El mensaje de Alan Estrada tras la tragedia del submarino en el que realizó una expedición al Titanic en 2022

La tragedia de Titán, la cápsula submarina que desapareció el pasado domingo con cinco tripulantes durante una expedición con rumbo a los restos del Titanic, ha conmocionado al mundo entero. Fue esta mañana cuando las autoridades confirmaron la localización de al menos cinco piezas principales del transporte náutico, que, según el primer reporte emitido por la Guardia Costera de Estados Unidos, habría hecho implosión debido a la presión del agua, causando de manera inmediata la muerte de las personas que iban a bordo. En medio de esta lamentable situación ha cobrado una especial relevancia el testimonio de Alan Estrada, el mexicano que viajó en 2022 en el mencionado sumergible para visitar el legendario barco que terminó en el fondo del Océano Atlántico en 1912. Tan sólo unas horas después de que se diera a conocer el fallecimiento de los pasajeros, el youtuber compartió un sentido mensaje en el que expresó sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres amados en esta catástrofe.

Alan Estrada y su mensaje tras la tragedia

El influencer compartió a través de su cuenta de Twitter unas palabras lamentando el deceso de Stockton Rush, el CEO de OceanGate -la empresa que se encargaba de realizar estos viajes-, y Paul-Henri Nargeolet, reconocido explorador francés que había realizado más de 30 expediciones a los restos del Titanic: “Mis pensamientos están con toda la familia de @oceangatexped. Honró la memoria de Stockton y P.H, quienes me inspiraron con su labor y pasión por la exploración”, señaló Alan destacando la admiración que sentía por el trabajo y los proyectos que ambos exploradores emprendieron a lo largo de su carrera.

Uniéndose al duelo de los seres queridos de los cinco tripulantes que perdieron la vida, el youtuber agregó: “Mi sentido pésame a las familias de los involucrados”, frase que escribió junto a un corazón negro en señal de luto. Además del fallecimiento de Rush y Nargeolet, esta desgracia también ha cobrado la vida del multimillonario británico de origen pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, de 19 años, y Hamish Harding, un exitoso empresario aficionado de las expediciones extremas.

James Cameron rompe el silencio ante la devastadora noticia del submarino

Cómo fue la experiencia de Alan Estrada a bordo del Titán

A lo largo de estos últimos días, Alan, quien es conocido por su canal de YouTube que lleva por nombre Alan por el mundo, siguió de cerca el caso la desaparición de Titán resolviendo algunas de las dudas de sus seguidores dado su pasada experiencia en el sumergible, de la que habló hace dos meses durante una entrevista para el programa Ventaneando. En dicha charla con Pati Chapoy, el youtuber narró que estuvo dentro de la cápsula al menos ocho horas: “En el sumergible como a los 500 metros todo se empieza a volver una noche. No hay nada, no puedes ver nada, estás flotando en la nada, en una masa negra”, contó señalando que partieron de St John's, Canadá.

El youtuber explicó que la primera vez que subió al Titán el viaje fue cancelado: “Es un sumergible experimental, entonces firmas un release de muchas cosas, de que si te mueres, y en mi misión, fue la primera vez que ese sumergible bajó a esas profundidades. No estaban seguros de que se pudiera hacer, y entonces para regresar fue muy complicado la recuperación del sumergible y cancelaron mi inmersión”. Aunque en esa primera ocasión el plan no se logró, en 2022 Alan Estrada volvió a la embarcación submarina: “Entonces ya el año pasado ya estaban un poco más entrenados, no es un crucero, no es un viaje de turismo (...) Literalmente es una cápsula, es una aventura en la que sí se arriesga la vida, sí pueden pasar cosas, sí puedes atorarte con algo en el fondo marino y que nadie te pueda recuperar”.

