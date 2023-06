El duro golpe que da a conocer la familia Pinal

La familia Pinal afronta un complicado momento ante la reciente información de la que ha tenido conocimiento Luis Enrique Guzmán respecto a su paternidad. Por medio de un comunicado de prensa, el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán ha dado a conocer a través de su abogado, el licenciado Francisco Javier Piz, que se sometió a una prueba genética, la cual ha arrojado resultados del cero por ciento de compatibilidad con su hijo menor, quien nació en agosto del 2019 durante su relación con Mayela Laguna. En el documento, el cual ha sido difundido por el programa Ventaneando, se da constancia de las acciones legales que ha emprendido el hermano de Alejandra Guzmán señalando en todo momento la importancia de resguardar y proteger los derechos e integridad del menor de edad.

El comunicado de Luis Enrique Guzmán

Firmado por el abogado de Luis Enrique, el comunicado señala: “Es a través de este libelo informativo y por instrucciones del señor Luis Enrique Guzmán Pinal, que se dan a conocer estos acontecimientos sobre la vida privada del señor Luis Enrique, detalles que se precisan por el comunicado que nos ocupa por tratarse de hechos delicados que involucran a un menor de edad, el cual debe ser resguardado desde su identidad, integridad y derechos que lo protegen en un grado de interés superior”.

“En días pasados, por circunstancias que en este acto omito mencionar, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, conoció que le fue arrancado su consentimiento y por lo tanto le hicieron crear un falso conocimiento que desde luego involucró una inexistente creencia en la familia, y para él en lo personal, una aparente expectativa de vida”.

“Lo anterior deviene del hecho de que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal se realizó una prueba en genética molecular con resultados del cero por ciento de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genetista, entre el menor de iniciales AAGI, y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal”.

“Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida, pero sí debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable continuarla, en este sentido se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la filiación, tales como la identidad, la nacionalidad y por supuesto el derecho a recibir alimentos, así como a la salud, la educación y el sano esparcimiento de quien conforme a la ley está obligado, no emanaran salvo decisión judicial en contrario, del señor Luis Enrique Guzmán Pinal, esto es, no le pretende negar al menor el afecto y cariño que le pueden brindar su padre y familia biológica así también el apoyo económico al que están obligados, y finalmente el derecho del menor de conocer su verdadero origen”.

“Finalmente, no resulta óbice mencionar que por tratarse de un mejor y los derechos que lo protegen, no es permisible se transmita su imagen por televisión o medios informativos digitales de prensa en general”, concluye el comunicado de prensa.

