'Ya está con mi santa madre', las primeras palabras de los nietos de Talina Fernández tras la partida de la conductora

El sensible fallecimiento de Talina Fernández ha dejado un vacío y profundo dolor en el mundo del espectáculo mexicano, donde famosos, colegas y amigos han visitado las redes sociales para despedirse de la inolvidable y querida conductora, que dejó un invaluable legado en el periodismo, la radio y la televisión. A la par de su exitosa carrera, La Dama del Buen Decir -como era conocida en el medio por su profesionalismo- dedicó su vida al cuidado de sus tres amados nietos, María, Paula y José Emilio, hijos de la actriz Mariana Levy, quien murió de manera repentina en 2005 a causa de un paro cardíaco. Apenas unas horas después de que se dio a conocer la dolorosa partida de la conductora, que padecía una leucemia terminal, sus dos nietos más jóvenes ofrecieron sus primeras declaraciones durante un encuentro con los medios, en el que, visiblemente conmovidos, hablaron de los últimos minutos que compartieron con su abuela destacando el eterno amor que los unía, así como las grandes enseñanzas que les transmitió a lo largo de los años.

A las afueras del hospital al que había sido ingresada Talina poco antes de su fallecimiento, José Emilio y Paula, fruto del matrimonio de Mariana Levy y José Emilio Fernández El Pirru, se acercaron a la prensa para abrir su corazón ante este complicado momento que enfrentan. El primero en tomar la palabra fue José Emilio, quien señaló que desde que se enteró del estado crítico de su abuela tomó un camión de Cuernavaca rumbo a la capital del país, pero desafortunadamente no pudo llegar a despedirse de ella. “Ya está con mi santa madre y espero que la abracé mucho por mí. Se fue siendo un gran ejemplo para todo México, y pues a honrar su nombre, a esforzarnos y a seguir adelante por ella”, comentó, “Quería llegar a despedirme de mi abuela, era lo primero… Lamentablemente no (pudo hacerlo), pero sé que lo que le dije lo escuchó”.

Con el corazón en la mano, el joven recordó algunas de las palabras que le dijo a la conductora: “Principalmente que la amo mucho y espero que abrace mucho a mi mamá, que esté con ella, armen una gran fiesta y que ya estén juntas”. Asimismo, José Emilio se señaló lo importante que es para él mantenerse unido a sus hermanas dejando en claro que es un momento que deben afrontar juntos: “Es momento de volver a estar juntos, de volver a estar en familia, creo que todos necesitamos eso, la unión otra vez, y pues espero que pronto se empiecen a arreglar las cosas”.

La unión entre los hijos de Mariana Levy

José Emilio se refirió al cariño y la cercanía que mantuvo con la conductora: “No me quedó ningún pendiente con mi abuela, la verdad, siempre tuvimos una relación muy bonita, de mucho amor, de mucha paz y de mucho cariño”. Indicó que cualquier tensión queda en el pasado y aclaró que el amor entre ellos siempre ha sido fuerte: “Espero que queden atrás y que lleguemos a un acuerdo lo más pronto posible para ya estar en casa (...) Hubo muy malos entendidos, dije cosas a lo mejor un poco privadas, pero no sé, yo con mi abuela es otro tema. Mi herencia y mi abuela son totalmente diferente”.

Sincero, José Emilio agregó: “La última vez que la vine a ver, fue decirle que la amo y que siempre iba a estar para ella (...) No tuve la oportunidad de hablar de ese tema con ella, pero yo sé que es un tema que se va a quedar entre los hermanos, yo sé que estuvo un poco sentida por eso, pero al final de cuentas el amor es más importante y grande que esto”. Recordando la alegría, el optimismo y la simpatía de Talina, José Emilio habló de las lecciones que le dio su abuela: “La mejor enseñanza fue a sonreír siempre, a estar feliz y a darle la mejor cara a la vida, siempre echándole el mayor esfuerzo a todo”.

Paula Levy habla de las enseñanzas que le dejó su abuela

Ante la difícil pérdida que atraviesa junto a sus hermanos, Paula se mostró reservada frente a las cámaras: “Está en paz, está en un buen lugar con mi mamá, abrazándola. Es una pérdida muy grande, pero es el ciclo de la vida”. La joven, quien ha mostrado interés en seguir los pasos de su mamá en la actuación, declaró que el vínculo entre sus hermanos se mantiene intacto: “Yo creo que justo ahorita estamos más unidos que nunca (...) Obviamente es una gran pérdida para todo México y toda la gente que creció viéndola, pero así es la vida, ¿con qué me quedo? Con todas las enseñanzas, con que era una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer muy trabajadora y con todo lo que me enseñó, todo lo que me contó”. Finalmente, Paula describió la esencia de su abuela haciendo hincapié en su espíritu guerrero e inteligencia: “Fuerte, como una luchadora nata y una persona muy culta (...) No me podría sentir más orgullosa de haber tenido una abuela como ella”.

