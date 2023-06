Paulina Goto abre su corazón sobre cómo vivió el duelo tras la partida de su papá: 'Sentí que una parte de mí se fue con él'

A principios de mayo, Paulina Goto emprendió una aventura laboral en Madrid, España, país al que se mudó de manera momentánea para unirse a las grabaciones de Tu madre o la mía, un proyecto que llegará a la pantalla grande y en el que comparte créditos con actores como Saúl Lisazo y Salva Reina. A la par de la nueva faceta que vive en la capital española, la actriz se reunió con Aislinn Derbez en un capítulo más del podcast La Magia del Caos, donde abrió su corazón para hablar sobre los duros momentos que enfrentó tras el fallecimiento de su padre, Eduardo Gómez Gerling, en 2020. Sincera, la protagonista de Madre sólo hay dos compartió cómo ha sido el proceso de sanación que ha recorrido desde la partida de su papá.

Paulina Goto se sincera sobre la ausencia de su padre

Al reflexionar sobre el momento que le hizo “tocar fondo”, Paulina explicó que durante la pandemia de covid-19 pasó por una etapa de emprendimiento en la que también vio evolucionar su relación con su ahora esposo, Rodrigo Saval; sin embargo, el segundo año de la crisis sanitaria fue un periodo marcado por el dolor para la actriz debido al deceso de su padre. “Estoy en un mejor lugar, en más calma, pero los guionistas se han puesto muy divertidos los últimos años y en la pandemia viví cosas muy fuertes. El primer año de pandemia fue increíble, no paré de hacer cosas y proyectos nuevos. Estaba muy bien también con mi novio, nos fuimos a vivir juntos, pasaron cosas muy lindas, y el segundo año mi papá trascendió. Fue un cambio súper grande”, comentó.

Conmovida hasta las lágrimas, la actriz señaló que atravesó un periodo de oscuridad, en el que hizo frente a dudas y cuestionamientos existenciales: “Es algo que he venido atravesando, entendiendo, sanando, procesando, lo puedo describir como momentos de mucha oscuridad porque estuve muy triste y, de pronto, decía: ‘¿qué estoy haciendo aquí?’. Sentía que una parte de mí se fue con él… recuperar eso, y recuperar las ganas y como volverle a encontrar sentido y acomodar muchas cosas ha sido complicado”, dijo resaltando la cercanía y la excelente relación que siempre mantuvo con su padre.

Paulina resaltó que en medio del dolor de la pérdida pudo encontrar la luz, además de que se ha permitido experimentar cada emoción: “El duelo es así, como que siento que es una montaña rusa de pronto y ya digo: ‘bueno, flojita y cooperando’, y sintiendo lo que tenga que sentir y vivir el proceso que toca vivir, pero a la vez, dentro de estos momentos de oscuridad ha habido mucha luz”.

Un viaje de sanación y enseñanzas

Con el corazón en la mano, la actriz añadió que a la par del duelo ha recorrido un camino de significativos cambios, que le ha llevado a fortalecer la conexión que tenía con su padre desde el terreno espiritual: “Para mí ha sido mucha transformación como que me abrí a muchas que antes ni había pensado ni había contemplado en mi vida, como que he aprendido mucho sobre la vida, sobre lo que pasa después y me siento mucho más conectada con algo más y conectada con mi papá desde otro lugar”. Agradecida por el amor de su padre, Paulina destacó que ha detectado ciertas señales que le han hecho percatarse de que su padre siempre está cerca de ella: “He encontrado una manera de sentirlo cerca, de honrar su vida, de comunicarme”.

La actriz añadió que estos dos últimos años han sido un viaje de aprendizaje en el que no sólo se ha replanteado su propósito de vida sino también ha hecho mayor conciencia sobre la importancia de disfrutar cada instante y seguir el camino que la hace verdaderamente feliz: “Esto me hizo entender muchas cosas, valorar mucho más el tiempo que estamos aquí, mi vida, mi familia, hacer las cosas que realmente quiero hacer (...) Me he cuestionado más últimamente sobre mi propósito, sobre para qué estoy aquí. Entender que todo tiene su momento, que siempre estamos el tiempo que tenemos que estar aquí, que todos tenemos un propósito en el universo, y bueno yo creo que mi papá cumplió el suyo y dejó tantas cosas bonitas y tanto amor en mí y mi familia”.

