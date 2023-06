'Gracias por iluminar mi vida con tu alegría', Thalía a su hijo Matthew en su cumpleaños 12

Aunque Thalía ha procurado mantener los detalles de la vida de su hijos bajo completa discreción, conforme han ido creciendo, la cantante se ha ido abriendo con su público, dejándolos entrar a lo más profundo de su intimidad, compartiendo con ellos algunos de los logros y triunfos de sus pequeños, así como los instantes más especiales que vive al lado de ellos. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la cantante ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños de Matthew, su hijo menor, quien este 25 de junio ha cumplido 12 años. Y como era de esperarse, no ha dejado pasar desapercibida esta fecha, pues en sus perfiles sociales ha hecho eco de esta significativa fecha para ella y su familia, dedicándole las palabras más emotivas a su retoño.

Las palabras de Thalía para su hijo

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió una serie de fotografías en las que documentó alguno de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de su pequeño, así como algunos momentos de sus cumpleaños pasados, dejando en claro así la complicidad y buena sintonía que existe entre ellos. Al pie de la publicación, la también actriz ha escrito un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida con Matthew por la gran experiencia que ha sido la maternidad a su lado, deseando lo mejor para su hijo en esta nueva vuelta al sol que comienza. “¡Amor mío, hoy cumples 12 años! Gracias por iluminar mi vida con tu alegría, con tu presencia y tu compañía. Por dejarme experimentar y descubrir este planeta a través de tus ojitos. Es un regalo de Dios el ser tu madre corazón mío”, expresó conmovida.

En sus siguientes líneas, Thalía dejó en claro el gran amor que tiene por su hijo, así como todo lo que está dispuesta a hacer para que el pequeño cumpleañero sea feliz, cerrando su mensaje con una sincera declaración de amor y la felicitación más emotiva. “En mí siempre tendrás una compañera de vida, una madre amorosa, una amiga traviesa, una maestra, una comediante, una aventurera, una exploradora, una cómplice, una constructora de legos imposibles, una atleta para seguirte el paso, no una cocinera, pero si ¡una exploradora gourmet! ¡Por ti soy y seré la mejor versión de mí! ¡¡¡Te amo Matthew Alejandro!!! ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, puntualizó.

Lo que opinan sus hijos sobre la fama

Si bien, Thalía y Tommy Mottola son dos personajes sumamente mediáticos, desde que se convirtieron en padres han apostado por la privacidad, especialmente cuando se trata de sus hijos Sabrina y Matthew, quienes a diferencia de sus progenitores, han optado por llevar vidas lejos de los reflectores. Así lo ha compartido la intérprete en una reciente charla con el programa Despierta América, en la que con total sinceridad habló sobre lo que sus hijos piensan sobre la fama. “No les gusta mucho el tema (de la fama), tanto del papá como de la mamá, porque es como un peso. Ellos no eligieron estar ante las cámaras, no eligieron que salgamos y haya un paparazzi o que otro les esté tomando fotos, ellos no eligieron eso”, comentó Thalía sobre la forma en la que sus hijos han tenido que aprender a sobrellevar los gajes de su oficio.

En ese mismo sentido, Thalía reconoció que, pese a que sus hijos saben a lo que se dedican tanto ella como su esposo, Tommy Mottola, han preferido no profundizar en detalles, pues ellos prefieren ser un poco más discretos, por lo que no tienen ningún interés en la fama. “Ellos son más privados, no quieren saber mucho de lo que hacen mamá y papá”, agregó la artista.

