'Siento que ella está sufriendo mucho', la viuda de Julián Figueroa sobre Maribel Guardia

Hace casi tres meses, Maribel Guardia enfrentó uno de los capítulos más duros de su vida, al tener que darle el último adiós a su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años debido a un infarto agudo al miocardio. Desde entonces, la guapa actriz ha procurado mostrarse ante su público con mucha fortaleza, tomando fuerzas en su fe y en su trabajo, así como en el amor de sus seres queridos, especialmente en el de su nieto, quien sin duda se ha convertido en el centro del universo. Algo de lo que su nuera, Imelda Tuñón, ha hablado en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad ha revelado cómo es que se encuentra la actriz ante este doloroso instante por el que atraviesa, una oportunidad en la que ha dejado en claro que, pese a la fortaleza mostrada, no ha sido nada fácil para ella asumir la ausencia de su hijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¿Cómo se encuentra la actriz?

Fue durante una charla que sostuvo con TVyNovelas que la joven se sinceró respecto a la partida de Julián, especialmente sobre cómo ha sido para la familia afrontar este difícil capítulo, mostrándose sumamente empática y comprensiva ante el profundo duelo de Maribel. “El dolor de la pareja es duro, pero no se puede comparar con el dolor de una madre; es muy fuerte lo que le está pasando, yo creo que el trabajo a veces le ayuda un poco a relajarse en ese aspecto, a no sentirse tan mal, pero es muy fuerte la pérdida de un hijo”, comentó la viuda del también hijo de Joan Sebastian.

Aunque Imelda ha destacado en más de una ocasión la entereza con la que la cantante ha hecho frente a la pérdida de su hijo, reconoció que la actriz no está pasándola bien y que por momentos llega a quebrarse. “No me puedo imaginar estar en sus zapatos, hasta me causa terror pensarlo, siento que ella está sufriendo mucho. A veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante… La verdad, no hay palabras que describan la pérdida de un hijo”, agregó conmovida.

VER GALERÍA

‘Siento un gran vacío’

Por otro lado, Imelda también fue cuestionada sobre su propio duelo y cómo han sido estos meses sin Julián. “Ha sido fuerte porque estaba muy acostumbrada a estar con él, y de repente veo memes y cosas así y pienso en pasárselos a Julián porque solíamos compartirnos cosas así, pero me acuerdo de que no está…”, compartió consternada. “Y luego, cuando pienso en una película que quiero ver con él y ya no está, es en esos momentos cuando es muy fuerte, cuando quiero pasar tiempo con él y ya no está. Siento un gran vacío y hay veces que me siento mucho más sola; de por sí soy una mujer solitaria, pero ahora siento todo el tiempo que me falta algo”, compartió.

Finalmente, la viuda de Julián reveló que, para hacer frente a la partida de Julián, han consultado a una tanatóloga que les ha ayudado a transitar por el duelo; sin embargo, Imelda está consciente de que será el tiempo el encargado en sanar sus heridas. “Hemos estado visitando a una tanatóloga que le recomendó una amiga a mi tía Maribel y nos ha ayudado un poco con el proceso, pero es muy difícil que de un día para otro salgas de algo así”, compartió.

Su fuerte unión con Maribel Guardia

Sin duda alguna, Maribel e Imelda han logrado construir una cercana y cariñosa relación, incluso desde antes de la partida de Julián Figueroa. Algo que les ha ayudado a no sentirse solas en estos momentos de profundo dolor, pues han caminado de la mano a lo largo de este proceso, mostrándose mutuamente su apoyo. “Ha sido un gran apoyo, la verdad es que me trata como si fuera su hija y eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo”, comentó en la entrevista difundida por la reportera Berenice Ortiz, en la que también Imelda habló del altar que tienen en su hogar dedicado a la memoria de Julián: “Todas las noches le prendemos una velita para que siga buscando la luz, que sabemos que está en la luz, pero igual se nos hace como bonito y le prendemos también un incienso… Mientras estemos vivos, yo creo que se va a quedar ahí (el altar)”.

VER GALERÍA