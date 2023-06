En ¡HOLA!, Alejandro Hank y Bárbara Coppel nos reciben en su fabulosa casa de Madrid, en plena Milla de Oro

Si algo ha quedado claro desde el inicio de su matrimonio es que la vida de Alejandro Hank y Bárbara Coppel es una completamente cosmopolita, llevando a su hermosa familia a distintos rincones del mundo, no solo para vacacionar, sino también para establecerse un período de tiempo. París, San Diego, Sevilla, son solamente algunos de los hermosos lugares que han elegido para escribir su historia, y después de tres años en su maravillosa residencia del sur de España, la pareja ha vuelto a realizar una mudanza, esta vez llevando su camino a Madrid, una ciudad que cuenta con una alegría y vivacidad muy especiales, sobre todo para los mexicanos, que ahí se sienten como en casa. Es así que en esta edición de ¡HOLA!, ya disponible, Alejandro y Bárbara nos reciben en su fabulosa casa, en plena Milla de Oro de la capital española.

“No puedo estar más feliz en Madrid, Alejandro está viviendo muy de cerca el mundo taurino, yo estoy descubriendo la ciudad y, sobre todo, conociendo gente muy interesante”, nos cuenta Bárbara al abrirnos las puertas de su maravillosa residencia. Por supuesto, en esta aventura están acompañados de sus tres pequeños, que han llegado a llenar sus vidas de alegrías y satisfacciones: “El estilo de vida no nos ha cambiado tanto. Estemos donde estemos, encontramos la manera de dedicarles tiempo a los niños y también de darnos siempre una escapada como pareja”, nos confiesa la feliz mamá de Amaïa, Bastien y Killian. En esta misma línea, Alejandro nos comparte: “¡Soy feliz! Como en el corazón no se manda, no culpo a nadie. Me enamoré de la persona ideal y, a eso, súmale la alegría de tres niños que iluminan nuestra vida”. No te pierdas en este número las fotografías de este increíble posado y la entrevista al completo con los mexicanos.

