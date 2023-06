Eugenio Derbez se une a la euforia de La Casa de los Famosos y muestra su apoyo a Bárbara Torres

Sin duda alguna, La Casa de los Famosos ha resultado ser todo un fenómeno. A 20 años del estreno de Big Brother, formato original de este nuevo reality de Televisa, el show ha logrado acaparar la atención de los televidentes, logrando niveles de audiencia que hace mucho no se veían, todo gracias a la diversidad de personajes que forman parte de este proyecto. Una de ellos ha sido Bárbara Torres, quien se ha ganado el corazón de miles de fans con su divertida personalidad, además de tener ya un público cautivo gracias a su entrañable participación en la serie La Familia P.Luche. A pesar de esto, los quiebres emocionales que ha tenido en esta última semana la han llevado a ser una de las nominadas, por lo que estaba en riego de ser expulsada de la casa. Por fortuna, la comediante cuenta con una buena base de fans, amigos y colegas que le han demostrado su apoyo a lo largo de estos días, entre los que ha destacado su amigo y excompañero de elenco Eugenio Derbez, quien se ha sumado a las muestras de apoyo para la actriz, así como al fenómeno que ha sido La Casa de los Famosos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el intérprete ha compartido un video en el que se ha dejado ver en compañía de la madre de Alessandra Rosaldo, la señora Gabriela Barrero, quien se ha encargado de poner al día al actor acerca de lo sucedido con Bárbara. “A ver señora, explíqueme una cosa. Yo como público si me siento a ver la casa de los famosos y quiero divertirme y veo a una señora que está llore y llore todo porque tiene menopausia también, ¡Bárbara, por qué no eres una señora normal!, pero no importa. Vamos a apoyar a Bárbara", dijo Eugenio con su peculiar sentido del humor, haciendo referencia a una de las frases más icónicas de La Familia P. Luche, serie en la que Torres interpretó a la simpática empleada doméstica Excelsa.

Fue entonces que Eugenio alentó a sus seguidores para que votaran por su compañera y colega, para que siga en la casa y logre llevarse el premio de 4 millones de pesos. "Que se quede Bárbara Torres para que siga llorando por la menopausia, apoyemos a la menopausia", finalizó.

VER GALERÍA

Cabe destacar que Bárbara se jugó su estancia en La Casa de los Famosos en contra de Ferka y Raquel Bigorra, quienes fueron nominadas por los demás habitantes. Entre ellas, también se encontraba el actor peruano Nicola Porcella, quien finalmente fue rescatado por sus compañeros del equipo Infierno, Emilio Osorio y ‘Apio’ Quijano, quienes fueron los líderes de la casa durante la semana pasada, luego de haber ganado uno de los retos.

¿Quién salió la semana pasada de La Casa de los Famosos?

Luego de dos semanas de polémicas, retos y algunas carencias, Sofía Rivera Torres se convirtió en la segunda expulsada del famoso reality, uniéndose a su compañera Marie Claire Harp, quien fue la primera participante en salir de la casa. Sobre su salida, la actriz expresó: “La verdad, yo la pasé espectacular, la pasé muy divertida. Estoy muy agradecida…”, compartió Sofía en una reciente entrevista con HOLA.com México. “Estoy muy emocionada de seguir creciendo, muy entusiasmada con esta experiencia, muy agradecida por cómo se dieron las cosas”, agregó.

VER GALERÍA