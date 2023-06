'Estaba en una relación bastante tóxica', Paulina Goto sobre su pasado amoroso

Tras unos ajetreados meses de filmación en Madrid, Paulina Goto regresó a la capital del país para la premier de Drag Race México, reality basado en el popular programa estadounidense que presenta el conductor RuPaul. A su paso por la alfombra roja, la actriz se sinceró ante las cámaras de Ventaneando sobre una complicada relación amorosa que sostuvo en el pasado, y de la que salió avante con el apoyo profesional de una psicóloga: “Es un proceso que viví hace un tiempo, creo que hoy puedo decir que estoy en un mucho mejor lugar, gracias a Dios”, comentó en claro que actualmente se encuentra viviendo una gran etapa a nivel profesional y personal de la mano de su esposo, Rodrigo Saval, con quien celebró el pasado mes de abril cuatro años del inicio de su historia de amor.

Paulina Goto recuerda un episodio difícil de su vida amorosa

La actriz indicó que el final de una relación amorosa es un proceso doloroso que cualquier persona puede afrontar en algún punto de su vida: “Una ruptura, una relación que no se da como tu esperabas, donde pones mucha ilusión y muchas cosas, pues al final es un duelo, siempre son situaciones complicadas, por las que creo que todos los humanos vivimos, pero bueno son aprendizajes”, señaló.

Fue hace unos días que Paulina habló por primera vez sobre esta difícil etapa durante una charla con Aislinn Derbez para su podcast La Magia del Caos, en donde confesó qué fue lo que más le costó aceptar en aquel momento: “Obviamente he tomado malas decisiones, una de ellas, por ejemplo, estaba en una relación bastante toxicona y me costó trabajo perdonarme el permitirme quedarme ahí. No estaba siendo fiel a mí, no estaba respetándome, y esa fue una muy mala decisión, pero aprendí mucho también”, dijo haciendo hincapié en que a pesar de las dificultades, pudo recorrer un camino de enseñanzas.

Con el corazón en la mano, la protagonista de Madre solo hay dos explicó que tras la ruptura centró toda su atención en fortalecer su amor propio y realizar un proceso de autoconocimiento: “Lo que más trabajo me costó fue justo eso, como el perdonarme a mí misma, y después entendí que estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas también que yo tenía en ese momento. Creo que el aceptar una relación así, sea una relación de pareja o en el trabajo, como que te habla de una falta de autoestima muy grande, entonces ahí me enfoqué en trabajar en mí y en aceptarme, quererme y cuidarme. Aprendí sobre el amor propio, sobre lo importante que es construir esta relación contigo misma y entender que, finalmente, esa dinámica tóxica se dio porque yo puse mucha responsabilidad en la otra persona y yo quería llenar un montón de vacíos míos en la otra persona y que nosotros nos podemos dar todo lo que necesitamos, que está dentro de nosotros mismos”.

Paulina señaló que es consciente de que aún debe trabajar ciertos áreas: “Después de todo este trabajo, que sigo trabajando muchísimo en mí, creo que el trabajo nunca se acaba, luego voy con mi terapeuta y digo: ‘pero esto ya lo había trabajado, según yo, ya lo había aprendido’”, dijo señalando que la terapia ha sido un punto clave en su desarrolló persona, “Eso me dijo (su psicóloga): ‘pero, ya lo sabes, lo reconoces, entonces ya es más fácil, ya hay camino recorrido’, pero sí, entre más trabajo personal y la lección que tuve con esta relación previa vino algo mejor para mí, eso para mí fue la muestra perfecta de esto que escuche un montón de veces, de entre mejor estás, mejores relaciones vas a tener y gente que está vibrando en lo mismo que tú, eso es lo que atraes”.

Celebra su historia de amor con Rodrigo Saval

Finalmente, la actriz habló de lo agradecida que se siente de la sólida relación que ha construido junto a su esposo: “Para mí fue un súper regalo encontrar a una persona con la que me relaciono de una manera mucho más sana y muy distinta, le decía a mi psicóloga: ‘como que me hace falta la adrenalina’, de estar así en la toxicidad, en la montaña rusa… y luego dije: ‘ay, no, qué rico estar en paz’. No hay nada como estar en paz. La neta estoy súper contenta, está increíble”.

