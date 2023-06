James Cameron rompe el silencio ante la devastadora noticia del submarino

Desde su hundimiento en 1912, el Titanic se ha convertido en todo un mito en la cultura popular. La grandeza y majestuosidad de su construcción, así como el terrible destino que enfrentó han sido causa de curiosidad y asombro, sin importar el paso del tiempo. Aunque alrededor del mundo existe un buen número de expertos sobre el tema, pocos han mostrado tanta pasión por él como James Cameron, el hombre que estuvo detrás de la película que simplemente hizo crecer la leyenda alrededor del barco. Más allá de la cinta, pocos saben que Cameron es una de las personas que más veces ha realizado expediciones a los restos del Titanic, de hecho, en alguna ocasión, pasó 19 horas atorado en las profundidades del mar antes de poder emerger. Otra faceta de su personalidad que se puede desconocer es que, dentro de su expertise está la creación de submarinos que puedan llegar a esas profundidades. Es por esto que, ante la noticia de la desaparición de una cápsula submarina en la que viajaban cinco personas con el fin de realizar una expedición a los restos del Titanic, no faltó quien pensara que su opinión sería muy valiosa. Probablemente, a sabiendas del problema que se enfrentaba, Cameron fue cauteloso y no dio ninguna declaración, sino hasta ahora, cuando el mundo se ha enterado de la lamentable situación. Un submarino encontró esta mañana los restos de la cápsula, confirmando el fallecimiento de los cinco tripulantes que eran buscados.

¿Qué ha dicho el cineasta?

Ha de decirse que en esta ocasión, Cameron no habló como un representante de Hollywood, sino como un miembro de la comunidad de submersibles, con conocimiento sobre lo que pasaba a nivel técnico y de seguridad, además como una de las personas con mayor conocimiento del lugar de los hechos.

“He estado allá abajo varias veces, conozco el sitio muy bien, como mi amigo Bob Ballard. He estado ahí 33 veces, de hecho calculo que he pasado más tiempo en el barco que lo que el capitán estuvo en aquel entonces. Y, por supuesto, siendo un diseñador de sumergibles, diseñé y construí un sub para ir al lugar más profundo del océano, tres veces más profundo que el Titanic, así que entiendo los problemas de ingeniería al construir este tipo de vehículos y todos los protocolos de seguridad por los que tienes que pasar. Pienso que lo que Bob dijo, porque estaba viendo, es absolutamente crítico para la gente en verdad entender el mensaje completo sobre esto, de nuestro esfuerzo aquí: la inmersión profunda, es un arte maduro, de los tempranos 60s cuando hubo algunos accidentes, nadie murió en las inmersiones profundas, hasta ahora, es más tiempo que entre el Kitty Hawk y el primer vuelo del 747, así que hemos mejorado en ese período de tiempo, hemos mejorado drásticamente”, comenzó diciendo en entrevista con ABC News.

“Y los protocolos de certificación que todos los otros vehículos de inmersión, excepto éste, que llevan pasajeros, especialmente pasajeros que pagaron, en todo el mundo, en aguas tropicales, arrecifes profundos, otros lugares con restos y más cosas, el registro de seguridad es el mejor. Absolutamente. No solo no ha habido muertes, sino que no ha habido incidentes mayores que necesitaran todos estos recursos, que convergieron en el lugar. Por supuesto, es la pesadilla con la que todos vivimos, ya que todos entramos a este campo de exploración con esto en el fondo de nuestras cabezas. Pero, una implosión, como la que describió Bob, un evento tan violento, es lo primero y principal en nuestra cabeza. El límite de la presión, que es como se llama a la cápsula en la que la gente entra, es obviamente lo primero en nuestra cabeza, como ingenieros. Así que pasamos mucho tiempo y energía en eso, y utilizamos todos las herramientas computarizadas disponibles, elementos de análisis fino. Trabajamos en nuestra esfera para nuestros vehículos profundos que viajaron, por más de tres años, incluso antes de que viajaran. Y probamos la presión una y otra vez”.

“Así que, éste es un arte maduro. Y mucha gente en la comunidad estaba muy preocupada por este submarino. Y un número de los protagonistas en la comunidad de inmersiones profundas incluso escribió cartas a la compañía, diciendo que lo que estaban haciendo era muy experimental para llevar pasajeros y que debían certificarse”.

Completamente en shock ante lo sucedido

“Estoy sorprendido con la similitud del propio desastre del Titanic, en el que el capitán fue advertido repetidamente acerca del hielo adelante de su barco, y sin embargo, navegó a toda velocidad hacia el campo del hielo en una noche sin luna, y mucha gente murió como resultado de esto. Y que una desgracia muy similar, en la que las alertas no fueran atendidas, tome lugar en el mismo sitio, con todas las inmersiones que hay en todo el mundo, creo que es impresionante, es muy surreal. Por supuesto, PH Nargeolet, el legendario piloto de submersibles francés, un amigo mío, es una comunidad muy chica. He conocido a PH por 25 años, el que haya muerto trágicamente de esta manera, es casi imposible para mí de procesar ”, finalizó, visiblemente impactado ante lo sucedido.

