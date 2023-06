'Llegó a nuestras vidas a aportarnos cosas lindas', Maky sobre Paulina Mercado, novia de Juan Soler

Luego de su separación y posterior divorcio de Maky, con quien estuvo casado por casi 20 años, Juan Soler se ha permitido una nueva oportunidad en el amor al lado de Paulina Mercado, con quien poco a poco ha ido consolidado una linda relación. Algo con lo que las hijas del actor se encuentran muy contentas y aceptan con total normalidad, lo mismo que la actriz, quien en una reciente entrevista con el programa La hora ¡HOLA!, de ¡HOLA! TV, el cual fue grabado por primera vez fuera del estudio desde Hotel Xcaret México, se refirió a esta nueva etapa en la vida de su ex y padre de sus dos hijas, una oportunidad en la que también habló de lo que ha significado la llegada de Paulina a sus vidas.

Lo que dijo Maky sobre Paulina

Siempre dispuesta a compartir con su público algunos detalles de su vida personal, Maky fue muy sincera a la hora de hablar de la nueva relación de Juan, durante la charla que sostuvo con Natasha Cheij, presentadora de este espacio. “Tuvo ya algunas relaciones, a diferencia mía, que las ha hecho públicas, y ahora está en una relación en la que está mucho más expuesto, y también hablé con él y le dije: ‘Ahora estas con una persona que es como tú, que le gusta por ahí salir en el Instagram, mostrarse como pareja y disfrutan de eso, y compartir eso con el público’, aunque sea reciente la relación o no sea su esposa”, compartió la también presentadora del programa ¡Cuéntamelo Ya! con total honestidad. “Él es más aventado en ese sentido y la mujer que tiene a su lado, que se llama Paulina, que es un amor de persona, es igual a él, entonces creo que en cierta forma le dije: ‘Agárrate de ahí, aprovecha que tienes a alguien que le gusta lo mismo que a ti’”, compartió.

En ese mismo sentido, la villana de telenovelas como El Juego de la Vida admitió que, aunque en un inicio fue complicado ver a Juan rehacer su vida amorosa, actualmente se encuentra muy contenta de que finalmente se haya encontrado con Paulina, pues es algo que venido a caer muy bien en su dinámica familiar. “A mí me costó trabajo aceptar un poco eso, pero a él lo veo muy feliz”, compartió la conductora. “Paulina, que yo la conozco de antes, es muy linda con mis hijas, es muy buena persona, si la llamo siempre está predispuesta a si yo necesito algo. Creo que hay mucha armonía, es un momento de mucha luz, y también creo que ella llegó a nuestras vidas a aportarnos cosas lindas, entonces eso lo valoro mucho”, expresó.

Maky se confiesa enamorada

En esta misma charla con La Hora ¡HOLA!, desde Hotel Xcaret México, Maky accedió a hablar sobre lo que sucede en su vida a nivel sentimental. Y aunque evitó entrar en detalles, se encargó de dejar en claro que el amor se encuentra tocando a las puertas de su corazón nuevamente. “Yo soy una persona que no está en una relación de novia, pero sí ando enamorada”, confesó la actriz un poco sonrojada. “No estoy en una relación formal, estoy en un proceso… Me conquistaron cosas (de él) totalmente diferentes, por eso estoy como que sorprendida y es una persona con la que conecto de una manera diferente, muy intensa, tengo una conexión muy intensa con él, como si me conociera de toda la vida, son esas cosas extrañas que de repente sientes”, compartió la actriz.

Por otro lado, Maky también habló sobre su vida de soltera, confesando que no ha sido del todo fácil, pero que ha sido un proceso del que ha aprendido muchísimo sobre ella y sobre la forma en la que se relaciona con los demás. “Yo pensé que iba a ser un poco más fácil, en cierto sentido, porque a los 20 como que no tienes tanta experiencia, pero después de un matrimonio de casi 20 años, me divorcié a los 40 y pico, dije: 'No, me va a ir increíble’, y sí me ha costado, pero me han pasado cosas y digo: ‘ahora sí me voy a buscar un novio’. Yo soy un poco conservadora y muy estructurada, y la vida me está demostrando que no, que a veces te pasan ciertas cosas para seguir creciendo, para seguir evolucionando, o muchas veces me he replanteado: ‘¿Habré hecho bien en divorciarme?’, ‘¿Habré hecho bien en tomar esa decisión?’, y luego llega alguien a tu vida, que tal vez no es el novio que tú esperas, pero es una persona que llega a aleccionarte, a ayudarte a crecer, a aportar algo, y al final del día eso es lo que tiene valor”, puntualizado.

