¿Cuánto ha pedido la esposa de Kevin Costner en su divorcio?

Las separaciones de un matrimonio siempre serán complicadas, sobre todo cuando se llevan a cabo de forma pública, como suele suceder con las estrellas de Hollywood, quienes a pesar de buscar llevar las circunstancias en privacidad, se encuentran en medio del ojo del huracán. Esto es lo que ha pasado entre Kevin Costner y Christine Baumgartner, quienes después de diecinueve años de matrimonio han decidido poner punto final a su relación. Ante el primer divorcio del actor, que se volvió parte de la cultura popular al convertirse en uno de los más costosos, se dijo desde el primer momento que Kevin y Christine tenían un acuerdo prenupcial, pero esto no ha hecho que se limiten los comentarios alrededor de la ruptura. De hecho, se han dado todo tipo de comentarios sobre la situación de cada una de las partes. La lucha por la casa en la que habitaba la familia, así como distintos rumores de infidelidad por ambas partes y la disyuntiva sobre el regreso Costner a Yellowstone, no se han hecho esperar en las últimas semanas. Como si esto no fuera suficiente, recientemente se ha hecho pública la demanda de divorcio interpuesta por Christine, en la que ha quedado al descubierto, la valuación de la fortuna del actor, así como la petición que ella está haciendo, considerando que tienen tres hijos juntos, todos menores de edad en Estados Unidos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kevin Costner y la multimillonaria fortuna que está en juego con su divorcio

Kevin Costner asegura que su exmujer Christine se niega a mudarse de su casa después del divorcio

¿Qué está pidiendo Christine?

La pareja tuvo durante las casi dos décadas de su matrimonio a tres hijos, Cayden de 16 años, Hayes de 14 y Grace de 13. De acuerdo con los documentos que fueron ingresados el viernes pasado en la Corte Superior del Condado de Santa Bárbara, en California, Christine está pidiendo 248,000 dólares (alrededor de $4,263,910 pesos mexicanos) de manutención mensual para sus tres hijos. Si la cifra parece muy alta, en el documento, Christine deja claro que “es menos de la cifra que se necesita para mantener a los chicos en su estilo de vida acostumbrado”. Debe tenerse en mente que se solicita que el actor sea el encargado de pagar las colegiaturas de los colegios privados a los que los tres hijos asisten, así como las actividades extraescolares a las que atienden y los gastos médicos de cada uno de ellos.

La separación en cifras

Este tipo de separaciones hacen que quede al descubierto cierta información que de otra manera sería imposible conocer. En este caso, en los documentos quedó revelado el ingreso que Kevin tuvo durante el 2022 -lo que sirve de referencia para la estipulación de la demanda actual-. Según se ha dado a conocer en los documentos, Kevin ganó $19,517,064 dólares (antes de impuestos, la cifra después de estos, se calculó en $7,595.520), con gastos familiares por $6,645,285 dólares. ¿Qué se encuentra incluido en estos gastos? Sus viajes anuales al Caribe, Hawái y Aspen, en estos se enlistan también cuestiones como chefs y trabajadores tanto para su estancia como la de sus invitados; además se menciona el mantenimiento de sus propiedades, que se calcula por 2 millones de dólares anuales.

VER GALERÍA

Tras su divorcio, la relación entre Kevin Costner y Christine Baumgartner se complica

El acuerdo prenupcial

Desde el primer momento, se mencionó que en esta ocasión, el actor sí que tenía un acuerdo prenupcial -ante lo sucedido durante su primer divorcio, cuando perdió gran parte de su fortuna-. Aunque no se conocen los términos de este acuerdo, sus abogados hicieron referencia a él en los documentos de la corte, apuntando a que en la negociación se decidió que Christine tenía 30 días para abandonar la residencia marital y que Costner pagaría 30,000 dólares mensuales de la renta de la casa a la que su exesposa se mudara, además de pagar 10,000 dólares para apoyarla en el cambio de propiedad.

En este documento, también se habla de que el actor acepta pagar 38,000 dólares al mes de manutención (134,000 dólares menos de lo que en este momento pide Christine) aunque se especifica que esta suma está destinada: “100% a ciertos costos relacionados con los chicos, incluyendo la colegiatura de escuelas privadas, libros, pagos y uniformes y viajes escolares, deportes de los chicos, campamentos y otras actividades extracurriculares que fueron acordadas”, además se habla del seguro de gastos médicos, así como pagos por terapias.

VER GALERÍA