento, un delicado asunto del que habló por primera vez Leonardo ante las cámaras del citado programa de televisión.

Luego de que Palazuelos declarara al mismo medio que Sandra Vale y Andrés Jr solicitarán la anulación del testamento del mítico actor, Leonardo habló de dicho proceso legal señalando que El Diamante Negro y el padre de éste son sus representantes legales: “Tanto Roberto papá y Roberto chico son nuestros abogados… en esas andan, creo que tienen que checar lo del testamento y tengo entendido que sí (impugnarán). Esto toma tiempo, tienen que ir checando para hacer las cosas bien”.

Leonardo mencionó que la decisión de impugnar el recurso legal se dio tras una llamada que sostuvo su hermano mayor con su tía Rosa María. “Él está bien, no sé qué tema, creo que él habló con mi tía y le dijo que no, bueno (mi papá) le dejó a él un 25 por ciento”, dijo antes de dejar en claro que su mamá y su hermano cuentan con su total apoyo, “A mí me desgasta este tipo de cosas, yo los voy a apoyar obviamente, es mi familia. Me llevo muy bien con mi hermano, con mi mamá, siempre estoy con ella”.

Sobre el departamento que le heredó su padre

Con respecto al inmueble que su padre le heredó a su mamá y a él, Leonardo aseguró que la propiedad no fue adquirida realmente por el actor: “Ese departamento es de mi mamá, realmente no nos lo dejó ni a mí ni a mi hermano; es de mi mamá y se compró de la casa donde vivíamos juntos en San Jerónimo (Ciudad de México), o sea, mi abuelo fue el que compró esa casa y prácticamente ese dinero viene de la familia de mi mamá, que la pusieron a nombre de mi papá, eso fue hace 30 años, fue una decisión de ellos, y bueno, por lo menos obró bien en algo”.

Leonardo García hace frente a las declaraciones de Margarita Portillo

Tras hablar del asunto de la herencia, el hijo de Andres reaccionó a las aseveraciones de la viuda de su padre, que afirmó que el nacimiento de Leonardo se dio fuera del matrimonio del actor con Sandra: “No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente, si ella (Margarita) tiene algún coraje, es problema de ella. La forma en la que se expresa de nosotros, no hay un nivel. Ella no tenía porqué haber hablado así, tan burdo y tan feo”. Asimismo, desmintió haberle pedido ayuda económica al actor: “Yo hice 15 telenovelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria, o sea, la gente lo sabe, la gente misma dice: ‘¿de qué está hablando?’. He trabajado toda mi vida”.

Sobre las ocasiones que su papá estuvo hospitalizado, Leonardo indicó que él se dedicó al cuidado del actor: “Cuando salió (del hospital) que no querían atenderlo su disque mujer y su hermana… (Le dije): ‘No hay problema, vente’. Me llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital, que ellas no quisieron cuidarlo o no podían”. Finalmente, mencionó que hay ciertos asuntos pendientes que están siendo investigados por sus representantes legales: “Se están viendo con los abogados ciertas cosas, creo que hay algo por ahí de eso, la verdad saldrá a la luz. Yo la verdad estoy en paz, siempre me llevé bien. En fin, la vida sigue , a mí me gusta estar contento, feliz y no meterme en chismes de verdulería”.

