'La culpa nunca se va a ir', Tania Rincón sobre ser una madre trabajadora

Sin duda alguna, Tania Rincón se ha caracterizado por ser una mujer sumamente profesional cuando se trata de cumplir con las exigencias se su trabajo, pero también por ser una madre sumamente entregada a sus dos hijos, Patricio y Amelia, quienes son duda son su adoración y su prioridad. Es por eso que ahora que ha tenido que viajar a Estados Unidos y Canadá, debido a que será una de las conductoras de Televisa que cubrirá los pormenores de la Copa Oro, que se lleva a cabo en estos días, la presentadora no puede evitar sentirse un tanto culpable por tener que separarse de sus hijos todo un mes. Sin embargo, la experiencia le ha permitido entender que demostrarles a sus pequeños que puede seguir cumpliendo sus sueños y tener la hermosa familia que siempre va soñado, algo que ha aprendido a lo largo de todos estos años y que hoy le ha permitido enfrentar este nuevo reto sintiéndose tranquila de que sus hijos están bien mientras ella trabaja.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Tania Rincón y la culpa

Así lo compartió Tania durante una sincera charla que sostuvo con TVyNovelas, en donde se refirió a la forma en la que ha hecho frente a los sentimientos como la culpa, a la hora de tener que separarse de sus hijos por motivos de trabajo. “Entendiendo que la culpa nunca se va a ir y más bien camino de la mano con ella, trato de que los momentos en los que estoy con ellos sean momentos de calidad completamente, soy una mamá presente, me olvido del teléfono y de todo”, compartió la exreina de belleza.

En ese mismo sentido, Tania hizo énfasis en lo importante que es para ella que sus hijos sean conscientes de la forma en la que ella trabaja también por sus propios objetivos, pues espera darles un buen ejemplo, tal y como ella lo aprendió de su propia madre. “Hay que dejar fluir, tienes que desprenderte y hacerles ver que el hecho de que su mamá trabaje es parte de sus sueños, porque de pronto, como mamás no nos damos cuenta de la cantidad de esfuerzos que hacemos, de los sacrificios, de lo que dejamos de hacer por, de alguna manera, ser el corazón de un hogar y hacer que todo funcione”, comentó.

Es por eso que la presentadora de Hoy se mostró agradecida con su progenitora, quien sin duda la educó para ser una mujer independiente y lista ante cualquier adversidad. “Agradezco que me haya hecho independiente, recuerdo que me enojaba mucho porque mi uniforme no estaba planchado y ella me obligaba a plancharlo, no entendía cómo mi mamá me dejaba hacer esas cosas, pero gracias a eso, cuando me fui a vivir sola, muy joven, tuve la capacidad de responder a cualquier cosa, a valerme por mí misma y no tener la necesidad de hablarle a nadie, ni a un hombre, porque yo era capaz de cambiar un foco. Ahora le pido a la vida que me permita ser la mitad de valiente como fue ella y la mitad de incansable, porque mi mamá es una incansable, es la primera que se levanta en la casa y la última en acostarse, y siempre le digo que quiero su energía”, señaló orgullosa.

La reflexión de Tania al partir a la Copa Oro

Antes de tomar rumbo hacia su nueva aventura profesional, Tania Rincón reflexionó acerca de sus sentimientos como madre trabajadora, aprovechando la ocasión para también reconocer a todas aquellas madres que tienen que salir todos los días a cumplir sus sueños, sin descuidar a sus familias. “Un dos tres por mí y por todas las mamás que trabajamos y que no se ustedes, pero nos toca convivir con un sentimiento de culpa por dejarlos. Hoy me toca irme a Copa Oro y me ausento de casa por un mes. Profesionalmente me voy orgullosa y contenta con mi trabajo que me tiene aquí creciendo todos los días. Pero mi versión de mamá viene con el corazón poquito apachurrado y aunque me repito constantemente que Patricio y Amelia también tienen que ver a una mamá luchando y cumpliendo sus sueños no te acostumbras a esta sensación agridulce”, compartió Tania en un post de Instagram.

Sin embargo, la presentadora ha ideado la forma de mantenerse cerca a sus hijos y hacerles menos pesada su ausencia. “Por fortuna tengo una gran red de apoyo que me da la certeza de poder ir a trabajar con la seguridad de que mis hijos están bien. Soy muy privilegiada. Una persona muy querida, Paola (tú sabes quién eres te adoro mil gracias), me dio el mejor consejo para este viaje, me dijo: ‘Hazte presente en cartitas, déjales actividades para cada semana’. Me encantó la idea y lo hice. Les diseñé una caja por cada semana que no estaré, cada semana viene con instrucciones específicas de juegos, dinámicas y mucha diversión bueeeeeno y tal vez muchos dulces de los que les gustan. Los amo muchísimo Patricio y Amelia, esto y todo lo que hago es por ustedes. vengo…”, finalizó.