Sofía Rivera Torres tras su expulsión de la Casa de los Famosos: ‘Estoy muy agradecida de cómo se dieron las cosas’

Tenemos una confesión que hacer…en esta redacción también estamos siguiendo cada detalle de La Casa de los Famosos. Después de décadas sin que se realizara un reality de este tipo en la televisión mexicana, el proyecto ha sido todo un éxito, esta vez apoyado también por la constante difusión en redes sociales, en donde se han dado acalorados encontronazos entre los seguidores del show, que siguen cada detalle de lo que pasa con el llamado Team Infierno. Con esto en mente no es una sorpresa que la nominación que veía enfrentarse a Poncho Denigris, Sergio Mayer y Sofía Rivera Torres fuera todo un suceso, a pesar de ser apenas la segunda semana dentro del reality. La fuerte personalidad de los tres integrantes, que comenzaron la contienda dentro del mismo cuarto, provocó toda una revolución en las redes sociales. Desde fuera, un emocionado Eduardo Videgaray hacía de todo para apoyar a su esposa, no se perdía una gala, comentaba en redes sociales, retomaba las notas que encontraba, quedaba claro que fuera el que fuera el resultado, él estaba dándolo todo. A unos días de aquella vibrante emoción, en HOLA.com México hemos tenido la oportunidad de conversar con Sofía, quien gracias a este reality ha mostrado al público un poco más de su personalidad y ha dejado clara la fortaleza y convicción que tiene en sus creencias. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ella? Nos lo cuenta de viva voz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Yo fui fiel a mi corazón', Sofía Rivera Torres defiende su participación en La Casa de los Famosos

El emotivo reencuentro de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos

Cómo la convencieron para entrar

Sofía, has contado que aceptaste este proyecto por el ánimo de Eduardo, pero, ¿nos podrías contar cómo llegaste a la decisión de aceptar entrar a La Casa de los Famosos?

“Realmente fue eso, yo venía llegando a la luna de miel, veníamos llegando Edu y yo a la luna de miel, íbamos aterrizando en Bali, y el primer día, la primera mañana que estábamos despertando allá, amanezco con mensajes de parte de Televisa. La verdad ya me habían estado buscando desde enero para algunos proyectos y les dije que hasta después de casarme no quería aceptar nada, porque quería poder darle prioridad a mi familia, a la boda, y todo, y pues me buscaron en la luna de miel”.

“Entonces me ofrecieron eso, y la verdad me daba muchísimo nervio, me cuesta mucho trabajo convivir con gente, de pronto, entonces, no era algo que se me antojaba hacer. Eduardo, tal cual, me animó. Yo ya le había dicho que no al proyecto y Eduardo me dijo: “Piénsalo bien, es una experiencia de vida, te ayuda a crecer. No hay manera de perder. Como sea que estés allá adentro ganas, porque te llevas un aprendizaje, te llevas una lección’. Y ni así me convenció, y les volví a decir que no. Hasta que de plano como que sentí mucha insistencia de ambas partes, y dije, ‘Bueno, me voy a rifar a ver qué tal se vive esta experiencia’”.

¿Cómo fueron para ti estas dos intensas semanas?

“Así, la verdad, intensas. Fueron muchísimas emociones. A veces padrísimas, la pasé súper divertida, a veces no tan buenas. Son muchas emociones ahí, muchas reglas de convivencia, donde no siempre hace match y encaja tu estilo de vida con el estilo de las personas que están viviendo contigo. De pronto se pone complicado. Pero, la verdad, es que al final del día creo que sí fue una gratísima experiencia y algo que me llevo por siempre”.

¿Cómo se ven las cosas desde afuera?

Ahora, en retrospectiva, al ver lo que sucedía dentro de la casa, ¿ha cambiado alguna opinión que tenías dentro?

“Sin duda, ahora que estoy fuera, que ya no es mi vida real, que ya no es lo que estoy viviendo, no es mi día a día, he logrado distanciarme del programa y ver todo como un show, como un programa. Se me parte el corazón, porque finalmente parte del show es ese sufrimiento, ese drama, ese conflicto, eso es parte del show. Vivirlo, estar creándolo de pronto puede ser muy pesado, pero ahorita que lo estoy viendo como un espectador más, estoy disfrutando muchísimo el programa y me estoy divirtiendo”.

Seguramente ya lo sabes, Eduardo era tu más grande porrista aquí afuera, ¿qué le dirías?

“Esa es otra cosa que me quedó clara, en el instante en el que yo crucé esa puerta, yo ya sabía que estaba dejando un juego dentro de la casa y yo volvía a mi vida real, por eso nunca estuve triste, por eso nunca lloré, por eso nunca estuve bajoneada. Y cuando pisé este foro, desde el momento en el que pisé el foro, empecé como a voltear, se ve en el video cuando salgo que empiezo a voltear, como a buscar a Eduardo, a buscar a mi niña, a buscar a mi familia, fue mi hermana Susi, también. Entonces, fueron muchas emociones y al momento de verlos y de abrazarlos, dije, ‘Wow, todo esto, valió la pena’. Me comentaron que Eduardo había estado en absolutamente todas las galas, presente todo el tiempo apoyándome. Y la verdad es que nada más me recordó que yo gané, que yo gané también saliendo. Gané porque pude volver a mi familia, a mi casa, a mi vida tan feliz, tan armónica que tengo con la gente que quiero y me siento, la verdad, muy bendecida. Tanto por haber tenido esa experiencia, como por que esa experiencia haya concluido de una forma no tan mal, por lo que estoy viendo ahorita dentro de la casa y pueda volver a una vida que amo”.

VER GALERÍA

¿Regresaría a la casa?

Si se te diera la oportunidad de volver a entrar a la casa, con todo el conocimiento que tienes ahora, ¿lo harías? ¿por qué?

“No sé, la única regla que hay fija en la casa es que, las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Así que yo sé que es algo que pudiera pasar, sin duda. Creo que sí hay mucha gente, yo incluída, que se quedaron con ganas de un poquito más, de una revancha, de que ese ‘duelo de titanes’, como bautizaron la nominación de esa semana, no hubiera sido en la semana dos, sino hubiera sido más adelante. La suerte juega también un factor muy grande. Quién gana el líder esa semana, a quién salva el líder esa semana. O sea, la suerte sin duda es un factor importante en el desarrollo y la evolución de la casa. Pero, si me dieran la oportunidad de volver y el público lo deseará, a mí me encantaría regresar y poder entrar ahí, y poner todo patas pa’ arriba otra vez. Que, sin duda, he aprendido unas cositas acerca del juego y lo que le está gustando a la gente estando aquí afuera”.

Más allá de estrategias y de lo que ves del público, ¿quién sería tu favorito para ganar la competencia?

“Ahí ni siquiera lo tengo que pensar. La señorita Wendy. La verdad es que Wendy es divertida, es ocurrente, brilla por sí sola, no necesita a nadie más para brillar. Ella solita ya es una estrella y me muero por verla ganar”.

Eduardo Videgaray, a la defensa de Sofía Rivera Torres por la polémica en La Casa de los Famosos

VER GALERÍA

Los cálculos sobre la próxima expulsión

Al ver a los nominados de esta semana, ¿quién crees que vaya a salir y cómo crees que se vayan a mover las piezas a partir de esto?

“La verdad no sé quién vaya a salir. Sé que ahorita Bárbara ha tenido conflicto con muchas personas, y de pronto el público puede ser cruel y no perdona esas cosas. También estoy viendo que a Bárbara le está costando ya mucho trabajo estar adentro de la casa y siento que por ese motivo, no debería tampoco de exponer o de arriesgar su salud mental y su estabilidad emocional, y por ese motivo, porque no deseo que pierda la cabeza, yo creo que sería prudente que Bárbara se bajara el juego. Pero ya dependerá y será opción y decisión del público quién ellos decidan”.

Al descubrir la cantidad de videos que corren en redes sociales de lo que pasa en la casa, ¿hay algo que consideres que la gente sigue sin saber de lo que sucede adentro?

“La verdad sí, es increíble, porque mucho de lo que vemos en redes sociales son resúmenes, o son solo clips, ediciones de distintos momentos. Entonces, si no estás viendo el 24/7, que obviamente es complicado ver el 24/7 porque evidentemente la gente trabaja, tiene vida, no puedes estar pegado a la tele todo el tiempo, Pero si no estás pegado todo el tiempo, pues obviamente te pierdes de momentos importantes, momentos clave en todas las discusiones que hay, en todos los roces, en todos los enfrentamientos, en cualquier contexto para bien, para mal, algo divertido, algo triste. Todo lo que sea que esté pasando. Si no estás pegado todo el tiempo, sin duda, te pierdes de pedacitos. Entonces creo que es más eso. Creo que si las personas dentro de la casa sobre los conflictos grandes tuvieran al momento de salir una oportunidad de realmente analizar y desmenuzar el material, se entenderían muchas otras cosas. Pero, la realidad es que sólo importa lo que va pasando y lo que va ocurriendo día a día y tenemos que avanzar con el juego”.

¿Qué viene para Sofía tras esta experiencia?

“La verdad, yo la pasé espectacular, la pasé muy divertida. Estoy muy agradecida, porque apenas salí el domingo pasado y ya estamos platicando y negociando nuevos proyectos que están en puerta. No puedo decir nada todavía. Todavía hay una toma de decisiones que tengo que hacer. Pero, lo que sí les puedo decir es, que estoy muy emocionada de seguir creciendo, muy entusiasmada con esta experiencia, muy agradecida por cómo se dieron las cosas. Y sobre todo, muy agradecida con todo el team Sofía que siempre estuvo al lado mío, que apoyó mis decisiones, que entendieron que yo debí ser fiel a mí misma y con ellos siempre voy a estar absolutamente agradecida”.