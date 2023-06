'No puedes decir de esta agua no beberé', Gabriel Soto sobre si le gustaría ser papá con Irina Baeva

Aunque Gabriel Soto e Irina Baeva aún mantienen sus planes de boda en pausa, no quitan el dedo del renglón, por lo que solo es cuestión de encontrar el momento adecuado para celebrar su unión por todo lo alto. Mientras tanto, la idea de formar una familia parece ser que empieza a ser un tema recurrente entre ellos, pues a pesar de no estar casados formalmente, el compromiso y el amor que existe entre ambos los ha llevado a plantearse la posibilidad de hacer crecer su familia y agregar a un miembro más a la familia que ya son. Algo de lo que Gabriel habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que no puedo evitar los cuestionamientos respecto a si en algún momento han puesto sobre la mesa el tema de convertirse en padres en conjunto, algo a lo que respondió con total sinceridad, dejando en claro la ilusión que le haría poder convertirse nuevamente en padre, esta vez al lado de su amada Irina.

¿Le gustaría volver a ser papá?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, que Gabriel Soto se mostró abierto a responder los cuestionamientos respecto a su vida privada, específicamente los relacionados con su relación con Irina y la posibilidad de volverse padres por primera vez en conjunto. Algo a lo que el actor respondió con total sinceridad, dejando abierta la puerta a una nueva paternidad. “Sí, está en nuestros planes”, respondió con una sonrisa en el rostro.

El guapo actor ahondó en el tema, dejando en claro lo mucho que le gustaría convertirse en padre de nuevo, especialmente ahora que las hijas que tuvo con Geraldine Bazán han crecido y que se encuentra a un paso de llegar al altar de la mano de su hermosa prometida. “Ahora sí que no puedes decir ‘de esta agua no beberé’. Evidentemente, en nuestro querer hacer una familia, en un futuro... si llega un integrante más a la familia, pues que sea una gran bendición que nos mande Dios”, expresó con ilusión.

¿Niño o niña?

Cabe destacar, que en febrero de este año, Gabriel ya se había pronunciado sobre este tema, una oportunidad en la que se mostró sumamente abierto acerca de sus deseos de convertirse en padre, por lo que incluso fantaseó con la idea de tener un niño. “Pues sí, la verdad es que ahora sí que lo que sea, lo que Dios nos regale, nos dé, estaría increíble”, compartió el intérprete en entrevista con la revista People. “A lo mejor tener un niño estaría padre porque ya tengo a mis dos hijas”, agregó con cierta ilusión.

El amor de Irina y Gabriel, más fuerte que nunca

Aunque hace unos meses Irina Baeva y Gabriel Soto se vieron inmersos en un mar de rumores que apuntaban a una supuesta separación, la pareja se ha encargado de dejar en claro que su amor sigue en pie y más fuerte que nunca. Algo que se ha evidenciado en cada aparición pública que han hecho y a través de sus redes sociales. Tal y como lo comentó Irina durante una participación en el programa Despierta América, en febrero pasado, al que acudió como invitada, en donde se encargó de resaltar el gran amor que existe entre ella y su amado, además de confirmar que su boda con el actor sigue en pie. “Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente, cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, expresó de lo más sincera, echando por tierra todas las especulaciones en torno a su relación.

