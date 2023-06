Tras su regreso a Hollywood, Brendan Fraser presume a sus guapos hijos en la Semana de la Moda de Milán

Tras varios años de ausencia en las grandes producciones, Brendan Fraser renació de las cenizas para retomar su carrera por la puerta grande de Hollywood con una actuación magistral en The Whale. Su impactante transformación física y su desgarradora interpretación de un solitario hombre sumido en la depresión y la culpa lo volvieron a poner en lo alto del podium. El broche de oro a su triunfal regreso llegó con el Oscar a Mejor Actor, un reconocimiento no sólo a su trabajo en la cinta de Darren Aronofsky sino un homenaje a toda su trayectoria. De la mano de su regreso a la pantalla grande, el protagonista de La Momia ha retomado también sus apariciones en prestigiosos eventos públicos, en los que se ha dejado ver siempre junto a su familia, por ello, no ha sido una sorpresa que el actor se hiciera presente en la Semana de la Moda de Milán acompañado por sus apuestos hijos, fruto de su matrimonio con la actriz y escritora Afton Smith, de quien se divorció en 2009.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El motivo por el que Brendan Fraser se emociona al nombrar a su hijo mayor, ausente en la gala

Brendan Fraser, el 'renacido' de Hollywood reclama su sitio en la industria con una espectacular transformación

Brendan Fraser y sus hijos, los protagonistas del desfile de Giorgio Armani

Como cada año, las calles de la segunda ciudad más grande de Italia se convierten en el escenario principal de la industria de la moda atrayendo a artistas, modelos, empresarios e influencers de todo el mundo. Sin duda, uno de los desfiles más esperados ha sido el de Giorgio Armani, un evento al que no han faltado algunas estrellas de Hollywood, entre ellas Brendan, quien se mostró de lo más relajado a lado de dos de sus hijos, Holden, de 18 años, y Leland, de 17, que a su llegada hicieron gala del sofisticado estilo que heredaron de su famoso padre.

Elegante como siempre, el actor se decantó por un look total white conformado por un saco de botonadura cruzada, pantalón sastre y una camisa tipo polo de cuello clásico, que combinó con unos mocasines y unos gafas oscuras para protegerse de los intensos rayos del sol del último día de la primavera. A juego con su padre, Leland eligió también un traje blanco de lino, que completó con una camiseta sin mangas y un par de zapatos de hule del mismo color.

Mientras que el hijo menor del actor, Holden, apostó por un atuendo más colorido con una camisa azul de estampados florales y un pantalón oscuro. El joven decidió darle un toque informal a su look con unas sandalias negras de correas y una camisa de cuello redondo. Aunque no estuvo acompañado de toda su familia, ya que ni su hijo mayor, Griffin, de 20 años, ni su novia, la maquillista Jeanne Moore, pudieron asistir, Brendan se mostró emocionado de compartir este momento con sus hijos menores.

VER GALERÍA

Radiante ante las cámaras, Brendan aprovechó el evento para posar con algunos de sus colegas e, incluso, se tomó unos minutos para intercambiar saludos con Roberta Armani, la sobrina de Giorgio Armani y la única autorizada para hablar en nombre del diseñador. Junto al actor, también disfrutaron del desfile en primera fila Rege Jean Page, protagonista de la primera temporada de Bridgerton, y John Boyega, Mark Strong, conocido por su papel de villano en Shazam!, y el actor japonés Tōma Ikuta.

Los atractivos hijos de Brendan Fraser debutan sobre la alfombra roja

Por qué Brendan Fraser se alejó de los reflectores

El camino del actor para conquistar el Oscar no fue sencillo, pues a pesar de ser uno de los rostros más populares de la década de los 90 su carrera estuvo a punto de extinguirse luego del caso de abuso del que fue víctima en el 2003 por parte de Philip Berk, entonces presidente de la Asociación de Hollywood. Este episodio y otra serie de circunstancias llevaron al actor a alejarse de la industria por un tiempo hasta que Darren Aronofsky le ofreció uno de los papeles más desafiantes en su carrera: “Después de haber interpretado este papel, sentí que me daba una salvación. Me permitió presentarme de nuevo en una industria que, si te pierde de vista, te pierde de vista. Todos envejecemos, todos cambiamos: menos pelo, un cuerpo diferente… Para ser sincero, sí tengo la sensación de que me estoy redimiendo por poder ofrecer una interpretación que reinventa quién soy y rinde homenaje a todo lo que se pasó por alto sobre cómo era profesionalmente…”, dijo para el NYT.