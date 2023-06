'Se siente en cada paso que doy', Michelle Renaud recuerda a su madre a 9 años de su partida

Hace nueve años, Michelle Renaud enfrentó una de las pérdidas más grandes de su vida. Luego de librar una dura batalla en contra del cáncer, la madre de la actriz, la señora Laura Ruesga, finalmente falleció a consecuencia de esta terrible enfermedad. Desde entonces, Michelle se ha encargado de mantener vivo su recuerdo a través de las memorias que guarda profundamente en su corazón y de todas aquellas enseñanzas y lecciones de vida que le dejó, las cuales ahora ha comenzado a transmitir a su pequeño hijo Marcelo. Algo de lo que la intérprete ha hablado en un mensaje que ha compartido en sus redes sociales, el cual ha escrito a propósito del noveno aniversario luctuoso de su mamá, a quien le dedicó las palabras más emotivas y a través de las cuales ha dejado en claro lo importante y presente que sigue estando en su vida, a pesar de su ausencia física y del tiempo que ha pasado desde su partida.

El mensaje de Michelle para su mamá

Con la nostalgia a flor de piel, Michelle acudió su perfil de Instagram para dedicarle a su madre un emotivo homenaje, valiéndose de algunas fotografías del pasado en las que plasmó algunos de los instantes más especiales que vivió a su lado, así como parte de sus memorias familiares más entrañables. Al pie de la publicación, la protagonista de telenovelas como La Reina Soy Yo escribió un emotivo mensaje en el que se mostró sumamente conmovida al recordarla. “No hay día que no se hable de mi mamá en mi vida, en la casa todos siempre la mencionamos y cada 33 pensamos en ella”, compartió la intérprete.

La intérprete continuó con sus mensajes hablando de cómo a través de las memorias que guarda en su corazón, ha logrado mantener viva la esencia de la señora Laura y de lo importante que es para ella sentirla cerca en cada paso importantes que da en su vida. “Hace nueve años perdimos el chance de abrazarla y besarla, pero lo mágico de esta vida es que nunca le hemos dejado morir. Se siente en cada paso que doy, en cada decisión está presente, cada momento importante es recordada”, expresó.

Finalmente, Michelle dejó en claro que, a pesar de que su mamá partió hace nueve años, sigue aprendiendo de ella a través de las experiencias que vivió a su lado y las cuales atesora. “Güera, estás tan presente, que ¡sigo aprendiendo mucho de ti, de cómo vivir! Sé que eres parte de todos los regalos que me manda la vida. Gracias por ser mi mamá, te amo todo el tiempo”, finalizó la intérprete.

Los últimos instantes de su mamá

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Michelle Renaud ha hablado en más de una ocasión de cómo fueron los últimos instantes de su madre, quien estuvo hospitalizada cuando el cáncer que padecía se agudizó. “Mi mamá y yo éramos súper unidas, y siempre lo he dicho, cuando le da cáncer a alguien en la familia le da cáncer a toda la familia, es horrible. Ver que a tu a mamá ya los órganos le dejan de funcionar. Mi mamá, por ejemplo, dejó de ver pero no nos decía porque no quería que supiéramos que estaba tan grave…”, contó durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy en diciembre de 2019.

Michelle también habló de los últimos instantes de su madre, quien estuvo rodeada de sus seres queridos el día de su lamentable partida, según recordó la estrella. “Fue una muerte muy bonita porque alcanzaron a llegar todas las personas que la amaban. Sabíamos que seguía escuchando, le dimos besos, le pusimos sus canciones, llegaron sus mejores amigas, llegó un padre, le hizo una misa. Te lo juro, yo tenía a mi mamá que nunca la solté (de la mano) y le dije: ‘Mami, te puedes ir, yo voy a estar bien’, en ese momento se murió…”, relató.

