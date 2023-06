El Chicharito Hernández se deja ver al lado de su ex, Sarah Kohan, y sus dos hijos

Luego de su separación de Sarah Kohan, Javier ‘Chicharito’ Hernández ha procurado mantener los detalles de su vida familiar bajo completa discreción, especialmente cuando se trata de sus dos hijos, Noah y Nala, a quienes en contadas ocasiones hemos visto en sus redes sociales desde entonces. Sin embargo, tras superar la cirugía a la que sería sometido por una lesión en la rodilla, el futbolista sorprendió recientemente a sus fans al compartir una serie de fotografías en sus perfiles sociales, en donde no solo se dejó ver en su faceta más especial y al lado de sus dos hijos, pues en las imágenes también lo pudimos ver en compañía de Sarah, la madre de sus pequeños. Algo que sin duda ha emocionado mucho a sus fans, pues había pasado algún tiempo desde que el futbolista y su ex se habían dejado ver juntos de forma pública y compartiendo tiempo en familia.

A través de su perfil de Instagram, el ‘Chicharito’ Hernández compartió un par de imágenes en las que se le puede ver en compañía de Sarah y sus dos hijos, en medio de un sembradío de fresas, cosechando algunos frutos de la mano de Noah, de cuatro años, mientras Sarah carga en brazos a su pequeña Nala, de dos años. Al pie de la publicación, el jugador del L.A. Galaxy habló de la experiencia de criar a sus hijos de la mano de Kohan, a pesar de su separación, algo de lo que dijo, sigue recibiendo algunas lecciones. “Aprendiendo continuamente a cocriar a nuestros bebés ¡con todo el amor del mundo!”, expresó el deportista sin entrar en mayores detalles, dejando en claro a través de estas postales familiares, que su relación con su ex sigue siendo cordial.

La paternidad, un gran reto

Sin duda alguna, la paternidad ha sido una de las experiencias más emocionantes y aleccionadoras que el ‘Chicharito’ Hernández ha podido vivir, algo de lo que habló en un emotivo mensaje hace algunos meses en sus redes sociales, en donde se refirió a lo desafiante que ha sido el asumir su compromiso como padre de Noah y Nala: “Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir estos momentos que estoy viviendo. Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto”, se lee en su publicación. Finalizó dejando en claro que el amor que tiene por ellos siempre será infinito: “Gracias por no importar que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa en esta vida es el amor y ustedes hacen que sienta el amor más profundo e incondicional que existe. Gracias por las carcajadas, por darme tantas lecciones, por sus besos, abrazos, por sus mil y una maneras de demostrar amor, sobre todo, gracias por permitirme crecer a su lado y formar parte de su vida. Los amo con todo mi corazón”.

Un amor a prueba de todo

Tras la separación de Sarah Kohan y El Chicharito, la influencer australiana decidió cambiar su residencia y mudarse a Londres, donde nació su hijo Noah, esta situación provocó que el futbolista comenzara a ejercer su paternidad a distancia, pues en la actualidad juega en Los Ángeles, California. Y aunque el futbolista ha encontrado un segundo hogar en esta ciudad, lo cierto es que no ha sido nada fácil estar lejos de sus retoños. Algo de lo que habló en una sincera entrevista con Jorge Ramos a quien, entre lágrimas, le confesó lo doloroso que ha sido separarse de Nala y Noah: “Mucha gente ha dicho que soy mal padre, cuando no tienen idea. Sí, estos dos años he experimentado mucho dolor, sí, mucho”. Visiblemente conmovido, aseguró que confía que, en un futuro, sus hijos sepan por qué no pudieron estar juntos: “Algo que también sé es que mis hijos, cuando crezcan, sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valga la pena muchas cosas que no he vivido y que no puedo vivir con ellos todavía, pero haré que valga la pena”, dijo.

