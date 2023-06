Completamente conmovida, Ana Bárbara rompe el silencio ante el fallecimiento de Talina Fernández

La dura noticia llegó a remover fibras en un sinfín de personas que la quisieron y admiraron enormemente. De forma sorpresiva, se anunciaba que Talina Fernández había muerto a los 78 años, después de una brevísima y fulminante enfermedad de la que ni siquiera ella llegó a enterarse. Eran sus hijos, quienes desde un hospital en Polanco, en la Ciudad de México, informaban que después de un breve período en el que su madre comenzó a sentirse mal, en los últimos días tuvo que ser hospitalizada, enterándose de que sufría de leucemia. Los dolores eran fuertes y Talina ya no llegó a enterarse de este diagnóstico, simplemente la rodearon sus dos hijos, así como todos sus nietos, además de su novio, para despedirla con la gente que más la quería presente. En sus primeras declaraciones, su hijo Coco era enfático, su madre fue puro amor y así era como quería que se le recordara. Esto quedó plasmado en el sinfín de condolencias que llegaron, personalidades del más alto nivel del mundo del periodismo y del espectáculo, mostraban su enorme dolor ante la partida, no de una figura de la televisión, sino de una verdadera amiga, quien en todo momento dio una buena cara y regaló una sonrisa. Era imposible no mencionar a su gran amor, su hija Mariana, quien partió hace algunos años y con quien todos esperan haya podido ya al fin, reencontrarse. Pero en medio de estas palabras, había unas que se estaban esperando y que han llegado ligadas a un gran dolor, las de Ana Bárbara. Y es que a pesar de que sus caminos se cruzaron en las más complicadas circunstancias, demostrando el tipo de mujeres que eran, dieron muestra de lo que es un buen corazón manteniéndose siempre cercanas y unidas.

El mensaje de Ana Bárbara a Talina

“Te conocí con solo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a Televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza. Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la oportunidad de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada, no sólo por lo guapa que estabas, ¡sino por tu preparación e inteligencia! Quién me iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido”, comienza el mensaje escrito por una devastada Ana Bárbara.

“Sabes mi amada Talina, tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré sí, pero imagino tu alegría y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta el infinito y más allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos. Descanse en paz la dama del buen decir”, finalizó el mensaje.

Cómo se cruzaron los caminos de Ana Bárbara y Talina

Abril del 2005 marcaba el capítulo más trágico en la vida de Talina Fernández, de forma completamente inesperada, su hija Mariana Levy moría después de haber sido asaltada en las calles de la Ciudad de México. La desgracia impactaba al país entero, que no solo veía a su querida Dama del Buen Decir despedirse de su más grande tesoro, sino que tres niños quedaban huérfanos, uno de ellos con apenas unos meses de nacido. La historia se complicaba, si bien, María, la mayor de los hermanos, quedaba bajo la custodia de Talina, ante la decisión de su padre, Ariel López Padilla, los más pequeños se iban con su padre, José María Fernández, el viudo de Mariana. Poco tiempo después, el arquitecto comenzaba una relación con la cantante Ana Bárbara, quien llena de amor, se hacía cargo de los dos pequeños niños de Mariana.

Por algunas circunstancias, se dio el distanciamiento entre Talina y su yerno, quien según contaba la comunicadora no le dejaba ver a sus nietos. Fue ahí en donde Ana Bárbara jugó un papel predominante, propiciando los encuentros entre los niños y su abuela, mostrándose empática y cercana con Talina, y forjando un lazo que las acompañó hasta el último momento. Fue precisamente por gestos como estos que en la boca de Talina siempre hubo palabras de amor y agradecimiento para la cantante, que correspondía cada uno de estos gestos de la misma manera.

Conmovida, Ana Bárbara habla de su relación con los hijos de Mariana Levy

Las palabras de Talina a Ana Bárbara

En su visita al programa Sale el Sol, en el que colaboraba Talina, Ana Bárbara le decía a la comunicadora, “Llevamos siendo familia más de 20 años”, y es que esa era la forma en la que ellas se veían. “Yo te conozco y eres capaz de dar hasta el agotamiento”, le comentaba Talina en otro momento de la entrevista que realizaron. Hablando de sus nietos, Talina le dijo que fue ‘maravillosa’ con ellos. “Mi amor yo puedo decir quién fuiste para mis nietos cuando Pirru no me dejaba verlos, cómo me ayudaste. Yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos. Pirru no me dejaba entrar. Y Ana Bárbara me mandaba una Coca Cola helada…yo quería verlos y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, Peque”, decía agradecida Talina ante las lágrimas incontrolables de la cantante.