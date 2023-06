Con plena ilusión, América Guinart revela que se ha casado con Álvaro Favier

El pasado 17 de junio, América Guinart vivió uno de los instantes más importantes de su vida. Y es que tras una discreta relación de más de 10 años con el empresario Álvaro Favier, su historia de amor ha tomado un rumbo muy especial, pues finalmente la han sellado en una espectacular boda realizada en el Four Seasons Resort Tamarindo, ubicado en las costas de Jalisco, en donde estuvieron rodeados por sus respectivas familias, quienes fueron testigos de este idílico momento, del cual la guapa novia ha compartido algunos detalles en sus redes sociales.

Los detalles de la boda

A través de su perfil de Instagram, América ha querido compartir con sus seguidores algunos vistazos de su boda, en donde la hemos podido ver vestida de blanco y de lo más enamorada de su ahora esposo, siempre tomados de la mano e ilusionados de comenzar una nueva etapa en su relación, teniendo como testigos a sus seres queridos, entre los que pudimos ver a los tres hijos de la novia: Alex, quien iba acompañado de su esposa Alexia Hernández y su hija Mía; Camila, que asistió a la boda de la mano de su esposo Francisco Barba y su pequeña Cayetana, y América, teniendo como telón de fondo una romántica puesta de sol; un escenario enteramente adecuado para prometerse amor eterno. Al pie de dicha publicación, Guinart escribió unas líneas en las que expresó su sentir tras este importante hito en su vida. “Les comparto estas fotografías con todo mi amor para decirles que crean en el amor, crean en nuevas oportunidades, crean que la vida puede ser plena a pesar de sus adversidades. Vivan en positivo y en amor y tarde o temprano eso retorna con más fuerza”, expresó América.

América se mostró ilusionada ante lo que la vida tiene preparado para ella, ahora de la mano de Álvaro, y agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido de parte de sus seguidores, quienes no han dejado de celebrar su historia de amor. “Me encuentro en un momento muy feliz de mi vida. Dios me ha regalado muchas bendiciones en todos aspectos. Ustedes son parte importante de mi mundo, es por eso que quiero hacerles partícipes de mi gran momento y de ¡mi felicidad! Los quiero con todo mi corazón”, finalizó la madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández, quien se ha mostrado emocionada ante esta nueva etapa de vida que ha comenzado.

¿Dónde pasaran su luna de miel?

¡HOLA! pudo ponerse a la habla con la radiante novia, quien confesó su total felicidad ante este paso que da en su vida. Ahora, los recién casados han tomado rumbo hacia Tahití, donde finalmente abordarán un crucero que los llevará a recorrer la Polinesia Francesa, tomándose algunas semanas, antes de volver a México, para disfrutar de su nueva vida de casados y del gran amor que se tienen, el cual sin duda se ha visto reflejado en la sonrisa de América y Flavio el día de su boda, la cual habla de la inmensa felicidad que embarga en estos momentos su corazón.

¿Cómo es la relación de Álvaro con los hijos del Potrillo?

Sin duda alguna, América Guinart puede estar muy tranquila respecto a la relación que mantienen sus tres hijos con su ahora esposo, pues los tres jovencitos han sido muy respetuosos de las decisiones de su mamá y siempre le han demostrado su apoyo. Lo mismo del lado de Álvaro, quien es el más feliz de convivir con Alex, Camila y América, algo que sin duda ha sido crucial para el éxito de su relación. “Ha sido muy importante para mí el que él me ha dado absolutamente toda la libertad de estar con mis hijos apoyándolos físicamente, en todos los aspectos que mis hijos han necesitado que yo los apoye, él me apoya en ese aspecto, él no me pone trabas, no me condiciona, no me dice, no vayas ahora con Alex, no lo acompañes o con Camila o que no te dejen a la niña, no, no”, contó la tapatía en una reciente entrevista con Ventaneando, quien aseguró que su esposo la ayuda en su labor de abuelita: “Él y yo andamos cuidando a Cayetana”, confesó. La relación de Fabier con su familia es tan cercana que ha conquistado el corazón de todos: “Mis hijos lo quieren mucho, se llevan muy bien con él, porque es un hombre muy respetuoso”.

Una familia moderna

Recientemente, América le confesó a la prensa que, luego de muchos años en los que Alejandro Fernández y ella respetaron un acuerdo de no involucrar a sus parejas en la dinámica familiar, ahora, el cantante y su novia, Karla Laveaga, ya conviven con el resto del clan, tal como ocurre con Álvaro quien también es asistente imperdible a las reuniones con los hijos de su novia: “En el bautizo de Cayetana él llevó a su pareja, después vino el cumpleaños de Cayetana y ahí le pedí yo a mi novio que asistiera, para él sí fue un poco difícil, porque él es muy respetuoso de todas esas cosas, mi pareja vino, estaba Alejandro también, la pareja de Alejandro, se lo presenté ahí y todo bien. Mientras cumplas tu función de papá y mamá, los dos tenemos derecho de rehacer nuestras vidas”, puntualizó.

