Martha Debayle: ‘Que nadie nunca defina qué eres, ni quién eres capaz de ser’

En definitiva, es una de las mujeres más famosas en la industria de nuestro país, con una omnipresencia en radio, que ha sabido balancear con su faceta como empresaria, con distintos emprendimientos, Martha Debayle cuenta con un nutrido grupo de seguidores que confían en ella ciegamente. Por supuesto, con la exposición que esto conlleva, no faltan los momentos simpáticos o virales que ha protagonizado, como ha pasado recientemente, tras la entrevista que ha otorgado a Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube. Con una especial cercanía, al haber compartido coincidencias en su carrera profesional, Martha se sintió cómoda para dar algunas de sus frases más icónicas para poder transmitir el mensaje que quería hacer llegar, el camino que ha cruzado para llegar a dónde está no ha sido fácil, pero siempre tuvo la visión de a dónde quería llegar. “Que nadie nunca defina qué eres, ni quién eres capaz de ser, porque eso solo lo defines tú…la única limitante al final del camino, es uno”, dice completamente convencida al contestar su historia.

Las palabras de Martha que han trascendido

“Cada decisión que uno va tomando, va formando, no solamente la persona en la que te vas a convertir, sino también el tipo de vida que vas a construir, la carrera que quieres tener…yo no era la persona que soy, yo no me dedicaba a lo que me dedico hoy, yo no tenía lo que tengo hoy, yo no había logrado lo que he logrado hoy, y todo eso fue por todos aquellos momentos en la que la vida te hace dudar, en donde la vida te hace cuestionarte, y uno cuando tiene esa claridad puede decidir, o seguir empujando no importando qué o tirar la toalla e irte por un camino más fácil”, dice convencida en esta cercana charla entre amigas con Mara Castañeda, con quien en sus inicios comenzó a trabajar.

“Muchas veces en la vida, uno hace lo que hace, uno, porque no tienes otra opción, por necesidad, o, dos, por el gusto del reto”, comenzó, al explicar que dentro de su familia, ella era la única que había tomado un camino diferente, lo que al final del día la llevaría en el camino que lleva ahora, “Uno, para mí era importante mostrarle a mi familia que yo era capaz de hacer las cosas de manera diferente, y ser exitosa. Y dos, porque también para mí era importante darme cuenta hasta dónde daba yo. Y cómo las cosas que te pasan en tu vida sí son una bendición escondida”.

“Porque yo pienso, si yo no me hubiera divorciado a los 33 años, con dos niñas, mordiéndome las uñas de angustia porque lo que yo ganaba en aquel entonces no iba a ser suficiente para darme la vida o para darle la vida a mis hijas que yo creía que ellas se merecían o que yo quería para las tres. Entonces, no encuentro otra opción más que empujar e inventarme. Y eso viene de la mano de la creatividad. Entonces, yo no creo que todo mundo nace particularmente con un talento para ser emprendedor o para ser empresario. Yo siempre he creído que el talento está sobrevalorado. Yo creo más bien en que si tú quieres lograr algo, lo que sea que eso sea, trabaja, trabaja, trabaja. Lo que pasa es que no todos están dispuestos a pagar el precio que se tiene que pagar para lograr lo que se quiere lograr”.

Atinadamente, Mara le cuestionó sobre el precio que ella ha pagado, y más allá del cansancio, Martha tiene claro que, el tiempo con sus hijas, posponer su vida personal, son algunas de las cosas que perdió: “El volverte una persona dura, exigente, demandante, perfeccionista, porque sabes que quieres ese resultado. Si quieres el resultado, tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso”. Martha enfatizó que lo importante de estas palabras es que la gente que la ve gozando de su éxito, no sabe qué pasó para alcanzarlo, pues en sus palabras ‘el proceso no es fácil’.

El origen de Martha

“Nací en Nicaragua y al año de nacida me fui a Nueva York…con mis papás, con mis hermanos, éramos los primeros cuatro, de hecho, Eugenia, mi hermana, nació en Nueva York…Y ahí pasé los primeros once años de mi vida…Y esto es muy interesante, porque mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como hablo inglés, así que yo quisiese aprovechar este espacio con este alcance, para decir que por el contrario, deberían de felicitar y reconocer lo bien que hablo español, porque el primer idioma que aprendí fue el inglés…Entonces, esos fueron los primeros diez años de vida, y llegué a México como a los once o doce años, y estuve mucho tiempo viviendo en México con mi pasaporte nicaragüense, hasta que dije: ‘Oye, yo soy súper mexicana, y al final, México me ha dado todo lo que soy, todo lo que yo tengo y yo soy quien soy hoy y he logrado lo que he logrado gracias a este país, ya es justo que me haga mexicana’. Entonces hace, qué habrán sido, seis, siete, ocho, diez años, me hice mexicana”, explicó en una parte de la entrevista que se ha vuelto viral.

