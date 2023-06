'Yo creo fielmente en el más allá', recordamos a Talina Fernández a través de sus últimas entrevistas

Sin duda alguna, Talina Fernández siempre será recordada por sus invaluables aportes a la televisión mexicana y su estilo único para comunicar. Algo que la mantuvo vigente dentro del mundo de la comunicación hasta prácticamente el final de su vida, pues siempre estuvo en constante búsqueda de nuevos espacios para llevar a cabo su labor como conductora, periodista y locutora, llegando incluso a explorar nuevos medios como las redes sociales y YouTube, donde tenía un canal en el que compartía algunas de sus experiencias más especiales de su carrera y su vida personal, además de realizar algunas entrevistas. Y aunque su partida ha dejado un enorme vacío en la vida de sus seres queridos y en el mundo de la comunicación, su legado permanecerá vivo a través de su trabajo, sus anécdotas y declaraciones, no en vano se ganó a pulso el título de la ‘Dama del Buen Decir’, un reconocimiento con el que será siempre recordada.

Siempre positiva a pesar de las adversidades

En una de sus últimas entrevistas, la cual se dio durante un encuentro con la prensa en el marco de un homenaje que se le realizó hace aproximadamente un mes, la comunicadora habló de lo plena y feliz que se encontraba en ese instante de su vida, a pesar de que reveló estar atravesando por una crisis de salud de la cual no ofreció mayores detalles, haciendo gala de la actitud positiva con la que siempre se mostró ante su público y con la que también hizo frente a las adversidades. “Tengo un novio que amo, gracias a Dios. Estoy muy feliz, la vida está muy bien, he estado un poquito malita de salud… No saben (qué tengo), estoy con muchos médicos diferentes, y no le atinan”, compartió en aquel entonces. “Estoy muy débil, que no quiero salir, ni subir, ni nada, estoy como aguada. Mi mamá decía que estaba ‘trespeleque’”, dijo con su particular sentido del humor, haciendo gala de la personalidad con la que logró ganarse el corazón de miles.

Talina, una mujer con el corazón lleno de esperanza

Aunque la muerte de su hija Mariana Levy dejó un vacío muy grande en su corazón, Talina encontró paz y resignación en su fe, aferrándose siempre al recuerdo de la actriz y a la esperanza de reencontrarse con ella llegado el momento de su partida. “Yo creo fielmente en el más allá, creo que voy a volver a ver a mi Mariana”, comentó la conductora sumamente conmovida en entrevista con el programa Ventaneando a finales del mes de abril de este año. “La vida sigue, hay más gente que te ama y que amas, y que debes atender sus necesidades, porque ellos también sufrieron”, compartió”.

Su emotiva postura ante el dolor

En una sincera entrevista que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la periodista habló sobre cómo ha hecho frente al dolor que le dejó la partida de Mariana Levy, compartiendo en esa ocasión una sabia reflexión sobre este tema. “El dolor no se nos va a quitar nuca, pero el dolor es tuyo, no es para que ande salpicando. Guárdatelo aquí (en el pecho), adentro. Yo en la noche antes de dormirme, tengo un cajón con la foto de Mariana y le cuento cómo estoy, cómo la extraño, cómo la amo y me duermo. El dolor es mío, no voy a andar: ‘Cómo sufro y qué poco me quejo’. ¡No!, ¡no jod*s! Comparte alegría, comparte lo bueno, todos hemos tenido dolores muy fuertes, pero estamos vivos”, expresó en aquella ocasión con la voz entrecortada.

Orgullosa de sus nietos

Tras la partida de Mariana Levy, Talina Fernández quedó bajo el cuidado de su nieta mayor, María Levy, y siempre al pendiente de sus dos nietos menores, Paula y José Emilio, quienes en aquel entonces vivieron con padre, José María Fernández ‘El Pirru’ y más tarde de Ana Bárbara, quien mantuvo una relación con el viudo de Levy. Es por eso que para la periodista verlos desarrollarse y encontrar su propio camino siempre fue motivo de orgullo, tal y como lo mostró durante una charla que sostuvo con Isabel Lascuraín en abril de este año, en la que habló de su relación con sus nietos. “María es mi gallo. Como es de la naturaleza, se fue a vivir medio año a Valle de Bravo y medio año a sus exposiciones de fotografía, ya es escaladora profesional”, narró. Sobre la reciente incursión al mundo de la actuación de su nieta Paula, dijo: “Ya está en el CEA tiene sangre de María y mía. Pau está viviendo sola en México y está yendo al CEA, en Televisa”. Por último, contó por qué se distanció de su nieto menor: “José Emilio se vino a vivir a mi casa, un año y, de repente me dijo: ‘Voy a Cuernavaca con mis cuates’, no regresaba y no regresaba… se regresó a vivir con su papá. Yo ahí como el muro de Berlín, no tengo nada que ver con ese señor”, finalizó.

