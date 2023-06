Zague se deja ver desde el hospital y revela que fue operado

Siempre cercano a sus seguidores, con quienes ha construido una sólida comunidad virtual, pues a través de sus redes sociales suele compartir algunos vistazos de su vida personal, profesional y familiar, Luis Roberto Alvez 'Zague' ha dado a conocer que se encuentra hospitalizado. Algo que ha encendido las alertas entre sus fans y seres queridos, quienes se han mostrado un tanto preocupados por el estado de salud del exfutbolista, quien para evitar malentendidos y rumores al respecto, ha compartido algunos detalles de su estado, dejando en claro que se encuentra bien y en recuperación tras la cirugía a la que fue sometido hace unos días, mostrándose con muy buena actitud y agradecido por las muestras de cariño que ha recibido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El mensaje de Zague

A través de su perfil de Instagram, el comentarista deportivo compartió una fotografía en la que se dejó ver desde la cama del hospital sonriente y con un buen semblante, dejando en claro así que se encuentra bien y en franca recuperación. Al pie de la imagen, 'Zague' escribió unas líneas en las que se mostró agradecido por los buenos deseos y muestras de cariño de parte de sus fans, amigos y familiares, así como con sus doctores, quienes son duda dieron lo mejor de ellos para que la cirugía del comunicador fuera un éxito. “¡Banda bella, hermosa y querida! ¡Muchísimas gracias por todas, todas buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacia mi persona enviadas por ustedes! Y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy”, compartió el deportista en las primeras palabras de su mensaje.

Aunque no reveló las razones por las que tuvo que ser hospitalizado y operado, el comentarista detalló que sus médicos intentaron evitar la cirugía; sin embargo, al final sí fue necesario que pasara por el quirófano, por lo que volvió a reconocer el gran trabajo que hicieron sus médicos. “Se trató, se intentó, pero fue inevitable no había de otra… Gracias a Dios y la capacidad de mis Doctores ¡todo salió perfecto! Todo muy bien. ¡Más una vez … muchísimas gracias!”, finalizó.

VER GALERÍA

Los famosos se soldarizan con Zague

Como era de esperarse, la publicación ‘Zague’ se llenó de mensajes de apoyo de parte de sus fans, quienes celebraron la buena salud del comentarista. Entre los comentarios de sus seguidores, ha resaltado el de algunos de sus compañeros, amigos y colegas famosos, que se han sumado a las muestras de apoyo. “Querido Zague, qué bueno que todo salió muy bien. Ahora a recuperarse con paciencia, pero de seguro será rápidamente. Abrazo fuerte y que estés muy bien pronto”, escribió Inés Saenz. Por su lado, Tania Rincón también dijo: “Mejórate pronto”. También se sumó a las muestras de cariño la presentadora Jimena Pérez ‘La Choco’, quien en los comentarios expresó: “¡Que te recuperes pronto! Abrazo”.

Lo que dijo Christian Martinoli sobre la salud de su compañero

Cabe destacar, que hace unos días, a través de su canal de YouTube, Christian Martinoli, compañero de ‘Zague’, habló sobre el estado de salud del exseleccionado nacional, y aunque tampoco detalló el padecimiento de su amigo, con su particular sentido del humor habló de lo que estaba sucediendo en la vida del exfutbolista. “Zaguito en este momento está totalmente desdibujado, está viviendo en una depresión importante, tomando en cuenta que viene muy apretado en su vida cotidiana y trae un tema de salud importante que lo está llamando para ir al quirófano”, expresó. En otro momento de su video, el narrador deportivo ahondó en el tema, aunque ahora haciendo gala de su sentido del humor y en presencia del mismo ‘Zague. “Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio, que, parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego, no está bien”, dijo entre risas el periodista, ante la mirada atenta de ‘Zague’, quien confirmó que, en efecto, en unos días pasaría por el quirófano. “Es un dolor incómodo, constante”, agregó.

VER GALERÍA