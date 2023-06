Andrea Legarreta confirma que ya recibió la reparación del daño de la demanda que ganó

Tras más de tres décadas en el mundo del espectáculo, Andrea Legarreta se ha posicionado como una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, fruto de su profesionalismo, dedicación y carisma. De la mano de su éxito profesional, la conductora ha tenido que hacer frente a especulaciones infundadas y calumnias sobre su vida personal, una situación que para la presentadora de Hoy sobrepasó los límites hace cuatro años cuando decidió llevar a la justicia su caso para ponerle un alto a los falsos señalamientos que hizo sobre ella una revista de circulación nacional en el 2019. A un año de ganar la demanda que interpuso en contra de dicha publicación, la también actriz confirmó que ya recibió la reparación por daño moral y señaló que espera que su experiencia sea un parteaguas en el medio artístico y aliente a otras figuras públicas, e incluso a gente que no forma parte de la industria, a levantar la voz para hacer valer sus derechos por la vía legal.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Andrea Legarreta del nuevo proceso legal que está preparando: ‘Uno no puede permitir tanta humillación’

Andrea Legarreta y su sorpresivo encuentro con Tom Cruise en Roma: 'Es encantador'

Andrea Legarreta habla de la repercusiones de su caso

Durante un encuentro con la prensa, la conductora mencionó que más allá de una victoria personal, espera que su caso siente un precedente y haga ver a sus colegas que una difamación no tiene por qué quedarse impune. “Siento, como alguna vez se los dije, que esta acción no sólo va por mí va por muchísimos de nosotros, que además les llena de emoción, o sea, cuando se van enterando que sí se puede demandar ante una difamación, ante, pues eso, lo que es, una mentira”, comentó en la entrevista recuperada por el programa De primera mano.

Asimismo, Andrea se refirió a las repercusiones negativas que tiene la divulgación de información falsa no sólo a nivel personal sino también en el terreno del trabajo. “Te genera un daño moral, laboral incluso, a veces con sus declaraciones, con sus mentiras, permitiendo que te falten al respeto con una libertad, un cinismo y una malicia, me atrevería a decir”, comentó antes de añadir: “Que sí podamos nosotros ver por nuestros derechos, me parece maravilloso”.

VER GALERÍA

La reflexión de Andrea Legarreta sobre el proceso legal que ganó

La conductora expresó la satisfacción con la que recibe el hecho de que pueda defender su reputación e integridad bajo el amparo de la ley y exhortó: “La verdad es que eso, sin duda, tiene que marcar un precedente para otras mujeres, para otras personalidades a lo mejor del medio y para cualquier persona porque además hay una ley. No se trata de que seas famoso o no, se trata de que si alguien está atentando contra tus derechos, te está difamando y te está generando un daño como resultado de esa difamación, cualquier persona de cualquier ámbito lo puede hacer (emprender una demanda), la cosa es que se animen, se avienten y que lo hagan, y que se puede ganar además”.

Más adelante, Andrea reveló que ya recibió el pagó de la remuneración económica que se acordó tras la resolución del proceso legal que enfrentó en contra de la revista, la cual el pasado fin de semana publicó una síntesis de la sentencia en su sitio web. “Eso ya, eso (la reparación del daño) ya está hasta pagado y depositado, la cosa es que ellos tenían que haberlo hecho desde hace mucho tiempo, ahora sí, que mi derecho de réplica y, sin embargo, no lo habían hecho”, concluyó la conductora.

Andrea Legarreta del novio de su hija Mía: 'Conocemos muy bien a la familia de él'

El regeso de Andrea Legarreta a los escenarios con 'Vaselina'

Emocionada por el nuevo capítulo que está escribiendo en su carrera, la conductora ha documentado a través de sus redes sociales los ensayos de Vaselina, en donde interpretará el personaje de Frenchy. La puesta en escena, en la que compartirá créditos por primera vez con Erik Rubín -productor del musical junto a Alejandro Gou, se estrenará el próximo 13 de julio.

Tras el anuncio de su lanzamiento, Andrea ha dejado saber la ilusión con la que vive este sueño hecho realidad: “Y entonces te encuentras con un sueño que tenías desde que era una niñita, verlo convertido en una hermosa y mágica realidad! ¡Toda la generación Timbiriche guardamos en el corazón la memoria al grupo que marcó nuestras vidas desde pequeños y verlos en Vaselina para mí fue magia pura! ¡Verlos de vuelta me emociona hasta el llanto! ¡Alborota mis recuerdos más bellos! ¡Y poder compartir escena con ellos y todo el gran elenco de esta gran producción me hace sentir que estoy soñando despierta!”, escribió en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA