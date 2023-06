Gerard Piqué apareció en la boda de su hermano de la mano de Clara Chía

La familia de Gerard Piqué se vistió de manteles largos ante la gran boda del menor de los hermanos del exfutbolista, Marc Piqué, con María Valls. Después de una relación de toda la vida, la pareja ha unido sus destinos en una romántica ceremonia que se llevó a cabo en Barcelona, España. La ceremonia se ha llevado a cabo en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, para después festejar el amor con un gran evento en la residencia que la familia de la novia tiene en Llavaneras, una construcción que data de los años 40s. En plena Noche de San Juan, la pareja llegó al altar frente a sus amigos y familiares, entre los que se encontraban Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira, padres del novio; además, por supuesto, de Gerard, quien acudió del brazo de su novia, Clara Chía. Tal como se anunciaba hace unos días, el exfutbolista apareció en la celebración sin sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes ya están de vacaciones de verano con su madre.

La gran celebración

"Os esperamos, con muchas ganas, el viernes 23 de junio, a las 18:00 horas, en la parroquia Sant Vicenç de Montalt y en la celebración, que tendrá lugar a continuación en nuestra casa de Sant Andreu de Llavaneres", se leía en la invitación que los novios mandaron a los asistentes a este enlace, en el que destacaron algunas personalidades de la sociedad española. Siguiendo el carácter clásico, íntimo y formal de sus protagonistas, la boda ha quedado marcada por emotivos momentos, en los que los novios se han mostrado rebosantes de alegría, acompañados de sus invitados para sellar su amor.

A pesar de que las miradas se posaban sobre los novios, no podía faltar la atención que se dio alrededor de la asistencia de Piqué, pues ha sido una de las contadas ocasiones en las que el exfutbolista ha aparecido en un entorno como éste acompañado de Clara. Fue así cómo la pareja -que no fue captada al llegar al lugar-, abandonó la ceremonia sonriente y agarrada, en todo momento de las manos. Intentando pasar desapercibidos, aparentemente, bajaban por las escaleras que conducían a una puerta alterna de la iglesia para no ser vistos ante su partida. Esto no impidió que se captaran imágenes de ellos, en las que se les ve alegres, eso sí, llevando sus lentes oscuros en todo momento. Aunque todo apostaba para la total discreción, no faltó la cámara que captó su llegada y así documentó su paso por esta especial ocasión para la familia Piqué.

El look de Clara Chía

Fiel a su estilo sencillo y de acuerdo a su edad, Clara se dejó ver en un sencillo vestido dorado de punto, con delgados tirantes y escote en V, el cual parece mantener la misma silueta de aquel diseño que se le vio en el primer enlace al que la pareja acudió junta hace algunos meses. Como complementos, la joven llevó unas sandalias de vinil transparente, lentes oscuros firmemente puestos en todo momento, y la rubia cabellera suelta y secada al natural. Por su parte, su novio lucía un elegante traje azul marino con una camisa blanca que combinaba con el pañuelo, y la corbata en otra tonalidad de azul.

Tras su rápida salida de la parroquia, se les vio subiendo a una camioneta que los esperaba, para intentar esquivar las preguntas de los medios que los esperaban en el lugar. Se sabe que la pareja se trasladó a la espectacular finca en la que se llevó a cabo la recepción. Se trata de una propiedad de 4,000 metros cuadrados, con cerca de 800 metros de construcción, ubicada en una exclusiva zona de la costa catalana. Entre los detalles de este lugar que pertenece a la familia de la novia se encuentran, una alberca rectangular, siete habitaciones, ocho baños y cochera para varios vehículos. Eso sí, el código de vestimenta solicitaba comodidad cuando de las invitadas se trataba para poder disfrutar al máximo el lugar en donde se llevó a cabo la fiesta.

